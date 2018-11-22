​22 ноября на уборке дорог региональной



собственности будет задействовано более 130 единиц техники. При ухудшении



погоды подрядчик оперативно выведет дополнительные спецмашины – их, как и



материалов для качественной обработки трасс, достаточно.



По данным Ярославского центра



гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, сегодня в области ожидаются



небольшой, местами умеренный снег, слабая метель, в некоторых районах – порывы



ветра до 15 – 17 метров в секунду.



Дорожные службы работают в круглосуточном



режиме. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства области, днем уборкой



будут заниматься 99 комбинированных машин, 20 грейдеров, 15 погрузчиков. В



первоочередном порядке обрабатываются объекты опорной сети, трассы, по которым



пролегают пассажирские и школьные маршруты, мостовые сооружения и опасные



участки. В каждом муниципальном районе работают кураторы, контролирующие



ситуацию.



– Во избежание дорожно-транспортных



происшествий необходимо соблюдать меры безопасности при управлении



транспортными средствами, выбирать скоростной режим, учитывая дорожные и



метеорологические условия, – подчеркнули специалисты Ярославской областной



дорожной службы. – Просим не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не



создавать помех снегоуборочной технике. Пешеходам важно быть осторожными при



пересечении проезжей части, а в темное время суток обозначать себя



светоотражающими элементами.



При наличии замечаний к качеству уборки



дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы:



(4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 – ГП «Ярдормост». По



всем обращениям будут приняты соответствующие меры с контролем исполнения.