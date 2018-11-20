​20 ноября старшеклассники всех муниципальных

районов региона в режиме видеоконференции приняли участие в едином

дистанционном уроке «Безопасный Интернет». Собеседниками школьников стали

представители департамента образования Ярославской области, сотрудники

Роскомнадзора и Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании.

– Проект по кибербезопасности инициирован

спикером Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко и

проходит по всей стране, – отметила первый заместитель директора департамента

образования Ярославской области Светлана Астафьева. – В его рамках в октябре и

ноябре в нашем регионе в школах, детских садах, учреждениях для детей-сирот,

профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного

образования проходило множество мероприятий: беседы, собрания, тематические

акции. Кроме того, проводились родительские собрания и онлайн-семинары для

педагогов по безопасному пребыванию детей в информационном пространстве. В ходе

дистанционного урока школьникам рассказали о привычках, которые могут угрожать

их безопасности в Сети, разобрали, какие пароли наиболее безопасны и как часто

надо их менять, объяснили, стоит ли устанавливать обновления и регистрироваться

на сайтах через аккаунты в социальных сетях. Вместе с ребятами ведущие урока

проанализировали, к каким последствиям могут привести обычные диалоги и

фотографии в социальных сетях, и пришли к выводу о необходимости защиты

персональных данных.

– Если вы считаете, что кто-то

воспользовался вашими персональными данными, их распространили, опубликовали –

вы смело можете обратиться к нам за помощью, – подчеркнула заместитель

руководителя Роскомнадзора по Ярославской области Ольга Касимова. – Можно

сделать это через сайт, в электронном виде. Мы всегда поможем, направим,

разъясним.

Безопасной работе в сети Интернет посвящен

специальный информационный раздел на образовательном портале – https://www.edu.yar.ru/safety/. Здесь размещены материалы проекта:

ссылки на методические рекомендации, презентации, федеральные акции и

видеозаписи онлайн-семинаров для педагогов.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
17:45
15 просмотров
2018.11.20 На Ярославском инвестфоруме обсудят перспективы развития в регионе фармацевтической и медицинской промышленности
2018.11.20 Новый корпус для детей ясельного возраста в Рыбинске планируют сдать до 1 сентября следующего года
2018.11.20 На территории Ярославской области введены единые правила размещения рекламных конструкций
2018.11.20 Завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Заозерье Угличского района
2018.11.20 Оценивая ремонт дорог в Рыбинске, губернатор сделал замечания к качеству дорожной разметки