​20



ноября в Рыбинске губернатор Дмитрий Миронов встретился с гражданскими



активистами и представителями общественных организаций. Темой обсуждения стало



подведение итогов сезона дорожных работ в Ярославской области. Губернатор



подчеркнул важность участия общественности в контроле строительства и приемке



дорог.



–



Очень важно, что вы постоянно ко​нтролируете качество работ. Это позволяет



своевременно устранять недостатки, – отметил Дмитрий Миронов. – Благодарю вас



за активную гражданскую позицию. В следующем году финансирование дорожной



отрасли увеличится, масштабным ремонтом будет охвачена вся область. И я надеюсь



на наше дальнейшее сотрудничество.



Участники



встречи затрагивали разные аспекты дорожного строительства. В частности,



представитель Общероссийского народного фронта Тарас Сидорин поднял вопрос о



качестве подготовки проектно-сметной документации.



–



В области проделана большая работа по приведению дорог в порядок, – сказал



Тарас Сидорин. – Но есть спорные вопросы. Недавняя авария на ярославском «Водоканале»



показала проблемы с ливневкой на проспекте Авиаторов. Считаю, что подрядчикам



надо более комплексно подходить к выполнению работ, чтобы они затрагивали не



только непосредственно сам ремонт, но и модернизацию дорожной инфраструктуры.



Дмитрий



Миронов отметил, что над этим вопросом профильный департамент уже работает.



–



Общероссийский народный фронт – одна из самых внимательных организаций, у нас



выстроены деловые отношения, – подчеркнул губернатор. – Что касается вопросов



проектирования, мы неоднократно с этим уже сталкивались, когда документация



разработана некорректно. И при получении сигналов общественности стараемся



оперативно реагировать, требуем с подрядчиков устранения недоделок.



Глава



региона сообщил, что областным Правительством совместно с муниципальными



заказчиками и подрядчиками для решения вопроса с составлением ПСД уже принят



ряд мер. В частности, разработка проектов для предлагаемых к ремонту в 2019



году объектов началась уже в сентябре. В прошлом году процесс был запущен лишь



в ноябре.



Тему



подготовки ПСД продолжил и исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир



Волков, сообщив, что проектно-сметная документация по большинству дорог



Ярославской агломерации, которые будут сделаны в следующем году, уже направлена



на экспертизу. Оставшаяся часть будет передана в течение ближайшего времени.



–



Чтобы привести дороги Ярославля в нормативное состояние, при разработке ПСД



используется комплексный подход, – сказал Владимир Волков. – Для обеспечения



безопасности движения предусматривается установка современных светофорных



объектов, ограждений, знаков. Для маломобильных групп населения будут



обустроены тактильные плиты.



Представитель



общественного движения «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев обратил внимание на



то, что сейчас активисты не могут самостоятельно брать пробы асфальта с



привлечением независимой лаборатории, и попросил главу региона решить этот



вопрос. В ответ губернатор дал соответствующее поручение заместителю



председателя Правительства области Виктору Неженцу проработать его таким образом,



чтобы все было выполнено в рамках требований действующего законодательства.



Декан



архитектурно-строительного факультета Ярославского государственного



технического университета Алексей Игнатьев предложил шире использовать в



дорожном ремонте инновации и привлекать к процессу работ студентов вуза.



–



Мы планируем перейти на использование новых асфальтобетонных смесей с более



мелкой фракцией щебня, – рассказал Дмитрий Миронов. – Что касается студентов,



Правительство области старается выстроить систему образования максимально



профориентированной, чтобы молодые специалисты могли сразу применять полученные



знания на практике.



Ярославскому



техническому университету и департаменту дорожного хозяйства было предложено



обсудить возможные варианты сотрудничества в части привлечения студентов к



работам в дорожной отрасли.