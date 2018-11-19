|21 ноября Ярославль во второй раз отметит
День рождения туристического маршрута Золотое кольцо России. На этот день
запланирована насыщенная деловая и развлекательная программа, в которой примут
участие мэры городов, входящих в старейший туристический маршрут.
В 11 часов в Успенском кафедральном соборе
начнется праздничный молебен.
В этом году главной темой станет
гастрономия. В культурно-спортивном комплексе «Вознесенский» впервые в
Ярославле пройдет открытый межрегиональный этап всероссийского кулинарного
чемпионата «Cheff a la Russe». Профессиональное мастерство продемонстрируют 10
лучших поварских команд из городов Золотого кольца, в том числе две – из
областного центра. В составе жюри – члены Всемирной ассоциации сообществ
шеф-поваров, среди них президент Национальной ассоциации кулинаров России
Виктор Беляев.
В этот же день пройдет выставка
профессионального оборудования, посуды и ярмарка фермерских продуктов. 22
ноября с 11 часов – мастер-классы и показательные кулинарные выступления.
21 ноября с 14 до 15 часов на улицах городов
Ярославской области, входящих в туристический маршрут Золотое кольцо, пройдет
флешмоб, посвященный кадрили. В Ярославле станцевать ее можно будет на улице
Кирова, в Переславле – на Народной площади, в Угличе – на Успенской, в Ростове
– в районе улицы Маршала Алексеева. Участники фольклорных и хореографических
коллективов выступят сами и проведут мастер-классы для всех желающих.
С 21 ноября в Городском выставочном зале
имени Н.А. Нужина откроется фестиваль авторского ювелирного искусства «Союз
кольца», выставка продлится до 31 января.
В этом году, как и в прошлом, к празднику
приурочена акция «21», предполагающая скидку в ряде кафе и ресторанов по
промокоду «Золотое кольцо России».
Также в Ярославле пройдет I всероссийский
фестиваль телевизионных программ, фильмов и видеороликов «Золотое кольцо
России». Учредителями мероприятия выступают Правительство Ярославской области и
ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»,
ГТРК «Ярославия».
В конкурсе выделено 10 номинаций, четыре из
которых посвящены приглашению гостей в города Золотого кольца России. Поступило
порядка 150 заявок. Работы будут транслироваться в эфире региональных
телеканалов сети ВГТРК.
Справка
Инициатива ежегодного празднования Дня рождения
Золотого кольца России принадлежит губернатору Ярославской области Дмитрию
Миронову. Впервые мероприятия в Ярославле были проведены в 2017 году, когда
страна отмечала 50-летие маршрута.
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