​21 ноября Ярославль во второй раз отметит



День рождения туристического маршрута Золотое кольцо России. На этот день



запланирована насыщенная деловая и развлекательная программа, в которой примут



участие мэры городов, входящих в старейший туристический маршрут.



В 11 часов в Успенском кафедральном соборе



начнется праздничный молебен.



В этом году главной темой станет



гастрономия. В культурно-спортивном комплексе «Вознесенский» впервые в



Ярославле пройдет открытый межрегиональный этап всероссийского кулинарного



чемпионата «Cheff a la Russe». Профессиональное мастерство продемонстрируют 10



лучших поварских команд из городов Золотого кольца, в том числе две – из



областного центра. В составе жюри – члены Всемирной ассоциации сообществ



шеф-поваров, среди них президент Национальной ассоциации кулинаров России



Виктор Беляев.



В этот же день пройдет выставка



профессионального оборудования, посуды и ярмарка фермерских продуктов. 22



ноября с 11 часов – мастер-классы и показательные кулинарные выступления.



21 ноября с 14 до 15 часов на улицах городов



Ярославской области, входящих в туристический маршрут Золотое кольцо, пройдет



флешмоб, посвященный кадрили. В Ярославле станцевать ее можно будет на улице



Кирова, в Переславле – на Народной площади, в Угличе – на Успенской, в Ростове



– в районе улицы Маршала Алексеева. Участники фольклорных и хореографических



коллективов выступят сами и проведут мастер-классы для всех желающих.



С 21 ноября в Городском выставочном зале



имени Н.А. Нужина откроется фестиваль авторского ювелирного искусства «Союз



кольца», выставка продлится до 31 января.



В этом году, как и в прошлом, к празднику



приурочена акция «21», предполагающая скидку в ряде кафе и ресторанов по



промокоду «Золотое кольцо России».



Также в Ярославле пройдет I всероссийский



фестиваль телевизионных программ, фильмов и видеороликов «Золотое кольцо



России». Учредителями мероприятия выступают Правительство Ярославской области и



ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»,



ГТРК «Ярославия».



В конкурсе выделено 10 номинаций, четыре из



которых посвящены приглашению гостей в города Золотого кольца России. Поступило



порядка 150 заявок. Работы будут транслироваться в эфире региональных



телеканалов сети ВГТРК.



Справка



Инициатива ежегодного празднования Дня рождения



Золотого кольца России принадлежит губернатору Ярославской области Дмитрию



Миронову. Впервые мероприятия в Ярославле были проведены в 2017 году, когда



страна отмечала 50-летие маршрута.