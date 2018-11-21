​Ярославская область стала участником



федерального проекта «Астрономия в каждый класс». Соглашение о сотрудничестве



заключили региональный Институт развития образования и компания «НСТР



Космические системы».



– В рамках проекта педагогам предоставлены



уникальные астрофотографии, – сообщила первый заместитель директора



департамента образования области Светлана Астафьева. – Они сделаны специально



для нашего региона штатными сотрудниками компании-партнера по заказу Института



развития образования, с тем чтобы использовать эти снимки при проведении уроков



астрономии.



Материалы переданы в восемь образовательных



организаций: их получили пять школ – Ярославля, Переславля-Залесского, а также



Тутаевского района – и три организации среднего профессионального образования



Ярославля и Пошехонского района.



На фотографиях, поступивших в распоряжение



педагогов региона, такие объекты, как Капелла – ярчайшая звезда в созвездии



Возничего, Мицар – двойная звезда в созвездии Большой Медведицы, Большая



туманность Ориона, спиральная галактика Туманность Андромеды, Плеяды –



рассеянное звездное скопление в созвездии Тельца, фрагменты поверхности Луны,



Крабовидная туманность – остаток вспышки сверхновой 1054 года.



В дальнейшем организаторы проекта планируют



устроить наблюдение за космическими объектами в режиме реального времени с



помощью сети автоматизированных телескопов, которые будут доступны через



мобильное приложение или браузер.



В Чебаковской средней школе Тутаевского



района представленные фотографии активно используют на уроках астрономии. Также



ученики делают макеты Солнечной системы, участвуют в тематических выставках. А



в прошлом году в школе начали восстанавливать обсерваторию, которая



бездействовала 30 лет.



– Это уникальный объект, – отметил директор



учебного заведения Евгений Сухов. – Мы нашли внебюджетные источники



финансирования и при поддержке местной администрации этим летом начали работу.



Сейчас помещение подготовлено к ремонту, завезены материалы. Активно помогают



родители, местные жители. В следующем году к 1 сентября мы планируем приобрести



более мощный телескоп, открыть обсерваторию и наблюдательную площадку для



детей.



Справка



Введение курса астрономии в программу



среднего общего образования в регионе началось в 2017 году.