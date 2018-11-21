​С начала года в Ярославской области в список

выявленных объектов культурного наследия включено 132 здания.

– В этом процессе активно участвует

общественность, – отметил директор регионального департамента охраны объектов

культурного наследия Александр Филяев. – Количество поступивших от граждан

заявок на включение зданий в список выявленных объектов культурного наследия

выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Изменение статуса

открывает более широкие возможности для проведения ремонтно-реставрационных

работ, регламентирует действия собственников зданий. Все это позволяет

сохранить первоначальный облик памятников культуры.

По очередной заявке от жителей Ярославля

специалисты департамента провели обследование дома №20 на проспекте Ленина. Он

построен в 1952 году и в полной мере сохранил первоначальный облик. Здание

является образцом послевоенной архитектуры. В данный момент проводятся

мероприятия для включения его в перечень выявленных объектов культурного

наследия.

В этом году в данный список уже вошли здания

вокзала Ярославль-Главный, шерстопрядильной фабрики в Некоузском районе,

детского дома трудолюбия в Переславле-Залесском и другие.

Специалисты департамента охраны объектов

культурного наследия также ведут работу по включению выявленных объектов в

Единый государственный реестр памятников истории и культуры. С января уже

завершен процесс по 40 зданиям, что практически вдвое больше, чем в прошлом

году.

Кроме того, значительно увеличилась

эффективность мероприятий по утверждению границ и предметов охраны памятников

на территории региона. Здесь результат достигнут по 106 объектам.

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