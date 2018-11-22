|В Ярославском музыкальном училище им. Л.В.
Собинова прошла ХХV торжественная церемония дарения благотворительного проекта
«Музыкальное приношение будущему». Комплекты нотной и
музыкально-образовательной литературы получили 34 образовательных учреждения
сферы культуры региона.
– Идея проведения юбилейной церемонии в
Ярославле принадлежит партнеру проекта – Российскому музыкальному союзу, –
рассказала заместитель директора областного департамента культуры Юлия Серова.
– Важно, чтобы будущие музыканты занимались по профессиональным учебникам,
отредактированным авторитетными специалистами, а преподаватели имели доступ к актуальным
методическим и учебным пособиям.
Подарки ярославцам вручили профессор
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженный
деятель искусств РФ Всеволод Задерацкий и генеральный директор – главный
редактор издательства «Композитор. Санкт-Петербург» Светлана Таирова.
– Этот проект, конечно, не призван да и не в
состоянии решить все проблемы, с которыми сталкиваются сегодня музыкальные
учебные заведения, – отметила Светлана Таирова. – Мы стремимся к тому, чтобы и
учащиеся, и педагоги пользовались не только обязательной педагогической
литературой, но и имели издания, относящиеся к золотому фонду мировой и
отечественной музыкальной культуры.
В рамках торжественной церемонии выступили
творческие коллективы Ярославского музыкального училища (колледжа) им. Л.В.
Собинова, ребята из детской музыкальной школы при училище и преподаватели.
Справка
Проект «Музыкальное приношение будущему»
реализуется с 2005 года под патронатом художественного руководителя – директора
Мариинского театра, декана факультета искусств Санкт-Петербургского
государственного университета, народного артиста России Валерия Гергиева.
В ходе торжественных церемоний дарения
библиотеки 84 учебных заведения в 23 городах России получили в дар свыше 30
тысяч экземпляров нотной и книжной музыкальной литературы.
Благотворительный проект получил поддержку
комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации, полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе.
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