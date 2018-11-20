​В Ярославской области введены единые правила



в сфере размещения рекламных конструкций.



– Конструкции, установленные на территории



региона, должны иметь маркировку с указанием рекламораспространителя, его



телефона, номера рекламного места и разрешения. Все данные размещаются под



информационным полем и должны быть доступны для прочтения, – сообщил



заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений



Ярославской области Леонид Золотов. – Понятные и прозрачные требования для всех



участников рынка позволят исключить нарушения в этой сфере. Органам местного



самоуправления рекомендовано привести свои правовые акты в соответствие с



утвержденным порядком. Эта работа проводится в рамках подписанных соглашений о



взаимодействии между органами местного самоуправления и нашим департаментом.



Согласно новым требованиям при подаче заявок



на размещение рекламы на фасадах необходимо предоставлять фотографии здания со



всех сторон и указывать информацию об объектах, расположенных в радиусе 50



метров. Для торговых, офисных и культурно-развлекательных центров требуется



комплексный проект оформления всех фасадов.



Изменились и требования к отдельно стоящим



конструкциям. Они не могут выступать за границы земельного участка, на котором



разрешена их установка. Также рекламное поле не должно быть пустым. Если



информация временно отсутствует, то обязательно декоративное оформление



конструкции – например, размещение видов населенных пунктов или объектов



культурного наследия. Кроме того, в жилых зонах запрещены рекламные конструкции



с ярким, пульсирующим светом, являющиеся источниками шума или вибрации.



Напомним, проверить законность рекламной



конструкции можно на Геопортале Ярославской области, где размещена карта-схема



рекламных мест. Предписания о демонтаже можно найти в открытых источниках: на



сайте департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области (http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/reklama/pred_dem_rek.aspx) и в газете



«Документ-Регион».