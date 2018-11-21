​21 ноября в регионе прошли мероприятия,



посвященные Дню рождения туристического маршрута Золотое кольцо России. Открыл



их торжественный прием в Ярославском художественном музее. В нем приняли



участие главы городов маршрута, представители органов власти, туриндустрии,



общественности.



День рождения Золотого кольца отмечают по



инициативе губернатора Дмитрия Миронова с прошлого года – 50-го с основания



маршрута.



– Этот день очень важен для Ярославской



области. Как координаторы маршрута, мы чувствуем особую ответственность за то,



как развивается Золотое кольцо, как идет его переформатирование под современные



требования, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман



Колесов. – И мы не только отмечаем знаковую дату, но и проектируем будущее бренда,



который помогает развивать туристический потенциал нескольких регионов,



способствует росту их привлекательности, сохранению культурного наследия,



привлечению инвестиций.



На торжественном приеме подписано соглашение



о сотрудничестве между Союзом по развитию и взаимодействию городов Золотого



кольца и ассоциацией «Союз развития туризма в РФ». Документ определяет порядок



взаимодействия сторон по созданию условий для активного использования



туристического, рекреационного и культурного потенциала городов маршрута.



Соглашение подписали исполнительный директор ассоциации Сергей Лисков и



исполнительный директор союза Наталья Булах.



– Рад приветствовать всех на Дне рождения



Золотого кольца, старейшего и известнейшего туристического маршрута страны, –



сказал исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков. – В таком



формате мы собираемся второй раз. И надо отметить, что за прошедший год была



проделана большая работа по перезагрузке и реновации бренда «Золотое кольцо».



Мы все работаем над тем, чтобы он был известен, а города маршрута становились



более интересными. Это наша общая задача.



В ходе встречи членов Союза городов Золотого



кольца обсуждались аспекты дальнейшего взаимодействия и, в частности, выборы



президента объединения. Принято решение сократить срок его полномочий с пяти до



двух лет. Выборы нового главы союза взамен покинувшего этот пост Владимира



Слепцова состоятся через месяц.



– Объединение в союз позитивно сказывается



на развитии наших городов, – рассказал глава города Костромы Юрий Журин. –



Раньше каждый планировал мероприятия исходя из своих интересов, теперь



стараемся делать так, чтобы они представляли единый календарь Золотого кольца.



Сегодня у нас много совместных планов, которые связаны с созданием качественной



инфраструктуры, новых турмаршрутов.



На торжественном приеме была вручена награда



Ярославскому художественному музею, который стал победителем среди



государственных музеев Ярославля по итогам конкурса «Золотой стандарт культуры



гостеприимства». В ходе проекта оценивались культура обслуживания,



использование бонусной системы карты «Мир», наличие удобного сайта.



В рамках Дня рождения Золотого кольца также



открылись всероссийский кулинарный чемпионат «Chef a la Russe», финал первого всероссийского фестиваля



телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо», прошел флешмоб



«Кадриль-фест».



Справка



Туристическому маршруту Золотое кольцо



России присвоен статус национального проекта. Министерством культуры РФ



Ярославский регион определен его координатором. Ярославская область – единственная



включающая в себя сразу четыре города знаменитого маршрута: Ярославль, Ростов



Великий, Переславль-Залесский и Углич.



Впервые термин «Золотое кольцо России»



появился 51 год назад благодаря серии очерков литератора и журналиста Юрия



Бычкова.