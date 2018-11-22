​В январе – сентябре доходы областного



бюджета от использования и продажи имущества, находящегося в собственности



региона, составили 31,4 миллиона рублей. Это на 6,6 миллиона больше, чем за



аналогичный период 2017 года.



Из общей суммы 9 миллионов рублей – поступления



от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Ярославской



области. Еще 7,4 миллиона – доходы от реализации областного имущества, что на



4,4 миллиона больше, чем за предыдущий аналогичный период. Платежи по договорам



аренды регионального имущества составили 5,6 миллиона рублей.



Значительно увеличен и доход от перечисления



части прибыли государственных предприятий области: он составил 3,7 миллиона



рублей, что почти в 4 раза выше значений 2017 года.



– Высокие результаты



достигнуты благодаря целенаправленной работе по усилению контроля за



использованием областного имущества, – сказал директор регионального



департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – В этот



процесс важно включиться и органам местного самоуправления. Так они смогут



добиться максимальной отдачи от имущества, находящегося в муниципальной



собственности. Департамент со своей стороны обеспечит необходимую методическую



помощь.