|20 ноября в рамках рабочего визита в Рыбинск
губернатор Дмитрий Миронов посетил территорию детского сада №6 на улице
Солнечной, где идет строительство ясельного корпуса. Объект возводится за счет
средств федеральной программы в рамках исполнения поручения Президента России
Владимира Путина о достижении к 2021 году 100-процентной доступности
дошкольного образования для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
– Ярославская область принимает активное
участие в работе по повышению доступности дошкольного образования, – отметил
Дмитрий Миронов. – Правительством региона совместно с органами местного
самоуправления определены территории, где проблема стоит наиболее остро. В
результате реализации запланированных мероприятий в детских садах будет создано
790 мест для малышей в возрасте до трех лет.
В одноэтажном здании на улице Солнечной
предусмотрено размещение двух групп на 40 детей, а также спортивно-музыкального
зала, помещения для медперсонала, пищеблока. В настоящее время идет устройство
фундамента. Объект планируется сдать в эксплуатацию до 1 сентября 2019 года. На
время возведения пристройки воспитанники и персонал детского сада переведены в
ближайшие дошкольные учреждения.
Напомним, летом между Минобрнауки России и
Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении
региону 350 миллионов рублей из федерального бюджета на обеспечение мероприятий
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Помимо новой пристройки для двух ясельных групп в Рыбинске, предусмотрено
строительство четырех объектов: двух яслей и одного детского сада в Ярославле и
нового дошкольного учреждения в поселке Красный Бор Ярославского района.
Земельные участки для новых социальных
объектов определены и согласованы с Министерством образования.
Ясельные корпуса в Рыбинске в дальнейшем
также планируется построить на территории детского сада №46 по улице Лизы
Чайкиной и №92 по улице 50 лет ВЛКСМ. В настоящее время идет разработка
проектно-сметной документации.
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