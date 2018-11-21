​21 ноября празднование Дня рождения



туристического маршрута Золотое кольцо России отмечено яркими событиями.



В Ярославле открылся кулинарный чемпионат «Chef a la Russe». Участники из Ростова



Великого, Переславля-Залесского, Иванова, Углича, Владимира, Сергиева Посада,



Костромы и Ярославля борются за выход на всероссийский этап конкурса.



Чемпионат проходит в КСК «Вознесенский» и



продлится два дня. Жителей и гостей города ждут кулинарные мастер-классы,



выставки поставщиков, презентации товаров и услуг, а также фермерская ярмарка и



гастрономические сувениры. В составе жюри – члены Всемирной ассоциации



сообществ шеф-поваров, среди них президент Национальной ассоциации кулинаров



России Виктор Беляев. Блюда-победители войдут в меню ведущих региональных



ресторанов.



Также впервые в городах Ярославской области,



входящих в Золотое кольцо, прошел праздничный флешмоб «Кадриль-фест». Более 500



участников фольклорных и хореографических коллективов танцевали кадриль и



проводили мастер-классы для всех желающих. В Ярославле площадкой стала улица



Кирова, в Переславле – Народная площадь, в Угличе – Успенская площадь, в



Ростове – улица Маршала Алексеева.



К Дню рождения Золотого кольца России



приурочен и финал первого всероссийского фестиваля телевизионных программ,



видеофильмов и роликов с одноименным названием. Учредителями выступают



Правительство Ярославской области и ГТРК «Ярославия».



Справка



Инициатива празднования Дня рождения



Золотого кольца принадлежит губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и



призвана объединить все города и регионы маршрута, лучшие идеи и проекты по его



развитию и людей, их реализующих.



Сегодня туристическому маршруту Золотое



кольцо России присвоен статус национального проекта. Министерством культуры РФ



Ярославский регион определен его координатором. Ярославская область –



единственная включающая в себя сразу четыре города знаменитого туристического



маршрута: Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский и Углич. Впервые



термин «Золотое кольцо России» появился 51 год назад благодаря серии очерков



литератора и журналиста Юрия Бычкова.