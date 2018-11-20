​20

ноября глава региона Дмитрий Миронов лично оценил качество ремонта дорог в

Рыбинске. На эти цели при содействии губернатора городу в 2018 году выделены

беспрецедентные средства из федерального бюджета – 600 миллионов рублей. Еще

более 100 миллионов на проведение работ предоставлено областного бюджета. 

– Состояние дорог в Рыбинске

было очень плохим, люди постоянно жаловались на их качество. Ситуацию

необходимо было менять, – отметил Дмитрий Миронов. – Нам удалось привлечь

федеральные средства и в разы увеличить объемы дорожных работ в городе. В этом

году отремонтирован целый ряд улиц и прилегающих к ним тротуаров. Там, где не

требовалось серьезного ремонта, проведена замена дорожного покрытия. Приятно,

что люди оценили сделанное, есть положительные отзывы.

В этом году в городе

отремонтировано 50 километров дорог и межквартальных проездов. Как сообщил мэр

Рыбинска Денис Добряков, работы проведены на основных транзитных направлениях в

сторону Череповца и Коприна, которые позволяют проехать через весь город.

– В позапрошлом году

финансирование дорожной деятельности в Рыбинске составляло всего 30 миллионов

рублей, – добавил он. – Мы готовы продолжить работу.

Губернатор оценил качество

капитального ремонта на улице

9 Мая. Здесь приведен в нормативное состояние участок протяженностью почти

два километра. Стоимость проекта составила 76 миллионов рублей.

Ремонт выполнило АО «Рыбинское

УМСР». На объекте использован новый для города материал верхнего слоя покрытия

– щебеночно-мастичная смесь. Она обладает хорошими техническими

характеристиками, отличается износостойкостью. Обустроены тротуары, системы

ливневой канализации, остановочные площадки, установлены дорожные знаки,

ограждения. 

Глава региона обратил внимание

руководства Рыбинска и компании-подрядчика на качество дорожной разметки.

– Здесь и почти по всем

маршрутам в городе, где были произведены работы, качество дорожной разметки

оставляет желать лучшего, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – При ее нанесении

необходимо использовать пластик – такая разметка служит дольше и обеспечивает

безопасность движения. Требования к качеству этого вида работ должно быть

учтено в технических заданиях и проектно-сметной документации. 

Губернатор поручил заместителю

председателя Правительства Виктору Неженцу проработать данный вопрос.

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