​19 ноября в Ярославле состоялось



торжественное открытие V регионального чемпионата «Молодые профессионалы



(WorldSkills Russia)». В нем принимают участие 328 студентов 34



профессиональных образовательных организаций среднего профобразования в



возрасте от 14 до 22 лет.



– Ярославская область вступила в движение



«WorldSkills» в 2014 году, – отметила директор областного департамента



образования Ирина Лобода. – Наши ребята каждый год становятся национальными



чемпионами и призерам. И мы с уверенностью можем говорить, что качество



подготовки ярославских специалистов год от года растет.



Для участников в возрасте 16 – 22 лет



предусмотрены соревнования по 35 компетенциям, 14 – 16 лет – по восьми, 12 – 14



лет – в одной, «Технологии моды». Также в программе четыре презентационные



компетенции.



Бороться за звание лучшего по профессии



ребята будут на 20 площадках, организованных на базах образовательных



организаций области. Оценивать их профессионализм будут более 400 экспертов.



Подведение итогов соревнований и церемония



награждения состоятся 23 ноября в Ярославском государственном театре юного



зрителя им. В.С. Розова. Победители в составе сборной команды региона будут



бороться за право участия во II национальном чемпионате «Молодые профессионалы



(WorldSkills Russia)» на отборочных соревнованиях.



Также в рамках мероприятия предусмотрена



деловая программа для педагогических работников. Школьники Ярославской области



смогут посетить конкурсные площадки.