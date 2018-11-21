​Подписано соглашение о взаимодействии в



вопросах защиты интересов детей между региональной инспекцией



административно-технического надзора и уполномоченным по правам ребенка в



Ярославской области.



– Мы уже успешно провели ряд совместных



рейдов. Например, в ТЦ «Аура» и «Альтаир» было выявлено и пресечено 12



нарушений, допущенных при эксплуатации механизированных аттракционов, – отметил



начальник региональной инспекции административно-технического надзора Сергей



Кайгородов. – Главным результатом взаимодействия считаю то, что у нас за весь



период надзора при эксплуатации механизированных аттракционов не выявлено ни



одного факта травмирования ребенка. Ведь устранение выявленных нарушений также



находится под контролем. Соглашение дает возможность расширить направления



взаимодействия.



Стороны соглашения договорились обмениваться



информацией о нарушениях прав детей, а также о мерах, принятых по их



восстановлению, проводить совместные мероприятия и организовывать профильные



межведомственные группы. Кроме того, предусмотрена совместная работа по



созданию новых механизмов обеспечения интересов детей, анализ



правоприменительной практики в данной сфере.



– В зимний период в регионе традиционно



откроются ярмарки, будут работать временные аттракционы, места отдыха, где



предусмотрено катание на лыжах. Необходимо сделать все, чтобы в погоне за



прибылью предприниматели не забывали об обеспечении безопасности детей, –



подчеркнул уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил



Крупин. – Соглашение позволит организовать взаимодействие, урегулировать ряд



вопросов, чтобы в период зимнего отдыха не допустить нарушений прав детей.