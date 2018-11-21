|Департамент инвестиций и промышленности
разработал электронный каталог «Предприятия, организации и мастера, работающие
в сфере народных художественных промыслов Ярославской области».
– Это пилотный проект, направленный на
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов в регионе,
– рассказала директор департамента Галина Пенягина. – Цель создания каталога –
познакомить потенциальных клиентов и оптовых покупателей из России и других
стран с продукцией, производимой предприятиями, организациями и мастерами НХП
Ярославской области.
Каталог расположен на сайте http://masters.yarregion.ru. Здесь представлена
информация о более чем 30 предприятиях, организациях и мастерах. Список пополняется.
С помощью каталога можно найти специалистов,
работающих в том или ином направлении народных художественных промыслов,
получить историческую справку. Также поиск доступен в разрезе муниципальных
образований региона.
По вопросам добавления информации в каталог
предприятия и мастера могут обращаться в департамент инвестиций и
промышленности Ярославской области по тел. (4852) 400-031.
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