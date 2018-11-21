​21 ноября празднование Дня рождения

туристического маршрута Золотое кольцо России отмечено яркими событиями.

В Ярославле открылся кулинарный чемпионат «Chef a la Russe». Участники из Ростова

Великого, Переславля-Залесского, Иванова, Углича, Владимира, Сергиева Посада,

Костромы и Ярославля борются за выход на всероссийский этап конкурса.

Чемпионат проходит в КСК «Вознесенский» и

продлится два дня. Жителей и гостей города ждут кулинарные мастер-классы,

выставки поставщиков, презентации товаров и услуг, а также фермерская ярмарка и

гастрономические сувениры. В составе жюри – члены Всемирной ассоциации

сообществ шеф-поваров, среди них президент Национальной ассоциации кулинаров

России Виктор Беляев. Блюда-победители войдут в меню ведущих региональных

ресторанов.

Также впервые в городах Ярославской области,

входящих в Золотое кольцо, прошел праздничный флешмоб «Кадриль-фест». Более 500

участников фольклорных и хореографических коллективов танцевали кадриль и

проводили мастер-классы для всех желающих. В Ярославле площадкой стала улица

Кирова, в Переславле – Народная площадь, в Угличе – Успенская площадь, в

Ростове – улица Маршала Алексеева.

К Дню рождения Золотого кольца России

приурочен и финал первого всероссийского фестиваля телевизионных программ,

видеофильмов и роликов с одноименным названием. Учредителями выступают

Правительство Ярославской области и ГТРК «Ярославия».

Справка

Инициатива празднования Дня рождения

Золотого кольца принадлежит губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и

призвана объединить все города и регионы маршрута, лучшие идеи и проекты по его

развитию и людей, их реализующих.

Сегодня туристическому маршруту Золотое

кольцо России присвоен статус национального проекта. Министерством культуры РФ

Ярославский регион определен его координатором. Ярославская область –

единственная включающая в себя сразу четыре города знаменитого туристического

маршрута: Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский и Углич. Впервые

термин «Золотое кольцо России» появился 51 год назад благодаря серии очерков

литератора и журналиста Юрия Бычкова.

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