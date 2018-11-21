​21 ноября представители некоммерческих



организаций области, ставших получателями президентских грантов, собрались на



дискуссионной площадке в ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Мероприятие было организовано



ресурсным центром поддержки НКО и гражданских инициатив при участии



регионального департамента общественных связей.



– Приглашены победители разных лет. И те,



кто уже реализовал проекты на грантовые средства, и те, кому это еще только



предстоит, – сообщила представитель департамента общественных связей Ксения



Мальцева. – Сегодня они смогли обменяться опытом, обсудить механизмы работы.



По итогам 2018 года победителями конкурса



Фонда президентских грантов стали 39 проектов от Ярославской области.



Некоммерческие организации привлекли в регион более 81 миллиона рублей.



Некоторые НКО уже приступают к освоению



грантовой поддержки. В частности, в рамках проекта «Правовая школа семейной



грамотности» центра гражданских инициатив в ближайшие две недели пройдут



углубленные мастер-классы по актуальным вопросам семейного права среди



студенческой аудитории.



– Очень важно, чтобы победители конкурса



встречались не только с ресурсным центром, где им оказывается консультационная



поддержка при подготовке и реализации проектов, но еще и общались с теми



получателями грантов, которые уже этот путь прошли, – отметила руководитель АНО



«Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских инициатив» Елена Исаева. – Они



готовы поделиться своим опытом и в организации конкретных мероприятий, и в



ведении отчетности. Это очень ценная информация для новых победителей. Кроме



того, важно проанализировать ошибки, которые допускаются при подаче заявок в



Фонд президентских грантов.



Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских



инициатив в этом году также стал обладателем президентского гранта на



сопровождение и оказание услуг некоммерческим организациям при реализации



социально ориентированных проектов в течение трех лет. Как рассказала Елена



Исаева, за счет полученных средств некоммерческим организациям будут



предоставлены бесплатные теле- и радиоэфиры, оказана помощь в привлечении



нужных специалистов, организованы тренинги, консультации, семинары, разработаны



методические материалы.