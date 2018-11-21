|21 ноября в регионе прошли мероприятия,
посвященные Дню рождения туристического маршрута Золотое кольцо России. Открыл
их торжественный прием в Ярославском художественном музее. В нем приняли
участие главы городов маршрута, представители органов власти, туриндустрии,
общественности.
День рождения Золотого кольца отмечают по
инициативе губернатора Дмитрия Миронова с прошлого года – 50-го с основания
маршрута.
– Этот день очень важен для Ярославской
области. Как координаторы маршрута, мы чувствуем особую ответственность за то,
как развивается Золотое кольцо, как идет его переформатирование под современные
требования, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман
Колесов. – И мы не только отмечаем знаковую дату, но и проектируем будущее бренда,
который помогает развивать туристический потенциал нескольких регионов,
способствует росту их привлекательности, сохранению культурного наследия,
привлечению инвестиций.
На торжественном приеме подписано соглашение
о сотрудничестве между Союзом по развитию и взаимодействию городов Золотого
кольца и ассоциацией «Союз развития туризма в РФ». Документ определяет порядок
взаимодействия сторон по созданию условий для активного использования
туристического, рекреационного и культурного потенциала городов маршрута.
Соглашение подписали исполнительный директор ассоциации Сергей Лисков и
исполнительный директор союза Наталья Булах.
– Рад приветствовать всех на Дне рождения
Золотого кольца, старейшего и известнейшего туристического маршрута страны, –
сказал исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков. – В таком
формате мы собираемся второй раз. И надо отметить, что за прошедший год была
проделана большая работа по перезагрузке и реновации бренда «Золотое кольцо».
Мы все работаем над тем, чтобы он был известен, а города маршрута становились
более интересными. Это наша общая задача.
В ходе встречи членов Союза городов Золотого
кольца обсуждались аспекты дальнейшего взаимодействия и, в частности, выборы
президента объединения. Принято решение сократить срок его полномочий с пяти до
двух лет. Выборы нового главы союза взамен покинувшего этот пост Владимира
Слепцова состоятся через месяц.
– Объединение в союз позитивно сказывается
на развитии наших городов, – рассказал глава города Костромы Юрий Журин. –
Раньше каждый планировал мероприятия исходя из своих интересов, теперь
стараемся делать так, чтобы они представляли единый календарь Золотого кольца.
Сегодня у нас много совместных планов, которые связаны с созданием качественной
инфраструктуры, новых турмаршрутов.
На торжественном приеме была вручена награда
Ярославскому художественному музею, который стал победителем среди
государственных музеев Ярославля по итогам конкурса «Золотой стандарт культуры
гостеприимства». В ходе проекта оценивались культура обслуживания,
использование бонусной системы карты «Мир», наличие удобного сайта.
В рамках Дня рождения Золотого кольца также
открылись всероссийский кулинарный чемпионат «Chef a la Russe», финал первого всероссийского фестиваля
телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо», прошел флешмоб
«Кадриль-фест».
Справка
Туристическому маршруту Золотое кольцо
России присвоен статус национального проекта. Министерством культуры РФ
Ярославский регион определен его координатором. Ярославская область – единственная
включающая в себя сразу четыре города знаменитого маршрута: Ярославль, Ростов
Великий, Переславль-Залесский и Углич.
Впервые термин «Золотое кольцо России»
появился 51 год назад благодаря серии очерков литератора и журналиста Юрия
Бычкова.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 18:15
29 просмотров
2018.11.21 В Ярославле проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения туристического маршрута Золотое кольцо России2018.11.21 Получатели президентских грантов на развитие гражданского общества приступают к реализации проектов2018.11.21 В региональном конкурсе «Юный лесовод» победили школьники из Гаврилов-Ямского района2018.11.21 Финалисты регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды представили свои проекты2018.11.21 Ярославские школьники изучают астрономию при помощи уникальных фотографий