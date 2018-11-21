​21 ноября в Ярославском зоопарке прошел



финал регионального этапа Всероссийского конкурса исследователей окружающей



среды. Его участниками стали школьники в возрасте от 12 до 18 лет, которые



занимаются изучением природных объектов и практической работой по их



сохранению.



В заочном туре приняли участие 64 человека



из 34 образовательных организаций. В финал прошли 46 ребят из Рыбинска,



Ярославля, а также из Даниловского, Гаврилов-Ямского, Некрасовского,



Первомайского, Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского и



Ярославского муниципальных районов.



– Очень важно, что школьники интересуются



экологическими исследованиями, природоохранной деятельностью, – подчеркнула



директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – В регионе



по инициативе губернатора Дмитрия Миронова сформирована новая экологическая



политика, одной из ключевых составляющих которой является просветительская



работа. И чем больше школьников станут экологически грамотными, научатся любить



и ценить природу, тем легче будут решаться вопросы, связанные с охраной



окружающей среды.



В финале юные ученые защищали свои работы.



Спектр интересов школьников широк. Так, в номинации «Ботаника и экология



растений» среди объектов исследований оказались флора лугов Пошехонского



района, ядовитые растения на почвах Рыбинского района и состояние памятника



природы – парка Николо-Бабаевского монастыря. В номинации «Агроэкология»



рассказывали об особенностях выращивания огурдыни, в номинации «Зоология и



экология беспозвоночных животных» – о разведении колонии муравьев в домашних



условиях.



В числе проектов финалистов также мониторинг



состояния угличских ручьев, впадающих в Волгу, учет численности и изучение



популяции бездомных собак в Ярославле и даже оценка состояния сосновых



древостоев с помощью измерения электрического импеданса прикамбиального слоя



ствола.



Для финалистов организовали экскурсии по



территории зоопарка, а после подведения итогов конкурса эксперты дали свои



рекомендации участникам.