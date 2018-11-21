​21 ноября в регионе прошли мероприятия,

посвященные Дню рождения туристического маршрута Золотое кольцо России. Открыл

их торжественный прием в Ярославском художественном музее. В нем приняли

участие главы городов маршрута, представители органов власти, туриндустрии,

общественности.

День рождения Золотого кольца отмечают по

инициативе губернатора Дмитрия Миронова с прошлого года – 50-го с основания

маршрута.

– Этот день очень важен для Ярославской

области. Как координаторы маршрута, мы чувствуем особую ответственность за то,

как развивается Золотое кольцо, как идет его переформатирование под современные

требования, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман

Колесов. – И мы не только отмечаем знаковую дату, но и проектируем будущее бренда,

который помогает развивать туристический потенциал нескольких регионов,

способствует росту их привлекательности, сохранению культурного наследия,

привлечению инвестиций.

На торжественном приеме подписано соглашение

о сотрудничестве между Союзом по развитию и взаимодействию городов Золотого

кольца и ассоциацией «Союз развития туризма в РФ». Документ определяет порядок

взаимодействия сторон по созданию условий для активного использования

туристического, рекреационного и культурного потенциала городов маршрута.

Соглашение подписали исполнительный директор ассоциации Сергей Лисков и

исполнительный директор союза Наталья Булах.

– Рад приветствовать всех на Дне рождения

Золотого кольца, старейшего и известнейшего туристического маршрута страны, –

сказал исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков. – В таком

формате мы собираемся второй раз. И надо отметить, что за прошедший год была

проделана большая работа по перезагрузке и реновации бренда «Золотое кольцо».

Мы все работаем над тем, чтобы он был известен, а города маршрута становились

более интересными. Это наша общая задача.

В ходе встречи членов Союза городов Золотого

кольца обсуждались аспекты дальнейшего взаимодействия и, в частности, выборы

президента объединения. Принято решение сократить срок его полномочий с пяти до

двух лет. Выборы нового главы союза взамен покинувшего этот пост Владимира

Слепцова состоятся через месяц.

– Объединение в союз позитивно сказывается

на развитии наших городов, – рассказал глава города Костромы Юрий Журин. –

Раньше каждый планировал мероприятия исходя из своих интересов, теперь

стараемся делать так, чтобы они представляли единый календарь Золотого кольца.

Сегодня у нас много совместных планов, которые связаны с созданием качественной

инфраструктуры, новых турмаршрутов.

На торжественном приеме была вручена награда

Ярославскому художественному музею, который стал победителем среди

государственных музеев Ярославля по итогам конкурса «Золотой стандарт культуры

гостеприимства». В ходе проекта оценивались культура обслуживания,

использование бонусной системы карты «Мир», наличие удобного сайта.

В рамках Дня рождения Золотого кольца также

открылись всероссийский кулинарный чемпионат «Chef a la Russe», финал первого всероссийского фестиваля

телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо», прошел флешмоб

«Кадриль-фест».

Справка

Туристическому маршруту Золотое кольцо

России присвоен статус национального проекта. Министерством культуры РФ

Ярославский регион определен его координатором. Ярославская область – единственная

включающая в себя сразу четыре города знаменитого маршрута: Ярославль, Ростов

Великий, Переславль-Залесский и Углич.

Впервые термин «Золотое кольцо России»

появился 51 год назад благодаря серии очерков литератора и журналиста Юрия

Бычкова.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 18:15
29 просмотров
2018.11.21 В Ярославле проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения туристического маршрута Золотое кольцо России
2018.11.21 Получатели президентских грантов на развитие гражданского общества приступают к реализации проектов
2018.11.21 В региональном конкурсе «Юный лесовод» победили школьники из Гаврилов-Ямского района
2018.11.21 Финалисты регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды представили свои проекты
2018.11.21 Ярославские школьники изучают астрономию при помощи уникальных фотографий