|Организация и проведение государственной
итоговой аттестации станут главными темами областного родительского собрания,
которое состоится 23 ноября.
В режиме видеоконференции принять участие в
нем смогут родители и законные представители школьников из всех муниципальных
районов и городских округов региона. Для этого на базе школ организовано более
100 специальных площадок. Полный список – на сайте областного департамента
образования: список.
Собрание для родителей учеников девятых
классов начнется в 16 часов, одиннадцатых – в 17 часов.
Вопросы можно задать заранее:
– по электронной почте: info@coikko.ru;
– на странице департамента образования Ярославской
области в сети Интернет: http://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/sendletter.aspx?mrg=112018&code=dobr;
– в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/depobr;
– в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/yarobrazovanie/.
Ответы на наиболее популярные и интересные
из них будут даны в ходе собрания.
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