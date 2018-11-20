​20



ноября на заседании Ярославской областной Думы в первом чтении рассмотрен



проект закона о региональном бюджете на 2019 год и плановый двухлетний



период. Об основных параметрах документа рассказал заместитель



председателя Правительства области – директор департамента финансов Илья



Баланин.



–



Бюджет региона на ближайшие три года сформирован бездефицитным, – сообщил



Илья Баланин. – В 2019 году суммы доходов и расходов составят по 65,3 миллиарда



рублей, в 2020-м – по 69,9 миллиарда, в 2021-м – по 76,5 миллиарда.



Собственные доходы прогнозируются с увеличением на 2,8 миллиарда – до 58,8



миллиарда рублей. Еще 6,5 миллиардов – безвозмездные поступления из федерального



бюджета. Эта сумма может стать больше ко второму чтению, так как еще идет



распределение средств по нацпроектам. Бюджет сохранит свою социальную



направленность – на выполнение обязательств в данной сфере предусмотрено



65% от всех расходов.



Основные



источники доходов – налоги на прибыль, на доходы физических лиц и на имущество



организаций, а также акцизы. Вместе они обеспечат 90 процентов всех



поступлений.



бюджете заложены средства на развитие региона. Финансирование адресной



инвестиционной программы увеличено на 1 миллиард рублей и составит



3,4 миллиарда рублей. Запланировано строительство важных объектов –



школы на улице Тракторной в Рыбинске, хирургического корпуса онкологической



больницы, двух детских садов, трех яслей, ряда спортивных комплексов.



Трехлетний



проект бюджета также направлен на выполнение поручения



губернатора Дмитрия Миронова о снижении уровня госдолга. Прогнозируется, что к



2022 году, задолженность бюджета уменьшится до 53 процентов.



Депутаты



проголосовали за принятие бюджета в первом чтении.



–



Мы провели большую работу в тесном взаимодействии с Правительством области,



губернатором Дмитрием Мироновым. Все слагаемые бюджета рассмотрены на



комитетах думы, обсуждались с заместителями председателя Правительства региона,



которые неоднократно выступали перед депутатами, доказывая ту или иную



позицию, – сказал председатель Ярославской областной Думы Алексей



Константинов. – Естественно появятся какие-то поправки, которые могут



быть внесены до 30 ноября. Они будут рассмотрены до следующего заседания Думы,



которое состоится 14 декабря, когда проект главного финансового документа



региона будет рассмотрен во втором чтении.



Председатель



думского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Гончаров



отметил, что проект бюджета следующего года сбалансирован, социально



ориентирован и нацелен на развитие.



–



Расчеты сделаны исходя из благоприятного сценария развития макроэкономической



ситуации в регионе. Это значит, что губернатор ставит перед Правительством



Ярославской области высокую планку, – отметил Александр Гончаров. – В



этом проекте заложено на 4 миллиарда рублей больше, чем в проекте 2018



года. Еще 6 миллиардов рублей мы ожидаем в рамках реализации национальных



проектов. Доля средств на развитие заметно больше, чем в 2018 году. Это значит,



мы получим больше дорог и социальных объектов.