​Вопросы занятости граждан, имеющих



инвалидность, на межведомственном семинаре-совещании обсудили представители



регионального департамента государственной службы занятости населения, ТПП



Ярославской области, Государственного бюро медико-социальной экспертизы,



Государственной инспекции труда, департамента инвестиций и промышленности,



центра занятости населения Ярославля и предприятий региона.



– Совместными усилиями мы можем выработать



эффективные механизмы для обеспечения трудоустройства и адаптации граждан этой



категории на рабочих местах, – отметила директор департамента государственной



службы занятости населения Лаура Зудина. – В ходе реализации мероприятий



госпрограммы содействия занятости населения Ярославской области за 10 месяцев



трудоустроены 464 человека, имеющих инвалидность.



Лаура Зудина добавила, что также обеспечены



рабочими местами 164 инвалида молодого возраста. Гражданам этой категории



органы службы занятости населения оказывают помощь и во временном



трудоустройстве. При этом оплата труда – не ниже МРОТ, дополнительно



оказывается материальная поддержка в размере минимальной величины пособия по



безработице.



Участники совещания обсудили вопросы



взаимодей​ствия органов службы занятости и работодателей, использующих труд



инвалидов, правила при оформлении индивидуальных программ реабилитации и



абилитации граждан этой категории, проведения специальной оценки рабочих мест



для них. В ходе работы также рассмотрели возможность включения организаций



общероссийских объединений инвалидов в единый реестр субъектов малого и



среднего предпринимательства и правила участия организаций инвалидов в



государственных закупках.



По



итогам мероприятия принято совместное решение о вынесении вопроса поддержки



организаций инвалидов для обсуждения общественным советом по делам инвалидов



при губернаторе Ярославской области.