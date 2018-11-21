​Департамент инвестиций и промышленности

разработал электронный каталог «Предприятия, организации и мастера, работающие

в сфере народных художественных промыслов Ярославской области».

– Это пилотный проект, направленный на

сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов в регионе,

– рассказала директор департамента Галина Пенягина. – Цель создания каталога –

познакомить потенциальных клиентов и оптовых покупателей из России и других

стран с продукцией, производимой предприятиями, организациями и мастерами НХП

Ярославской области.

Каталог расположен на сайте http://masters.yarregion.ru. Здесь представлена

информация о более чем 30 предприятиях, организациях и мастерах. Список пополняется.

С помощью каталога можно найти специалистов,

работающих в том или ином направлении народных художественных промыслов,

получить историческую справку. Также поиск доступен в разрезе муниципальных

образований региона.

По вопросам добавления информации в каталог

предприятия и мастера могут обращаться в департамент инвестиций и

промышленности Ярославской области по тел. (4852) 400-031.

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