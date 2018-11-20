​Делегация Ярославской области приняла

участие в VI форуме программы «Святость материнства» в Минске. Первоочередные

задачи мероприятия – формирование согласованной политики по укреплению

института семьи, воспитание семейно-нравственных и духовных ценностей у

молодежи.

На форум были приглашены общественные и

государственные деятели, бизнесмены, ученые, духовные лидеры и молодежные

активисты из 12 стран мира. 

– Ярославская область представила в Минске

свой опыт работы по сопровождению семей, воспитывающих детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, семей, оказавшихся в трудной жизненной

ситуации, – рассказала начальник управления по социальной и демографической

политике Правительства региона Марина Башмашникова. – У нас хорошие наработки и

по развитию служб медиации, которые помогают разрешить конфликтные ситуации с

участием несовершеннолетних и их родителей. Все это вызвало большой интерес

коллег.

В рамках программы работали тематические

секции, а также состоялся международный семинар-практикум на тему

добровольчества в становлении семейно ориентированного общества. Завершилась

работа принятием меморандума, в котором участники форума призвали

государственные и общественные организации ориентироваться в своей работе на

просемейные ценности. Эти предложения будут направлены в органы власти стран –

участниц форума и в ООН.

Справка

Программа «Святость материнства», которую

фонд Андрея Первозванного реализует с 2006 года, направлена на восстановление

потенциала семьи как основополагающего общественного института и определяющей

для всей человеческой жизни ценности.

В рамках программы осуществляется социальная

и психологическая поддержка беременных женщин и молодых матерей, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации, ведется просветительская работа с молодежью,

осуществляются многогранные усилия, направленные на утверждение семейных

ценностей в общественном сознании и информационном пространстве.

В этом году форум организован совместно с

фондом братьев Карич (Сербия) при поддержке Министерства труда и социальной

защиты Республики Беларусь.

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