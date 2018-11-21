​В



туристско-рекреационном комплексе «Золотое кольцо» в Переславском районе открыт



туристско-информационный центр. Участие в торжественной церемонии приняли



представители органов исполнительной власти, инвестора и туристической



индустрии Ярославской области.



Это



событие стало первым в череде праздничных мероприятий, посвященных Дню рождения



Золотого кольца России. Его отмечают уже второй раз. Впервые торжества прошли



по инициативе губернатора Дмитрия Миронова в прошлом году и были посвящены



50-летию самого известного туристического маршрута России.



туристско-информационном центре гостям региона будут помогать с выбором



дальнейшей программы путешествия. Сейчас в Ярославской области функционируют



восемь ТИЦ. За девять месяцев они обслужили более 50 тысяч человек.



–



Комплекс «Золотое кольцо» станет ядром туристического кластера, а также одним



из ключевых объектов региона, направляющих турпоток в города маршрута. Вопрос



качественной информационной работы с туристами в этом аспекте становится



стратегическим, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим



Авдеев.



Туристско-рекреационный



комплекс «Золотое кольцо» создан в рамках федеральной целевой программы «Развитие



внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 – 2018 годы» при



активном участии инвестора – Внешэкономбанка. Управление комплексом



осуществляет один из крупнейших гостиничных операторов России «Azimut Hotels».



Инвестор



активно развивает инфраструктуру курорта. На сегодняшний день на территории в



30 гектаров расположены две гостиницы трех- и четырехзвездочного уровня на 353



номера, комплекс из 26 коттеджей, офисный центр для туристических компаний,



спортивный комплекс и спортплощадки различного назначения. Дополнительно



возведены три шатра для проведения мероприятий, здание мини-маркета. В



ближайшее время на территории курорта планируется строительство бассейна.



Как



отметил генеральный директор ООО «ВЭБ-Капитал» Сергей Пирогов, комплекс



значительно увеличит емкость гостевого фонда Переславского района, а



дополнительная инфраструктура позволит привлекать сюда туристов из соседних



регионов и со всего Золотого кольца.



Внешэкономбанк



в дальнейшем поддержит развитие туристической отрасли региона. Соответствующее



соглашение подписано между Правительством Ярославской области и ООО



«ВЭБ-Капитал» по итогам рабочего совещания. Стороны представляли заместитель



председателя Правительства региона Максим Авдеев и генеральный директор



компании-инвестора Сергей Пирогов. Также «ВЭБ-Капитал» заключил соглашение о



сотрудничестве с Союзом городов Золотого кольца России.



Подписанные



документы будут способствовать совершенствованию туристической инфраструктуры,



созданию эксклюзивного турпродукта в Ярославской области, разработке уникальных



экспортных туристических предложений, развитию единой общедоступной



информационной среды в городах Золотого кольца.



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Сегодняшнее мероприятие является продолжением встречи руководителя ВЭБа Игоря



Шувалова с главой региона Дмитрием Мироновым, в ходе которой выработаны



совместные позиции и определены точки для дальнейшего развития целого ряда



инвестиционных проектов на территории региона, – отметил Сергей Пирогов.



свою очередь, курорт «Золотое кольцо» присоединился к проекту «Паспорт туриста



Золотого кольца», который предоставляет туристам бонусные и льготные



предложения. Партнерство также завизировано соглашением.