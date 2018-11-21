​21 ноября представители некоммерческих

организаций области, ставших получателями президентских грантов, собрались на

дискуссионной площадке в ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Мероприятие было организовано

ресурсным центром поддержки НКО и гражданских инициатив при участии

регионального департамента общественных связей.

– Приглашены победители разных лет. И те,

кто уже реализовал проекты на грантовые средства, и те, кому это еще только

предстоит, – сообщила представитель департамента общественных связей Ксения

Мальцева. – Сегодня они смогли обменяться опытом, обсудить механизмы работы.

По итогам 2018 года победителями конкурса

Фонда президентских грантов стали 39 проектов от Ярославской области.

Некоммерческие организации привлекли в регион более 81 миллиона рублей.

Некоторые НКО уже приступают к освоению

грантовой поддержки. В частности, в рамках проекта «Правовая школа семейной

грамотности» центра гражданских инициатив в ближайшие две недели пройдут

углубленные мастер-классы по актуальным вопросам семейного права среди

студенческой аудитории.

– Очень важно, чтобы победители конкурса

встречались не только с ресурсным центром, где им оказывается консультационная

поддержка при подготовке и реализации проектов, но еще и общались с теми

получателями грантов, которые уже этот путь прошли, – отметила руководитель АНО

«Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских инициатив» Елена Исаева. – Они

готовы поделиться своим опытом и в организации конкретных мероприятий, и в

ведении отчетности. Это очень ценная информация для новых победителей. Кроме

того, важно проанализировать ошибки, которые допускаются при подаче заявок в

Фонд президентских грантов.

Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских

инициатив в этом году также стал обладателем президентского гранта на

сопровождение и оказание услуг некоммерческим организациям при реализации

социально ориентированных проектов в течение трех лет. Как рассказала Елена

Исаева, за счет полученных средств некоммерческим организациям будут

предоставлены бесплатные теле- и радиоэфиры, оказана помощь в привлечении

нужных специалистов, организованы тренинги, консультации, семинары, разработаны

методические материалы.

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