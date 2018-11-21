​Ярославская область стала участником

федерального проекта «Астрономия в каждый класс». Соглашение о сотрудничестве

заключили региональный Институт развития образования и компания «НСТР

Космические системы».

– В рамках проекта педагогам предоставлены

уникальные астрофотографии, – сообщила первый заместитель директора

департамента образования области Светлана Астафьева. – Они сделаны специально

для нашего региона штатными сотрудниками компании-партнера по заказу Института

развития образования, с тем чтобы использовать эти снимки при проведении уроков

астрономии.

Материалы переданы в восемь образовательных

организаций: их получили пять школ – Ярославля, Переславля-Залесского, а также

Тутаевского района – и три организации среднего профессионального образования

Ярославля и Пошехонского района.

На фотографиях, поступивших в распоряжение

педагогов региона, такие объекты, как Капелла – ярчайшая звезда в созвездии

Возничего, Мицар – двойная звезда в созвездии Большой Медведицы, Большая

туманность Ориона, спиральная галактика Туманность Андромеды, Плеяды –

рассеянное звездное скопление в созвездии Тельца, фрагменты поверхности Луны,

Крабовидная туманность – остаток вспышки сверхновой 1054 года.

В дальнейшем организаторы проекта планируют

устроить наблюдение за космическими объектами в режиме реального времени с

помощью сети автоматизированных телескопов, которые будут доступны через

мобильное приложение или браузер.

В Чебаковской средней школе Тутаевского

района представленные фотографии активно используют на уроках астрономии. Также

ученики делают макеты Солнечной системы, участвуют в тематических выставках. А

в прошлом году в школе начали восстанавливать обсерваторию, которая

бездействовала 30 лет.

– Это уникальный объект, – отметил директор

учебного заведения Евгений Сухов. – Мы нашли внебюджетные источники

финансирования и при поддержке местной администрации этим летом начали работу.

Сейчас помещение подготовлено к ремонту, завезены материалы. Активно помогают

родители, местные жители. В следующем году к 1 сентября мы планируем приобрести

более мощный телескоп, открыть обсерваторию и наблюдательную площадку для

детей.

Справка

Введение курса астрономии в программу

среднего общего образования в регионе началось в 2017 году. 

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