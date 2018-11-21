​Департамент инвестиций и промышленности



разработал электронный каталог «Предприятия, организации и мастера, работающие



в сфере народных художественных промыслов Ярославской области».



– Это пилотный проект, направленный на



сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов в регионе,



– рассказала директор департамента Галина Пенягина. – Цель создания каталога –



познакомить потенциальных клиентов и оптовых покупателей из России и других



стран с продукцией, производимой предприятиями, организациями и мастерами НХП



Ярославской области.



Каталог расположен на сайте http://masters.yarregion.ru. Здесь представлена



информация о более чем 30 предприятиях, организациях и мастерах. Список пополняется.



С помощью каталога можно найти специалистов,



работающих в том или ином направлении народных художественных промыслов,



получить историческую справку. Также поиск доступен в разрезе муниципальных



образований региона.



По вопросам добавления информации в каталог



предприятия и мастера могут обращаться в департамент инвестиций и



промышленности Ярославской области по тел. (4852) 400-031.