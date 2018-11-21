|Ярославская область стала участником
федерального проекта «Астрономия в каждый класс». Соглашение о сотрудничестве
заключили региональный Институт развития образования и компания «НСТР
Космические системы».
– В рамках проекта педагогам предоставлены
уникальные астрофотографии, – сообщила первый заместитель директора
департамента образования области Светлана Астафьева. – Они сделаны специально
для нашего региона штатными сотрудниками компании-партнера по заказу Института
развития образования, с тем чтобы использовать эти снимки при проведении уроков
астрономии.
Материалы переданы в восемь образовательных
организаций: их получили пять школ – Ярославля, Переславля-Залесского, а также
Тутаевского района – и три организации среднего профессионального образования
Ярославля и Пошехонского района.
На фотографиях, поступивших в распоряжение
педагогов региона, такие объекты, как Капелла – ярчайшая звезда в созвездии
Возничего, Мицар – двойная звезда в созвездии Большой Медведицы, Большая
туманность Ориона, спиральная галактика Туманность Андромеды, Плеяды –
рассеянное звездное скопление в созвездии Тельца, фрагменты поверхности Луны,
Крабовидная туманность – остаток вспышки сверхновой 1054 года.
В дальнейшем организаторы проекта планируют
устроить наблюдение за космическими объектами в режиме реального времени с
помощью сети автоматизированных телескопов, которые будут доступны через
мобильное приложение или браузер.
В Чебаковской средней школе Тутаевского
района представленные фотографии активно используют на уроках астрономии. Также
ученики делают макеты Солнечной системы, участвуют в тематических выставках. А
в прошлом году в школе начали восстанавливать обсерваторию, которая
бездействовала 30 лет.
– Это уникальный объект, – отметил директор
учебного заведения Евгений Сухов. – Мы нашли внебюджетные источники
финансирования и при поддержке местной администрации этим летом начали работу.
Сейчас помещение подготовлено к ремонту, завезены материалы. Активно помогают
родители, местные жители. В следующем году к 1 сентября мы планируем приобрести
более мощный телескоп, открыть обсерваторию и наблюдательную площадку для
детей.
Справка
Введение курса астрономии в программу
среднего общего образования в регионе началось в 2017 году.
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