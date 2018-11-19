​21 ноября Ярославль во второй раз отметит

День рождения туристического маршрута Золотое кольцо России. На этот день

запланирована насыщенная деловая и развлекательная программа, в которой примут

участие мэры городов, входящих в старейший туристический маршрут.

В 11 часов в Успенском кафедральном соборе

начнется праздничный молебен.

В этом году главной темой станет

гастрономия. В культурно-спортивном комплексе «Вознесенский» впервые в

Ярославле пройдет открытый межрегиональный этап всероссийского кулинарного

чемпионата «Cheff a la Russe». Профессиональное мастерство продемонстрируют 10

лучших поварских команд из городов Золотого кольца, в том числе две – из

областного центра. В составе жюри – члены Всемирной ассоциации сообществ

шеф-поваров, среди них президент Национальной ассоциации кулинаров России

Виктор Беляев.

В этот же день пройдет выставка

профессионального оборудования, посуды и ярмарка фермерских продуктов. 22

ноября с 11 часов – мастер-классы и показательные кулинарные выступления.

21 ноября с 14 до 15 часов на улицах городов

Ярославской области, входящих в туристический маршрут Золотое кольцо, пройдет

флешмоб, посвященный кадрили. В Ярославле станцевать ее можно будет на улице

Кирова, в Переславле – на Народной площади, в Угличе – на Успенской, в Ростове

– в районе улицы Маршала Алексеева. Участники фольклорных и хореографических

коллективов выступят сами и проведут мастер-классы для всех желающих.

С 21 ноября в Городском выставочном зале

имени Н.А. Нужина откроется фестиваль авторского ювелирного искусства «Союз

кольца», выставка продлится до 31 января.

В этом году, как и в прошлом, к празднику

приурочена акция «21», предполагающая скидку в ряде кафе и ресторанов по

промокоду «Золотое кольцо России».

Также в Ярославле пройдет I всероссийский

фестиваль телевизионных программ, фильмов и видеороликов «Золотое кольцо

России». Учредителями мероприятия выступают Правительство Ярославской области и

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»,

ГТРК «Ярославия».

В конкурсе выделено 10 номинаций, четыре из

которых посвящены приглашению гостей в города Золотого кольца России. Поступило

порядка 150 заявок. Работы будут транслироваться в эфире региональных

телеканалов сети ВГТРК.

Справка

Инициатива ежегодного празднования Дня рождения

Золотого кольца России принадлежит губернатору Ярославской области Дмитрию

Миронову. Впервые мероприятия в Ярославле были проведены в 2017 году, когда

страна отмечала 50-летие маршрута.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 16:00
30 просмотров
2018.11.19 В V региональном чемпионате «Молодые профессионалы» принимают участие более 320 студентов
2018.11.19 Штраф для компаний, размещающих рекламу на деревьях, – до 500 тысяч рублей
2018.11.19 На обновление материально-технической базы медучреждений региона в этом году потрачено около 166 миллионов рублей
2018.11.19 С начала года при проверках жилья, предоставленного детям-сиротам, выявлено 89 нарушений правил его использования
2018.11.19 Налоги на имущество, землю и транспорт необходимо заплатить до 3 декабря