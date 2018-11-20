​20 ноября в рамках рабочего визита в Рыбинск

губернатор Дмитрий Миронов посетил территорию детского сада №6 на улице

Солнечной, где идет строительство ясельного корпуса. Объект возводится за счет

средств федеральной программы в рамках исполнения поручения Президента России

Владимира Путина о достижении к 2021 году 100-процентной доступности

дошкольного образования для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

– Ярославская область принимает активное

участие в работе по повышению доступности дошкольного образования, – отметил

Дмитрий Миронов. – Правительством региона совместно с органами местного

самоуправления определены территории, где проблема стоит наиболее остро. В

результате реализации запланированных мероприятий в детских садах будет создано

790 мест для малышей в возрасте до трех лет.

В одноэтажном здании на улице Солнечной

предусмотрено размещение двух групп на 40 детей, а также спортивно-музыкального

зала, помещения для медперсонала, пищеблока. В настоящее время идет устройство

фундамента. Объект планируется сдать в эксплуатацию до 1 сентября 2019 года. На

время возведения пристройки воспитанники и персонал детского сада переведены в

ближайшие дошкольные учреждения.

Напомним, летом между Минобрнауки России и

Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении

региону 350 миллионов рублей из федерального бюджета на обеспечение мероприятий

по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Помимо новой пристройки для двух ясельных групп в Рыбинске, предусмотрено

строительство четырех объектов: двух яслей и одного детского сада в Ярославле и

нового дошкольного учреждения в поселке Красный Бор Ярославского района.

Земельные участки для новых социальных

объектов определены и согласованы с Министерством образования.

Ясельные корпуса в Рыбинске в дальнейшем

также планируется построить на территории детского сада №46 по улице Лизы

Чайкиной и №92 по улице 50 лет ВЛКСМ. В настоящее время идет разработка

проектно-сметной документации.

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