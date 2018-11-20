|20 ноября старшеклассники всех муниципальных
районов региона в режиме видеоконференции приняли участие в едином
дистанционном уроке «Безопасный Интернет». Собеседниками школьников стали
представители департамента образования Ярославской области, сотрудники
Роскомнадзора и Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании.
– Проект по кибербезопасности инициирован
спикером Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко и
проходит по всей стране, – отметила первый заместитель директора департамента
образования Ярославской области Светлана Астафьева. – В его рамках в октябре и
ноябре в нашем регионе в школах, детских садах, учреждениях для детей-сирот,
профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного
образования проходило множество мероприятий: беседы, собрания, тематические
акции. Кроме того, проводились родительские собрания и онлайн-семинары для
педагогов по безопасному пребыванию детей в информационном пространстве. В ходе
дистанционного урока школьникам рассказали о привычках, которые могут угрожать
их безопасности в Сети, разобрали, какие пароли наиболее безопасны и как часто
надо их менять, объяснили, стоит ли устанавливать обновления и регистрироваться
на сайтах через аккаунты в социальных сетях. Вместе с ребятами ведущие урока
проанализировали, к каким последствиям могут привести обычные диалоги и
фотографии в социальных сетях, и пришли к выводу о необходимости защиты
персональных данных.
– Если вы считаете, что кто-то
воспользовался вашими персональными данными, их распространили, опубликовали –
вы смело можете обратиться к нам за помощью, – подчеркнула заместитель
руководителя Роскомнадзора по Ярославской области Ольга Касимова. – Можно
сделать это через сайт, в электронном виде. Мы всегда поможем, направим,
разъясним.
Безопасной работе в сети Интернет посвящен
специальный информационный раздел на образовательном портале – https://www.edu.yar.ru/safety/. Здесь размещены материалы проекта:
ссылки на методические рекомендации, презентации, федеральные акции и
видеозаписи онлайн-семинаров для педагогов.
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