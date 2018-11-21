​21 ноября в Ярославском зоопарке прошел

финал регионального этапа Всероссийского конкурса исследователей окружающей

среды. Его участниками стали школьники в возрасте от 12 до 18 лет, которые

занимаются изучением природных объектов и практической работой по их

сохранению.

В заочном туре приняли участие 64 человека

из 34 образовательных организаций. В финал прошли 46 ребят из Рыбинска,

Ярославля, а также из Даниловского, Гаврилов-Ямского, Некрасовского,

Первомайского, Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского и

Ярославского муниципальных районов.

– Очень важно, что школьники интересуются

экологическими исследованиями, природоохранной деятельностью, – подчеркнула

директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – В регионе

по инициативе губернатора Дмитрия Миронова сформирована новая экологическая

политика, одной из ключевых составляющих которой является просветительская

работа. И чем больше школьников станут экологически грамотными, научатся любить

и ценить природу, тем легче будут решаться вопросы, связанные с охраной

окружающей среды.

В финале юные ученые защищали свои работы.

Спектр интересов школьников широк. Так, в номинации «Ботаника и экология

растений» среди объектов исследований оказались флора лугов Пошехонского

района, ядовитые растения на почвах Рыбинского района и состояние памятника

природы – парка Николо-Бабаевского монастыря. В номинации «Агроэкология»

рассказывали об особенностях выращивания огурдыни, в номинации «Зоология и

экология беспозвоночных животных» – о разведении колонии муравьев в домашних

условиях.

В числе проектов финалистов также мониторинг

состояния угличских ручьев, впадающих в Волгу, учет численности и изучение

популяции бездомных собак в Ярославле и даже оценка состояния сосновых

древостоев с помощью измерения электрического импеданса прикамбиального слоя

ствола.

Для финалистов организовали экскурсии по

территории зоопарка, а после подведения итогов конкурса эксперты дали свои

рекомендации участникам.

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