|22 ноября на уборке дорог региональной
собственности будет задействовано более 130 единиц техники. При ухудшении
погоды подрядчик оперативно выведет дополнительные спецмашины – их, как и
материалов для качественной обработки трасс, достаточно.
По данным Ярославского центра
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, сегодня в области ожидаются
небольшой, местами умеренный снег, слабая метель, в некоторых районах – порывы
ветра до 15 – 17 метров в секунду.
Дорожные службы работают в круглосуточном
режиме. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства области, днем уборкой
будут заниматься 99 комбинированных машин, 20 грейдеров, 15 погрузчиков. В
первоочередном порядке обрабатываются объекты опорной сети, трассы, по которым
пролегают пассажирские и школьные маршруты, мостовые сооружения и опасные
участки. В каждом муниципальном районе работают кураторы, контролирующие
ситуацию.
– Во избежание дорожно-транспортных
происшествий необходимо соблюдать меры безопасности при управлении
транспортными средствами, выбирать скоростной режим, учитывая дорожные и
метеорологические условия, – подчеркнули специалисты Ярославской областной
дорожной службы. – Просим не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не
создавать помех снегоуборочной технике. Пешеходам важно быть осторожными при
пересечении проезжей части, а в темное время суток обозначать себя
светоотражающими элементами.
При наличии замечаний к качеству уборки
дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы:
(4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 – ГП «Ярдормост». По
всем обращениям будут приняты соответствующие меры с контролем исполнения.
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