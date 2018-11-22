|В Москве открылся IV национальный чемпионат
по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс», участие в котором принимает команда
Ярославской области.
В региональных этапах конкурса свое
мастерство показывали около 9 тысяч человек. В финал вышли 1189 участников из
83 регионов России.
В ярославской команде – победители и призеры
III регионального чемпионата «Абилимпикс». Они выступают в трех категориях. Школьники
борются за победу в номинациях «Портной», «Ремонт обуви», «Робототехника»,
«Резьба по дереву». Студентам предстоит определить лучшего в слесарном,
малярном, поварском деле, дизайне персонажей, кирпичной кладке и торговле.
Специалисты – взрослые конкурсанты – соревнуются в компетенциях «Массаж» и
«Обработка текста».
Национальный чемпионат продлится до 23
ноября.
Справка
«Абилимпикс» – это международное
некоммерческое движение, целями которого являются повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования.
Ярославская область включилась в движение в
2016 году, тогда же был проведен первый чемпионат. В 2017-м на российском
уровне наш ярославский школьник Никита Демидов занял 1-е место в компетенции
«Робототехника».
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