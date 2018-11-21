|С начала года в Ярославской области в список
выявленных объектов культурного наследия включено 132 здания.
– В этом процессе активно участвует
общественность, – отметил директор регионального департамента охраны объектов
культурного наследия Александр Филяев. – Количество поступивших от граждан
заявок на включение зданий в список выявленных объектов культурного наследия
выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Изменение статуса
открывает более широкие возможности для проведения ремонтно-реставрационных
работ, регламентирует действия собственников зданий. Все это позволяет
сохранить первоначальный облик памятников культуры.
По очередной заявке от жителей Ярославля
специалисты департамента провели обследование дома №20 на проспекте Ленина. Он
построен в 1952 году и в полной мере сохранил первоначальный облик. Здание
является образцом послевоенной архитектуры. В данный момент проводятся
мероприятия для включения его в перечень выявленных объектов культурного
наследия.
В этом году в данный список уже вошли здания
вокзала Ярославль-Главный, шерстопрядильной фабрики в Некоузском районе,
детского дома трудолюбия в Переславле-Залесском и другие.
Специалисты департамента охраны объектов
культурного наследия также ведут работу по включению выявленных объектов в
Единый государственный реестр памятников истории и культуры. С января уже
завершен процесс по 40 зданиям, что практически вдвое больше, чем в прошлом
году.
Кроме того, значительно увеличилась
эффективность мероприятий по утверждению границ и предметов охраны памятников
на территории региона. Здесь результат достигнут по 106 объектам.
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