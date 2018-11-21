|21 ноября в Ярославле прошел региональный
конкурс «Юный лесовод». Участие в нем приняли 15 команд из лесничеств области.
– Конкурс «Юный лесовод» мы организуем уже
во второй раз в целях экологического образования и воспитания подрастающего
поколения. Напомню, это одна из важнейших составляющих концепции новой
экологической политики, сформированной в регионе по инициативе губернатора
Дмитрия Миронова, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской
области Роман Колесов. – В этом году конкурс решили провести в форме КВН. Это
позволило школьникам не только показать свои знания в сфере экологии, но и
проявить творческие способности. И хотя выступления команд были разными,
объединяла их одна идея: природа требует от нас ежедневной заботы.
Каждая команда представила на суд жюри свою
визитную карточку и домашнее задание, ребята приняли участие в фоторазминке и
конкурсе капитанов.
Лучшей по итогам состязаний признана
«Зеленая планета» из Гаврилов-Ямского района. Второе место – у команды «Лесной
дозор» из Некоузского. На третьем месте – команда «Исток» из Угличского МР.
По словам ребят, конкурс стал для них ярким
и запоминающимся событием, они приобрели дополнительный опыт и нашли новых
друзей и единомышленников.
– Все участники – воспитанники школьных
лесничеств, возрожденных в регионе за последние два года. На сегодня их число
достигло 26, охвачены 487 ребят, – отметил директор департамента лесного
хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Юные защитники природы
активно принимают участие в мероприятиях по охране и воспроизводству лесов,
противопожарной и лесоохранной пропаганде, а также в природоохранных проектах.
В этом году – Году волонтера с участием
общественности и юных лесоводов в рамках акций «День посадки леса» и «Живи,
лес!» в регионе высажено 90 тысяч молодых деревьев. Благодаря акции «Очистим
лес от мусора!» с территории лесного фонда убрано более 3 тысяч кубометров
отходов.
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