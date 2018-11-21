​21 ноября в Ярославле прошел региональный



конкурс «Юный лесовод». Участие в нем приняли 15 команд из лесничеств области.



– Конкурс «Юный лесовод» мы организуем уже



во второй раз в целях экологического образования и воспитания подрастающего



поколения. Напомню, это одна из важнейших составляющих концепции новой



экологической политики, сформированной в регионе по инициативе губернатора



Дмитрия Миронова, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской



области Роман Колесов. – В этом году конкурс решили провести в форме КВН. Это



позволило школьникам не только показать свои знания в сфере экологии, но и



проявить творческие способности. И хотя выступления команд были разными,



объединяла их одна идея: природа требует от нас ежедневной заботы.



Каждая команда представила на суд жюри свою



визитную карточку и домашнее задание, ребята приняли участие в фоторазминке и



конкурсе капитанов.



Лучшей по итогам состязаний признана



«Зеленая планета» из Гаврилов-Ямского района. Второе место – у команды «Лесной



дозор» из Некоузского. На третьем месте – команда «Исток» из Угличского МР.



По словам ребят, конкурс стал для них ярким



и запоминающимся событием, они приобрели дополнительный опыт и нашли новых



друзей и единомышленников.



– Все участники – воспитанники школьных



лесничеств, возрожденных в регионе за последние два года. На сегодня их число



достигло 26, охвачены 487 ребят, – отметил директор департамента лесного



хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Юные защитники природы



активно принимают участие в мероприятиях по охране и воспроизводству лесов,



противопожарной и лесоохранной пропаганде, а также в природоохранных проектах.



В этом году – Году волонтера с участием



общественности и юных лесоводов в рамках акций «День посадки леса» и «Живи,



лес!» в регионе высажено 90 тысяч молодых деревьев. Благодаря акции «Очистим



лес от мусора!» с территории лесного фонда убрано более 3 тысяч кубометров



отходов.