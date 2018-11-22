|В январе – сентябре доходы областного
бюджета от использования и продажи имущества, находящегося в собственности
региона, составили 31,4 миллиона рублей. Это на 6,6 миллиона больше, чем за
аналогичный период 2017 года.
Из общей суммы 9 миллионов рублей – поступления
от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Ярославской
области. Еще 7,4 миллиона – доходы от реализации областного имущества, что на
4,4 миллиона больше, чем за предыдущий аналогичный период. Платежи по договорам
аренды регионального имущества составили 5,6 миллиона рублей.
Значительно увеличен и доход от перечисления
части прибыли государственных предприятий области: он составил 3,7 миллиона
рублей, что почти в 4 раза выше значений 2017 года.
– Высокие результаты
достигнуты благодаря целенаправленной работе по усилению контроля за
использованием областного имущества, – сказал директор регионального
департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – В этот
процесс важно включиться и органам местного самоуправления. Так они смогут
добиться максимальной отдачи от имущества, находящегося в муниципальной
собственности. Департамент со своей стороны обеспечит необходимую методическую
помощь.
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