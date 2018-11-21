|В
туристско-рекреационном комплексе «Золотое кольцо» в Переславском районе открыт
туристско-информационный центр. Участие в торжественной церемонии приняли
представители органов исполнительной власти, инвестора и туристической
индустрии Ярославской области.
Это
событие стало первым в череде праздничных мероприятий, посвященных Дню рождения
Золотого кольца России. Его отмечают уже второй раз. Впервые торжества прошли
по инициативе губернатора Дмитрия Миронова в прошлом году и были посвящены
50-летию самого известного туристического маршрута России.
туристско-информационном центре гостям региона будут помогать с выбором
дальнейшей программы путешествия. Сейчас в Ярославской области функционируют
восемь ТИЦ. За девять месяцев они обслужили более 50 тысяч человек.
–
Комплекс «Золотое кольцо» станет ядром туристического кластера, а также одним
из ключевых объектов региона, направляющих турпоток в города маршрута. Вопрос
качественной информационной работы с туристами в этом аспекте становится
стратегическим, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим
Авдеев.
Туристско-рекреационный
комплекс «Золотое кольцо» создан в рамках федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 – 2018 годы» при
активном участии инвестора – Внешэкономбанка. Управление комплексом
осуществляет один из крупнейших гостиничных операторов России «Azimut Hotels».
Инвестор
активно развивает инфраструктуру курорта. На сегодняшний день на территории в
30 гектаров расположены две гостиницы трех- и четырехзвездочного уровня на 353
номера, комплекс из 26 коттеджей, офисный центр для туристических компаний,
спортивный комплекс и спортплощадки различного назначения. Дополнительно
возведены три шатра для проведения мероприятий, здание мини-маркета. В
ближайшее время на территории курорта планируется строительство бассейна.
Как
отметил генеральный директор ООО «ВЭБ-Капитал» Сергей Пирогов, комплекс
значительно увеличит емкость гостевого фонда Переславского района, а
дополнительная инфраструктура позволит привлекать сюда туристов из соседних
регионов и со всего Золотого кольца.
Внешэкономбанк
в дальнейшем поддержит развитие туристической отрасли региона. Соответствующее
соглашение подписано между Правительством Ярославской области и ООО
«ВЭБ-Капитал» по итогам рабочего совещания. Стороны представляли заместитель
председателя Правительства региона Максим Авдеев и генеральный директор
компании-инвестора Сергей Пирогов. Также «ВЭБ-Капитал» заключил соглашение о
сотрудничестве с Союзом городов Золотого кольца России.
Подписанные
документы будут способствовать совершенствованию туристической инфраструктуры,
созданию эксклюзивного турпродукта в Ярославской области, разработке уникальных
экспортных туристических предложений, развитию единой общедоступной
информационной среды в городах Золотого кольца.
–
Сегодняшнее мероприятие является продолжением встречи руководителя ВЭБа Игоря
Шувалова с главой региона Дмитрием Мироновым, в ходе которой выработаны
совместные позиции и определены точки для дальнейшего развития целого ряда
инвестиционных проектов на территории региона, – отметил Сергей Пирогов.
свою очередь, курорт «Золотое кольцо» присоединился к проекту «Паспорт туриста
Золотого кольца», который предоставляет туристам бонусные и льготные
предложения. Партнерство также завизировано соглашением.
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