|21 ноября празднование Дня рождения
туристического маршрута Золотое кольцо России отмечено яркими событиями.
В Ярославле открылся кулинарный чемпионат «Chef a la Russe». Участники из Ростова
Великого, Переславля-Залесского, Иванова, Углича, Владимира, Сергиева Посада,
Костромы и Ярославля борются за выход на всероссийский этап конкурса.
Чемпионат проходит в КСК «Вознесенский» и
продлится два дня. Жителей и гостей города ждут кулинарные мастер-классы,
выставки поставщиков, презентации товаров и услуг, а также фермерская ярмарка и
гастрономические сувениры. В составе жюри – члены Всемирной ассоциации
сообществ шеф-поваров, среди них президент Национальной ассоциации кулинаров
России Виктор Беляев. Блюда-победители войдут в меню ведущих региональных
ресторанов.
Также впервые в городах Ярославской области,
входящих в Золотое кольцо, прошел праздничный флешмоб «Кадриль-фест». Более 500
участников фольклорных и хореографических коллективов танцевали кадриль и
проводили мастер-классы для всех желающих. В Ярославле площадкой стала улица
Кирова, в Переславле – Народная площадь, в Угличе – Успенская площадь, в
Ростове – улица Маршала Алексеева.
К Дню рождения Золотого кольца России
приурочен и финал первого всероссийского фестиваля телевизионных программ,
видеофильмов и роликов с одноименным названием. Учредителями выступают
Правительство Ярославской области и ГТРК «Ярославия».
Справка
Инициатива празднования Дня рождения
Золотого кольца принадлежит губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и
призвана объединить все города и регионы маршрута, лучшие идеи и проекты по его
развитию и людей, их реализующих.
Сегодня туристическому маршруту Золотое
кольцо России присвоен статус национального проекта. Министерством культуры РФ
Ярославский регион определен его координатором. Ярославская область –
единственная включающая в себя сразу четыре города знаменитого туристического
маршрута: Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский и Углич. Впервые
термин «Золотое кольцо России» появился 51 год назад благодаря серии очерков
литератора и журналиста Юрия Бычкова.
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вчера, 18:45
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