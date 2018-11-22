​В ярославской школе №13 прошел фестиваль «Я –



спортсмен!» для учеников начальных классов. Он начался с общей зарядки под



руководством члена сборной России по фехтованию Ильи Дегтярева. Затем



воспитанники СДЮСШОР №10 провели показательные выступления по самбо и



греко-римской борьбе и продемонстрировали ребятам самые сложные приемы.



Мероприятие организовано департаментом по



физической культуре, спорту и молодежной политике области совместно с



региональным департаментом образования и управлением физической культуры и



спорта мэрии Ярославля. Цель фестиваля – привлечение детей к занятиям спортом и



профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.



– Работа с подрастающим поколением ведется на



системной основе. Спортивные федерации региона регулярно проводят в школах и



детских садах мероприятия по своим видам спорта, организуют мастер-классы, –



отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной



политике Ярославской области Сергей Панчишный. – Чтобы дети приходили в спорт,



они должны видеть яркие примеры. Общение со спортсменами, показательные



выступления и первые, полуигровые пробы сил отлично мотивируют ребят к занятиям,



к работе над собой.