​Организация и проведение государственной



итоговой аттестации станут главными темами областного родительского собрания,



которое состоится 23 ноября.



В режиме видеоконференции принять участие в



нем смогут родители и законные представители школьников из всех муниципальных



районов и городских округов региона. Для этого на базе школ организовано более



100 специальных площадок. Полный список – на сайте областного департамента



образования: список​.



Собрание для родителей учеников девятых



классов начнется в 16 часов, одиннадцатых – в 17 часов.



Вопросы можно задать заранее:



– по электронной почте: info@coikko.ru;



– на странице департамента образования Ярославской



области в сети Интернет: http://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/sendletter.aspx?mrg=112018&code=dobr;



– в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/depobr;



– в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/yarobrazovanie/.



Ответы на наиболее популярные и интересные



из них будут даны в ходе собрания.