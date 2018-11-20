​Делегация Ярославской области приняла



участие в VI форуме программы «Святость материнства» в Минске. Первоочередные



задачи мероприятия – формирование согласованной политики по укреплению



института семьи, воспитание семейно-нравственных и духовных ценностей у



молодежи.



На форум были приглашены общественные и



государственные деятели, бизнесмены, ученые, духовные лидеры и молодежные



активисты из 12 стран мира.



– Ярославская область представила в Минске



свой опыт работы по сопровождению семей, воспитывающих детей-сирот и детей,



оставшихся без попечения родителей, семей, оказавшихся в трудной жизненной



ситуации, – рассказала начальник управления по социальной и демографической



политике Правительства региона Марина Башмашникова. – У нас хорошие наработки и



по развитию служб медиации, которые помогают разрешить конфликтные ситуации с



участием несовершеннолетних и их родителей. Все это вызвало большой интерес



коллег.



В рамках программы работали тематические



секции, а также состоялся международный семинар-практикум на тему



добровольчества в становлении семейно ориентированного общества. Завершилась



работа принятием меморандума, в котором участники форума призвали



государственные и общественные организации ориентироваться в своей работе на



просемейные ценности. Эти предложения будут направлены в органы власти стран –



участниц форума и в ООН.



Справка



Программа «Святость материнства», которую



фонд Андрея Первозванного реализует с 2006 года, направлена на восстановление



потенциала семьи как основополагающего общественного института и определяющей



для всей человеческой жизни ценности.



В рамках программы осуществляется социальная



и психологическая поддержка беременных женщин и молодых матерей, оказавшихся в



трудной жизненной ситуации, ведется просветительская работа с молодежью,



осуществляются многогранные усилия, направленные на утверждение семейных



ценностей в общественном сознании и информационном пространстве.



В этом году форум организован совместно с



фондом братьев Карич (Сербия) при поддержке Министерства труда и социальной



защиты Республики Беларусь.