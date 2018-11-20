|Делегация Ярославской области приняла
участие в VI форуме программы «Святость материнства» в Минске. Первоочередные
задачи мероприятия – формирование согласованной политики по укреплению
института семьи, воспитание семейно-нравственных и духовных ценностей у
молодежи.
На форум были приглашены общественные и
государственные деятели, бизнесмены, ученые, духовные лидеры и молодежные
активисты из 12 стран мира.
– Ярославская область представила в Минске
свой опыт работы по сопровождению семей, воспитывающих детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, – рассказала начальник управления по социальной и демографической
политике Правительства региона Марина Башмашникова. – У нас хорошие наработки и
по развитию служб медиации, которые помогают разрешить конфликтные ситуации с
участием несовершеннолетних и их родителей. Все это вызвало большой интерес
коллег.
В рамках программы работали тематические
секции, а также состоялся международный семинар-практикум на тему
добровольчества в становлении семейно ориентированного общества. Завершилась
работа принятием меморандума, в котором участники форума призвали
государственные и общественные организации ориентироваться в своей работе на
просемейные ценности. Эти предложения будут направлены в органы власти стран –
участниц форума и в ООН.
Справка
Программа «Святость материнства», которую
фонд Андрея Первозванного реализует с 2006 года, направлена на восстановление
потенциала семьи как основополагающего общественного института и определяющей
для всей человеческой жизни ценности.
В рамках программы осуществляется социальная
и психологическая поддержка беременных женщин и молодых матерей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, ведется просветительская работа с молодежью,
осуществляются многогранные усилия, направленные на утверждение семейных
ценностей в общественном сознании и информационном пространстве.
В этом году форум организован совместно с
фондом братьев Карич (Сербия) при поддержке Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь.
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