|21 ноября представители некоммерческих
организаций области, ставших получателями президентских грантов, собрались на
дискуссионной площадке в ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Мероприятие было организовано
ресурсным центром поддержки НКО и гражданских инициатив при участии
регионального департамента общественных связей.
– Приглашены победители разных лет. И те,
кто уже реализовал проекты на грантовые средства, и те, кому это еще только
предстоит, – сообщила представитель департамента общественных связей Ксения
Мальцева. – Сегодня они смогли обменяться опытом, обсудить механизмы работы.
По итогам 2018 года победителями конкурса
Фонда президентских грантов стали 39 проектов от Ярославской области.
Некоммерческие организации привлекли в регион более 81 миллиона рублей.
Некоторые НКО уже приступают к освоению
грантовой поддержки. В частности, в рамках проекта «Правовая школа семейной
грамотности» центра гражданских инициатив в ближайшие две недели пройдут
углубленные мастер-классы по актуальным вопросам семейного права среди
студенческой аудитории.
– Очень важно, чтобы победители конкурса
встречались не только с ресурсным центром, где им оказывается консультационная
поддержка при подготовке и реализации проектов, но еще и общались с теми
получателями грантов, которые уже этот путь прошли, – отметила руководитель АНО
«Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских инициатив» Елена Исаева. – Они
готовы поделиться своим опытом и в организации конкретных мероприятий, и в
ведении отчетности. Это очень ценная информация для новых победителей. Кроме
того, важно проанализировать ошибки, которые допускаются при подаче заявок в
Фонд президентских грантов.
Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских
инициатив в этом году также стал обладателем президентского гранта на
сопровождение и оказание услуг некоммерческим организациям при реализации
социально ориентированных проектов в течение трех лет. Как рассказала Елена
Исаева, за счет полученных средств некоммерческим организациям будут
предоставлены бесплатные теле- и радиоэфиры, оказана помощь в привлечении
нужных специалистов, организованы тренинги, консультации, семинары, разработаны
методические материалы.
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вчера, 18:00
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