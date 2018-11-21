|21 ноября в Ярославском зоопарке прошел
финал регионального этапа Всероссийского конкурса исследователей окружающей
среды. Его участниками стали школьники в возрасте от 12 до 18 лет, которые
занимаются изучением природных объектов и практической работой по их
сохранению.
В заочном туре приняли участие 64 человека
из 34 образовательных организаций. В финал прошли 46 ребят из Рыбинска,
Ярославля, а также из Даниловского, Гаврилов-Ямского, Некрасовского,
Первомайского, Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского и
Ярославского муниципальных районов.
– Очень важно, что школьники интересуются
экологическими исследованиями, природоохранной деятельностью, – подчеркнула
директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – В регионе
по инициативе губернатора Дмитрия Миронова сформирована новая экологическая
политика, одной из ключевых составляющих которой является просветительская
работа. И чем больше школьников станут экологически грамотными, научатся любить
и ценить природу, тем легче будут решаться вопросы, связанные с охраной
окружающей среды.
В финале юные ученые защищали свои работы.
Спектр интересов школьников широк. Так, в номинации «Ботаника и экология
растений» среди объектов исследований оказались флора лугов Пошехонского
района, ядовитые растения на почвах Рыбинского района и состояние памятника
природы – парка Николо-Бабаевского монастыря. В номинации «Агроэкология»
рассказывали об особенностях выращивания огурдыни, в номинации «Зоология и
экология беспозвоночных животных» – о разведении колонии муравьев в домашних
условиях.
В числе проектов финалистов также мониторинг
состояния угличских ручьев, впадающих в Волгу, учет численности и изучение
популяции бездомных собак в Ярославле и даже оценка состояния сосновых
древостоев с помощью измерения электрического импеданса прикамбиального слоя
ствола.
Для финалистов организовали экскурсии по
территории зоопарка, а после подведения итогов конкурса эксперты дали свои
рекомендации участникам.
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