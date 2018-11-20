|Одна из ключевых тем Ярославского
инвестиционного форума, который пройдет в областном центре 27 – 28 ноября, –
развитие фармацевтической и медицинской промышленности. Ей будет посвящена одна
из стратегических сессий.
– Ярославская область за последние годы сформировала
один из самых успешных фармкластеров, – отметила директор департамента
инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Инвесторов привлекли развитая
инфраструктура, наличие профессиональных кадров, учебной и научной базы.
Региональная власть заинтересована в развитии области за счет
высокотехнологичных инвестиций.
Тематическую сессию на форуме проведет
директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Среди
докладчиков – исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических
организаций Лилия Титова, директор по развитию и работе с ключевыми партнерами
кластера биологических и медицинских технологий фонда «Сколково» Руслан Алтаев,
начальник юридического отдела Ассоциации российских фармацевтических
производителей Ольга Пентегова, представители компаний АО «Нацимбио», ООО
«Такеда Фармасьютикалс», ООО «Тева» и другие авторитетные спикеры.
Участие в работе примут эксперты отрасли,
производители, представители ведущих учебных заведений. Они обсудят, как
нарастить объемы востребованной фармацевтической и медицинской продукции, в том
числе импортозамещающей, оригинальные научные разработки, необходимость
перевооружения производственных мощностей, а также стимулирования наукоемких
направлений. Кроме того, будут подняты вопросы привлечения инвесторов,
расширения рынков сбыта, господдержки предприятий и подготовки кадров для
фармацевтической промышленности.
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