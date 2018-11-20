|Завершается строительство
фельдшерско-акушерского пункта в селе Заозерье Угличского района. Стоимость
модульной конструкции составила порядка 6 миллионов рублей. Ее площадь – более
100 квадратных метров.
– Средства на проведение работ выделены из
резервного фонда Правительства России, – сообщил директор департамента
здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – В августе в Угличе открыли ФАП,
построенный на средства резервного фонда Президента страны. Начинаются работы
по сооружению модульного ФАПа в селе Богородском Мышкинского района. Он будет
обслуживать порядка 200 человек. Старое здание здесь изношено полностью. На
проведение работ средства также выделены из резервного фонда Правительства
страны. Всего в этом году на строительство ФАПов в регионе направлено более 15
миллионов рублей.
Фельдшерско-акушерский пункт в Заозерье
будет обслуживать 14 населенных пунктов – более 500 человек, в том числе и
детей. В штат войдут фельдшер и процедурная медсестра.
– Мы планируем, что раз в месяц в Заозерье
будут выезжать узкие специалисты из центральной районной больницы, такие как
офтальмолог, эндокринолог, невролог, гинеколог и хирург. Более того, раз в
неделю планируем организовывать выездную работу мобильного ФАПа. Принимать
будут акушерка, медсестра и врач общей практики, – рассказал главный врач
Угличской ЦРБ Михаил Кривов.
Руслан Саитгареев добавил, что в планах на
следующий год – строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в
Белкине Ярославского района.
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