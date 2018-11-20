​Завершается строительство

фельдшерско-акушерского пункта в селе Заозерье Угличского района. Стоимость

модульной конструкции составила порядка 6 миллионов рублей. Ее площадь – более

100 квадратных метров.

– Средства на проведение работ выделены из

резервного фонда Правительства России, – сообщил директор департамента

здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – В августе в Угличе открыли ФАП,

построенный на средства резервного фонда Президента страны. Начинаются работы

по сооружению модульного ФАПа в селе Богородском Мышкинского района. Он будет

обслуживать порядка 200 человек. Старое здание здесь изношено полностью. На

проведение работ средства также выделены из резервного фонда Правительства

страны. Всего в этом году на строительство ФАПов в регионе направлено более 15

миллионов рублей.

Фельдшерско-акушерский пункт в Заозерье

будет обслуживать 14 населенных пунктов – более 500 человек, в том числе и

детей. В штат войдут фельдшер и процедурная медсестра.

– Мы планируем, что раз в месяц в Заозерье

будут выезжать узкие специалисты из центральной районной больницы, такие как

офтальмолог, эндокринолог, невролог, гинеколог и хирург. Более того, раз в

неделю планируем организовывать выездную работу мобильного ФАПа. Принимать

будут акушерка, медсестра и врач общей практики, – рассказал главный врач

Угличской ЦРБ Михаил Кривов.

Руслан Саитгареев добавил, что в планах на

следующий год – строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в

Белкине Ярославского района.

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