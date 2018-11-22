​В Москве открылся IV национальный чемпионат



по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными



возможностями здоровья «Абилимпикс», участие в котором принимает команда



Ярославской области.



В региональных этапах конкурса свое



мастерство показывали около 9 тысяч человек. В финал вышли 1189 участников из



83 регионов России.



В ярославской команде – победители и призеры



III регионального чемпионата «Абилимпикс». Они выступают в трех категориях. Школьники



борются за победу в номинациях «Портной», «Ремонт обуви», «Робототехника»,



«Резьба по дереву». Студентам предстоит определить лучшего в слесарном,



малярном, поварском деле, дизайне персонажей, кирпичной кладке и торговле.



Специалисты – взрослые конкурсанты – соревнуются в компетенциях «Массаж» и



«Обработка текста».



Национальный чемпионат продлится до 23



ноября.



Справка



«Абилимпикс» – это международное



некоммерческое движение, целями которого являются повышение престижа рабочих



профессий и развитие профессионального образования.



Ярославская область включилась в движение в



2016 году, тогда же был проведен первый чемпионат. В 2017-м на российском



уровне наш ярославский школьник Никита Демидов занял 1-е место в компетенции



«Робототехника».