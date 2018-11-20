|20
ноября глава региона Дмитрий Миронов лично оценил качество ремонта дорог в
Рыбинске. На эти цели при содействии губернатора городу в 2018 году выделены
беспрецедентные средства из федерального бюджета – 600 миллионов рублей. Еще
более 100 миллионов на проведение работ предоставлено областного бюджета.
– Состояние дорог в Рыбинске
было очень плохим, люди постоянно жаловались на их качество. Ситуацию
необходимо было менять, – отметил Дмитрий Миронов. – Нам удалось привлечь
федеральные средства и в разы увеличить объемы дорожных работ в городе. В этом
году отремонтирован целый ряд улиц и прилегающих к ним тротуаров. Там, где не
требовалось серьезного ремонта, проведена замена дорожного покрытия. Приятно,
что люди оценили сделанное, есть положительные отзывы.
В этом году в городе
отремонтировано 50 километров дорог и межквартальных проездов. Как сообщил мэр
Рыбинска Денис Добряков, работы проведены на основных транзитных направлениях в
сторону Череповца и Коприна, которые позволяют проехать через весь город.
– В позапрошлом году
финансирование дорожной деятельности в Рыбинске составляло всего 30 миллионов
рублей, – добавил он. – Мы готовы продолжить работу.
Губернатор оценил качество
капитального ремонта на улице
9 Мая. Здесь приведен в нормативное состояние участок протяженностью почти
два километра. Стоимость проекта составила 76 миллионов рублей.
Ремонт выполнило АО «Рыбинское
УМСР». На объекте использован новый для города материал верхнего слоя покрытия
– щебеночно-мастичная смесь. Она обладает хорошими техническими
характеристиками, отличается износостойкостью. Обустроены тротуары, системы
ливневой канализации, остановочные площадки, установлены дорожные знаки,
ограждения.
Глава региона обратил внимание
руководства Рыбинска и компании-подрядчика на качество дорожной разметки.
– Здесь и почти по всем
маршрутам в городе, где были произведены работы, качество дорожной разметки
оставляет желать лучшего, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – При ее нанесении
необходимо использовать пластик – такая разметка служит дольше и обеспечивает
безопасность движения. Требования к качеству этого вида работ должно быть
учтено в технических заданиях и проектно-сметной документации.
Губернатор поручил заместителю
председателя Правительства Виктору Неженцу проработать данный вопрос.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
15:30
19 просмотров
2018.11.20 В ярославских школах прошел единый урок безопасности в сети Интернет2018.11.20 На Ярославском инвестфоруме обсудят перспективы развития в регионе фармацевтической и медицинской промышленности2018.11.20 Новый корпус для детей ясельного возраста в Рыбинске планируют сдать до 1 сентября следующего года2018.11.20 На территории Ярославской области введены единые правила размещения рекламных конструкций2018.11.20 Завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Заозерье Угличского района