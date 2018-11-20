​20 ноября в рамках рабочего визита в Рыбинск



губернатор Дмитрий Миронов посетил территорию детского сада №6 на улице



Солнечной, где идет строительство ясельного корпуса. Объект возводится за счет



средств федеральной программы в рамках исполнения поручения Президента России



Владимира Путина о достижении к 2021 году 100-процентной доступности



дошкольного образования для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.



– Ярославская область принимает активное



участие в работе по повышению доступности дошкольного образования, – отметил



Дмитрий Миронов. – Правительством региона совместно с органами местного



самоуправления определены территории, где проблема стоит наиболее остро. В



результате реализации запланированных мероприятий в детских садах будет создано



790 мест для малышей в возрасте до трех лет.



В одноэтажном здании на улице Солнечной



предусмотрено размещение двух групп на 40 детей, а также спортивно-музыкального



зала, помещения для медперсонала, пищеблока. В настоящее время идет устройство



фундамента. Объект планируется сдать в эксплуатацию до 1 сентября 2019 года. На



время возведения пристройки воспитанники и персонал детского сада переведены в



ближайшие дошкольные учреждения.



Напомним, летом между Минобрнауки России и



Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении



региону 350 миллионов рублей из федерального бюджета на обеспечение мероприятий



по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.



Помимо новой пристройки для двух ясельных групп в Рыбинске, предусмотрено



строительство четырех объектов: двух яслей и одного детского сада в Ярославле и



нового дошкольного учреждения в поселке Красный Бор Ярославского района.



Земельные участки для новых социальных



объектов определены и согласованы с Министерством образования.



Ясельные корпуса в Рыбинске в дальнейшем



также планируется построить на территории детского сада №46 по улице Лизы



Чайкиной и №92 по улице 50 лет ВЛКСМ. В настоящее время идет разработка



проектно-сметной документации.