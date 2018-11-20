​20



ноября глава региона Дмитрий Миронов лично оценил качество ремонта дорог в



Рыбинске. На эти цели при содействии губернатора городу в 2018 году выделены



беспрецедентные средства из федерального бюджета – 600 миллионов рублей. Еще



более 100 миллионов на проведение работ предоставлено областного бюджета.



– Состояние дорог в Рыбинске



было очень плохим, люди постоянно жаловались на их качество. Ситуацию



необходимо было менять, – отметил Дмитрий Миронов. – Нам удалось привлечь



федеральные средства и в разы увеличить объемы дорожных работ в городе. В этом



году отремонтирован целый ряд улиц и прилегающих к ним тротуаров. Там, где не



требовалось серьезного ремонта, проведена замена дорожного покрытия. Приятно,



что люди оценили сделанное, есть положительные отзывы.



В этом году в городе



отремонтировано 50 километров дорог и межквартальных проездов. Как сообщил мэр



Рыбинска Денис Добряков, работы проведены на основных транзитных направлениях в



сторону Череповца и Коприна, которые позволяют проехать через весь город.



– В позапрошлом году



финансирование дорожной деятельности в Рыбинске составляло всего 30 миллионов



рублей, – добавил он. – Мы готовы продолжить работу.



Губернатор оценил качество



капитального ремонта на улице



9 Мая. Здесь приведен в нормативное состояние участок протяженностью почти



два километра. Стоимость проекта составила 76 миллионов рублей.



Ремонт выполнило АО «Рыбинское



УМСР». На объекте использован новый для города материал верхнего слоя покрытия



– щебеночно-мастичная смесь. Она обладает хорошими техническими



характеристиками, отличается износостойкостью. Обустроены тротуары, системы



ливневой канализации, остановочные площадки, установлены дорожные знаки,



ограждения.



Глава региона обратил внимание



руководства Рыбинска и компании-подрядчика на качество дорожной разметки.



– Здесь и почти по всем



маршрутам в городе, где были произведены работы, качество дорожной разметки



оставляет желать лучшего, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – При ее нанесении



необходимо использовать пластик – такая разметка служит дольше и обеспечивает



безопасность движения. Требования к качеству этого вида работ должно быть



учтено в технических заданиях и проектно-сметной документации.



Губернатор поручил заместителю



председателя Правительства Виктору Неженцу проработать данный вопрос.