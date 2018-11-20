​20 ноября на заседании Ярославской областной



Думы депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект, касающийся мер



социальной поддержки на территории региона. В частности, он предусматривает



индексацию льгот и введение механизма адресности при их предоставлении.



Заместитель председателя Правительства



региона Роман Колесов сообщил, что запланирована 4-процентная индексация 18



видов денежных выплат, установленных Социальным кодексом Ярославской области. В



их числе – меры поддержки для семей, имеющих детей, для лиц, находящихся под



опекой или попечительством, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения



родителей, и лиц из их числа, для неработающих пенсионеров, инвалидов. Также



индексация коснется выплат реабилитированным лицам, труженикам тыла, ветеранам



труда федерального и регионального уровня, почетным гражданам Ярославской



области, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».



Кроме того, предусмотрено повышение на 10,3



процента стипендий студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных



рабочих и служащих, специалистов среднего звена.



В законопроекте заложено продление периода



действия временных мер социальной поддержки граждан, имеющих детей.



Единовременная выплата при рождении одновременно двоих и более детей сохраняется



до 31 декабря 2024 года, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и



последующих детей – до 31 декабря 2021 года. До конца следующего года



предусмотрены единовременные выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида,



при усыновлении ребенка, усыновителям.



Также до 31 декабря 2021 года жители региона



смогут получать компенсацию части расходов на приобретение путевки в



организации отдыха детей и их оздоровления или частичную оплату стоимости такой



путевки.



Предлагается сохранить на 2019 год и компенсацию



расходов по договору найма (поднайма) жилых помещений для детей-сирот и детей,



оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.



Важное решение касается граждан



предпенсионного возраста. Несмотря на изменение федерального законодательства,



женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет независимо от наступления



права на назначение трудовой пенсии смогут получать меры соцподдержки. Эта



норма будет действовать до конца 2023 года.



Неработающим гражданам, достигшим возраста



70 или 80 лет, продолжат предоставлять компенсацию расходов на оплату жилого



помещения и коммунальных услуг в случае, если они проживают без более молодых



родственников или с инвалидами I – II групп.



Дополнительно предлагается увеличить выплаты



в связи с повышением стоимости школьного завтрака на 10 рублей – до 50 рублей –



для льготных категорий граждан. Он будет бесплатным для детей-инвалидов, детей



из малоимущих и многодетных семей, а также находящихся под опекой



(попечительством) и состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере.



Бесплатное двухразовое питание предусмотрено для ребят с ограниченными



возможностями здоровья и из многодетных семей, имеющих статус малоимущих.



– Компенсация оплаты школьного питания и



пребывания детей в садах сохранится для семей, признанных нуждающимися, –



отметил Роман Колесов. – Сегодня система адресности вводится повсеместно в



России. Главный критерий нуждаемости – доход на одного члена семьи меньше



прожиточного минимума. Мы же предлагаем при предоставлении компенсации платы за



детский сад увеличить норму до полутора прожиточных минимумов, что расширит



число получателей льготы.



Также Правительство поддержало предложение



фракции «Единая Россия» о введении такого же увеличенного критерия



нуждаемости при оплате школьного питания.



– Если доход семьи из четырех человек меньше



60 тысяч рублей, то она будет иметь право на ряд льгот, в частности, на



предоставление компенсации за питание в школе. А это значит, льготы получат те,



кто в этом действительно нуждается, – пояснила председатель думского комитета



по социальной, демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова.



Депутаты приняли проект закона в первом



чтении. Также решено разработать методические рекомендации для разъяснения



родителям дошкольников и учеников начальной школы изменений, касающихся



получения компенсаций.



Фотографии: Ярославская областная Дума



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