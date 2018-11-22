​В Ярославском музыкальном училище им. Л.В.



Собинова прошла ХХV торжественная церемония дарения благотворительного проекта



«Музыкальное приношение будущему». Комплекты нотной и



музыкально-образовательной литературы получили 34 образовательных учреждения



сферы культуры региона.



– Идея проведения юбилейной церемонии в



Ярославле принадлежит партнеру проекта – Российскому музыкальному союзу, –



рассказала заместитель директора областного департамента культуры Юлия Серова.



– Важно, чтобы будущие музыканты занимались по профессиональным учебникам,



отредактированным авторитетными специалистами, а преподаватели имели доступ к актуальным



методическим и учебным пособиям.



Подарки ярославцам вручили профессор



Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженный



деятель искусств РФ Всеволод Задерацкий и генеральный директор – главный



редактор издательства «Композитор. Санкт-Петербург» Светлана Таирова.



– Этот проект, конечно, не призван да и не в



состоянии решить все проблемы, с которыми сталкиваются сегодня музыкальные



учебные заведения, – отметила Светлана Таирова. – Мы стремимся к тому, чтобы и



учащиеся, и педагоги пользовались не только обязательной педагогической



литературой, но и имели издания, относящиеся к золотому фонду мировой и



отечественной музыкальной культуры.



В рамках торжественной церемонии выступили



творческие коллективы Ярославского музыкального училища (колледжа) им. Л.В.



Собинова, ребята из детской музыкальной школы при училище и преподаватели.



Справка



Проект «Музыкальное приношение будущему»



реализуется с 2005 года под патронатом художественного руководителя – директора



Мариинского театра, декана факультета искусств Санкт-Петербургского



государственного университета, народного артиста России Валерия Гергиева.



В ходе торжественных церемоний дарения



библиотеки 84 учебных заведения в 23 городах России получили в дар свыше 30



тысяч экземпляров нотной и книжной музыкальной литературы.



Благотворительный проект получил поддержку



комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации, полномочного



представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном



округе.