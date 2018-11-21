​С начала года в Ярославской области в список



выявленных объектов культурного наследия включено 132 здания.



– В этом процессе активно участвует



общественность, – отметил директор регионального департамента охраны объектов



культурного наследия Александр Филяев. – Количество поступивших от граждан



заявок на включение зданий в список выявленных объектов культурного наследия



выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Изменение статуса



открывает более широкие возможности для проведения ремонтно-реставрационных



работ, регламентирует действия собственников зданий. Все это позволяет



сохранить первоначальный облик памятников культуры.



По очередной заявке от жителей Ярославля



специалисты департамента провели обследование дома №20 на проспекте Ленина. Он



построен в 1952 году и в полной мере сохранил первоначальный облик. Здание



является образцом послевоенной архитектуры. В данный момент проводятся



мероприятия для включения его в перечень выявленных объектов культурного



наследия.



В этом году в данный список уже вошли здания



вокзала Ярославль-Главный, шерстопрядильной фабрики в Некоузском районе,



детского дома трудолюбия в Переславле-Залесском и другие.



Специалисты департамента охраны объектов



культурного наследия также ведут работу по включению выявленных объектов в



Единый государственный реестр памятников истории и культуры. С января уже



завершен процесс по 40 зданиям, что практически вдвое больше, чем в прошлом



году.



Кроме того, значительно увеличилась



эффективность мероприятий по утверждению границ и предметов охраны памятников



на территории региона. Здесь результат достигнут по 106 объектам.