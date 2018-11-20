​Одна из ключевых тем Ярославского

инвестиционного форума, который пройдет в областном центре 27 – 28 ноября, –

развитие фармацевтической и медицинской промышленности. Ей будет посвящена одна

из стратегических сессий.

– Ярославская область за последние годы сформировала

один из самых успешных фармкластеров, – отметила директор департамента

инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Инвесторов привлекли развитая

инфраструктура, наличие профессиональных кадров, учебной и научной базы.

Региональная власть заинтересована в развитии области за счет

высокотехнологичных инвестиций.

Тематическую сессию на форуме проведет

директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Среди

докладчиков – исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических

организаций Лилия Титова, директор по развитию и работе с ключевыми партнерами

кластера биологических и медицинских технологий фонда «Сколково» Руслан Алтаев,

начальник юридического отдела Ассоциации российских фармацевтических

производителей Ольга Пентегова, представители компаний АО «Нацимбио», ООО

«Такеда Фармасьютикалс», ООО «Тева» и другие авторитетные спикеры.

Участие в работе примут эксперты отрасли,

производители, представители ведущих учебных заведений. Они обсудят, как

нарастить объемы востребованной фармацевтической и медицинской продукции, в том

числе импортозамещающей, оригинальные научные разработки, необходимость

перевооружения производственных мощностей, а также стимулирования наукоемких

направлений. Кроме того, будут подняты вопросы привлечения инвесторов,

расширения рынков сбыта, господдержки предприятий и подготовки кадров для

фармацевтической промышленности. 

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