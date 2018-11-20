​Одна из ключевых тем Ярославского



инвестиционного форума, который пройдет в областном центре 27 – 28 ноября, –



развитие фармацевтической и медицинской промышленности. Ей будет посвящена одна



из стратегических сессий.



– Ярославская область за последние годы сформировала



один из самых успешных фармкластеров, – отметила директор департамента



инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Инвесторов привлекли развитая



инфраструктура, наличие профессиональных кадров, учебной и научной базы.



Региональная власть заинтересована в развитии области за счет



высокотехнологичных инвестиций.



Тематическую сессию на форуме проведет



директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Среди



докладчиков – исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических



организаций Лилия Титова, директор по развитию и работе с ключевыми партнерами



кластера биологических и медицинских технологий фонда «Сколково» Руслан Алтаев,



начальник юридического отдела Ассоциации российских фармацевтических



производителей Ольга Пентегова, представители компаний АО «Нацимбио», ООО



«Такеда Фармасьютикалс», ООО «Тева» и другие авторитетные спикеры.



Участие в работе примут эксперты отрасли,



производители, представители ведущих учебных заведений. Они обсудят, как



нарастить объемы востребованной фармацевтической и медицинской продукции, в том



числе импортозамещающей, оригинальные научные разработки, необходимость



перевооружения производственных мощностей, а также стимулирования наукоемких



направлений. Кроме того, будут подняты вопросы привлечения инвесторов,



расширения рынков сбыта, господдержки предприятий и подготовки кадров для



фармацевтической промышленности.