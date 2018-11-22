​Опыт региона по формированию комфортной



городской среды был представлен на XXVI международном архитектурном фестивале



«Зодчество’18» в Москве.



В рамках пленарной сессии советник губернатора,



главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов рассказал о реализации



проектов в Рыбинске: о реконструкции улицы Стоялой и Карякинского парка,



которые проведены в этом году, и благоустройстве Красной площади в 2017-м.



– Выполнение приоритетных программ



городского развития в нашем регионе находится на контроле губернатора и



Правительства, – сказал Михаил Кудряшов. – Мы прекрасно понимаем значимость



этой работы и с точки зрения повышения качества жизни людей, и с точки зрения



развития инвестиционного, экономического, туристического, делового потенциала



Ярославской области. Рыбинск сегодня – пример того, как надо проводить



реконструкцию городских пространств, образец качественного отношения к



территории и к ее потребностям.



Например, на улице Стоялой перед началом



благоустройства заменены коммуникации – канализационные, водопроводные и



теплосети. Убраны все воздушные линии, которые мешали обзору. Отремонтированы



фасады зданий – их выкрасили в аутентичные цвета, используя только натуральные



материалы, и украсили вывесками в дореволюционном стиле. Проезжая часть



выложена натуральной колотой брусчаткой. Также установлены новые фонари,



парковые диваны.



Представленные проекты получили высокую



оценку профессионального сообщества.



Справка



Международный архитектурный фестиваль



«Зодчество» проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства



строительства и ЖКХ РФ, правительств Москвы и Московской области и ежегодно



становится самым значимым отраслевым итоговым мероприятием. На этот раз участие



в работе приняли заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, куратор проекта



«Умный город» Андрей Чибис, представители федеральных и региональных органов



власти.