​Завершается строительство



фельдшерско-акушерского пункта в селе Заозерье Угличского района. Стоимость



модульной конструкции составила порядка 6 миллионов рублей. Ее площадь – более



100 квадратных метров.



– Средства на проведение работ выделены из



резервного фонда Правительства России, – сообщил директор департамента



здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – В августе в Угличе открыли ФАП,



построенный на средства резервного фонда Президента страны. Начинаются работы



по сооружению модульного ФАПа в селе Богородском Мышкинского района. Он будет



обслуживать порядка 200 человек. Старое здание здесь изношено полностью. На



проведение работ средства также выделены из резервного фонда Правительства



страны. Всего в этом году на строительство ФАПов в регионе направлено более 15



миллионов рублей.



Фельдшерско-акушерский пункт в Заозерье



будет обслуживать 14 населенных пунктов – более 500 человек, в том числе и



детей. В штат войдут фельдшер и процедурная медсестра.



– Мы планируем, что раз в месяц в Заозерье



будут выезжать узкие специалисты из центральной районной больницы, такие как



офтальмолог, эндокринолог, невролог, гинеколог и хирург. Более того, раз в



неделю планируем организовывать выездную работу мобильного ФАПа. Принимать



будут акушерка, медсестра и врач общей практики, – рассказал главный врач



Угличской ЦРБ Михаил Кривов.



Руслан Саитгареев добавил, что в планах на



следующий год – строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в



Белкине Ярославского района.