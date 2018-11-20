​20 ноября старшеклассники всех муниципальных



районов региона в режиме видеоконференции приняли участие в едином



дистанционном уроке «Безопасный Интернет». Собеседниками школьников стали



представители департамента образования Ярославской области, сотрудники



Роскомнадзора и Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании.



– Проект по кибербезопасности инициирован



спикером Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко и



проходит по всей стране, – отметила первый заместитель директора департамента



образования Ярославской области Светлана Астафьева. – В его рамках в октябре и



ноябре в нашем регионе в школах, детских садах, учреждениях для детей-сирот,



профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного



образования проходило множество мероприятий: беседы, собрания, тематические



акции. Кроме того, проводились родительские собрания и онлайн-семинары для



педагогов по безопасному пребыванию детей в информационном пространстве. В ходе



дистанционного урока школьникам рассказали о привычках, которые могут угрожать



их безопасности в Сети, разобрали, какие пароли наиболее безопасны и как часто



надо их менять, объяснили, стоит ли устанавливать обновления и регистрироваться



на сайтах через аккаунты в социальных сетях. Вместе с ребятами ведущие урока



проанализировали, к каким последствиям могут привести обычные диалоги и



фотографии в социальных сетях, и пришли к выводу о необходимости защиты



персональных данных.



– Если вы считаете, что кто-то



воспользовался вашими персональными данными, их распространили, опубликовали –



вы смело можете обратиться к нам за помощью, – подчеркнула заместитель



руководителя Роскомнадзора по Ярославской области Ольга Касимова. – Можно



сделать это через сайт, в электронном виде. Мы всегда поможем, направим,



разъясним.



Безопасной работе в сети Интернет посвящен



специальный информационный раздел на образовательном портале – https://www.edu.yar.ru/safety/. Здесь размещены материалы проекта:



ссылки на методические рекомендации, презентации, федеральные акции и



видеозаписи онлайн-семинаров для педагогов.