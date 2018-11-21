​В

туристско-рекреационном комплексе «Золотое кольцо» в Переславском районе открыт

туристско-информационный центр. Участие в торжественной церемонии приняли

представители органов исполнительной власти, инвестора и туристической

индустрии Ярославской области.

Это

событие стало первым в череде праздничных мероприятий, посвященных Дню рождения

Золотого кольца России. Его отмечают уже второй раз. Впервые торжества прошли

по инициативе губернатора Дмитрия Миронова в прошлом году и были посвящены

50-летию самого известного туристического маршрута России.

туристско-информационном центре гостям региона будут помогать с выбором

дальнейшей программы путешествия. Сейчас в Ярославской области функционируют

восемь ТИЦ. За девять месяцев они обслужили более 50 тысяч человек.



Комплекс «Золотое кольцо» станет ядром туристического кластера, а также одним

из ключевых объектов региона, направляющих турпоток в города маршрута. Вопрос

качественной информационной работы с туристами в этом аспекте становится

стратегическим, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим

Авдеев.

Туристско-рекреационный

комплекс «Золотое кольцо» создан в рамках федеральной целевой программы «Развитие

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 – 2018 годы» при

активном участии инвестора – Внешэкономбанка. Управление комплексом

осуществляет один из крупнейших гостиничных операторов России «Azimut Hotels».

Инвестор

активно развивает инфраструктуру курорта. На сегодняшний день на территории в

30 гектаров расположены две гостиницы трех- и четырехзвездочного уровня на 353

номера, комплекс из 26 коттеджей, офисный центр для туристических компаний,

спортивный комплекс и спортплощадки различного назначения. Дополнительно

возведены три шатра для проведения мероприятий, здание мини-маркета. В

ближайшее время на территории курорта планируется строительство бассейна.

Как

отметил генеральный директор ООО «ВЭБ-Капитал» Сергей Пирогов, комплекс

значительно увеличит емкость гостевого фонда Переславского района, а

дополнительная инфраструктура позволит привлекать сюда туристов из соседних

регионов и со всего Золотого кольца.

Внешэкономбанк

в дальнейшем поддержит развитие туристической отрасли региона. Соответствующее

соглашение подписано между Правительством Ярославской области и ООО

«ВЭБ-Капитал» по итогам рабочего совещания. Стороны представляли заместитель

председателя Правительства региона Максим Авдеев и генеральный директор

компании-инвестора Сергей Пирогов. Также «ВЭБ-Капитал» заключил соглашение о

сотрудничестве с Союзом городов Золотого кольца России.

Подписанные

документы будут способствовать совершенствованию туристической инфраструктуры,

созданию эксклюзивного турпродукта в Ярославской области, разработке уникальных

экспортных туристических предложений, развитию единой общедоступной

информационной среды в городах Золотого кольца.



Сегодняшнее мероприятие является продолжением встречи руководителя ВЭБа Игоря

Шувалова с главой региона Дмитрием Мироновым, в ходе которой выработаны

совместные позиции и определены точки для дальнейшего развития целого ряда

инвестиционных проектов на территории региона, – отметил Сергей Пирогов.

свою очередь, курорт «Золотое кольцо» присоединился к проекту «Паспорт туриста

Золотого кольца», который предоставляет туристам бонусные и льготные

предложения. Партнерство также завизировано соглашением.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
08:30
21 просмотров
2018.11.21 В региональном конкурсе «Юный лесовод» победили школьники из Гаврилов-Ямского района
2018.11.21 Финалисты регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды представили свои проекты
2018.11.21 Ярославские школьники изучают астрономию при помощи уникальных фотографий
2018.11.21 Инспекция адмтехнадзора и уполномоченный по правам ребенка объединят усилия в интересах детей
2018.11.21 С начала года в список выявленных объектов культурного наследия включено 132 здания