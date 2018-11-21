​21 ноября в Ярославле прошел региональный

конкурс «Юный лесовод». Участие в нем приняли 15 команд из лесничеств области.

– Конкурс «Юный лесовод» мы организуем уже

во второй раз в целях экологического образования и воспитания подрастающего

поколения. Напомню, это одна из важнейших составляющих концепции новой

экологической политики, сформированной в регионе по инициативе губернатора

Дмитрия Миронова, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской

области Роман Колесов. – В этом году конкурс решили провести в форме КВН. Это

позволило школьникам не только показать свои знания в сфере экологии, но и

проявить творческие способности. И хотя выступления команд были разными,

объединяла их одна идея: природа требует от нас ежедневной заботы.

Каждая команда представила на суд жюри свою

визитную карточку и домашнее задание, ребята приняли участие в фоторазминке и

конкурсе капитанов.

Лучшей по итогам состязаний признана

«Зеленая планета» из Гаврилов-Ямского района. Второе место – у команды «Лесной

дозор» из Некоузского. На третьем месте – команда «Исток» из Угличского МР.

По словам ребят, конкурс стал для них ярким

и запоминающимся событием, они приобрели дополнительный опыт и нашли новых

друзей и единомышленников.

– Все участники – воспитанники школьных

лесничеств, возрожденных в регионе за последние два года. На сегодня их число

достигло 26, охвачены 487 ребят, – отметил директор департамента лесного

хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Юные защитники природы

активно принимают участие в мероприятиях по охране и воспроизводству лесов,

противопожарной и лесоохранной пропаганде, а также в природоохранных проектах.

В этом году – Году волонтера с участием

общественности и юных лесоводов в рамках акций «День посадки леса» и «Живи,

лес!» в регионе высажено 90 тысяч молодых деревьев. Благодаря акции «Очистим

лес от мусора!» с территории лесного фонда убрано более 3 тысяч кубометров

отходов.

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