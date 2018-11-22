​В ярославской школе №13 прошел фестиваль «Я –

спортсмен!» для учеников начальных классов. Он начался с общей зарядки под

руководством члена сборной России по фехтованию Ильи Дегтярева. Затем

воспитанники СДЮСШОР №10 провели показательные выступления по самбо и

греко-римской борьбе и продемонстрировали ребятам самые сложные приемы. 

Мероприятие организовано департаментом по

физической культуре, спорту и молодежной политике области совместно с

региональным департаментом образования и управлением физической культуры и

спорта мэрии Ярославля. Цель фестиваля – привлечение детей к занятиям спортом и

профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

– Работа с подрастающим поколением ведется на

системной основе. Спортивные федерации региона регулярно проводят в школах и

детских садах мероприятия по своим видам спорта, организуют мастер-классы, –

отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной

политике Ярославской области Сергей Панчишный. – Чтобы дети приходили в спорт,

они должны видеть яркие примеры. Общение со спортсменами, показательные

выступления и первые, полуигровые пробы сил отлично мотивируют ребят к занятиям,

к работе над собой. 

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
60 минут назад
9 просмотров
2018.11.22 При участии народных дружинников в регионе выявлено и пресечено более двух тысяч правонарушений
2018.11.22 Семья Мареевых из Ярославля признана одной из лучших многодетных семей России
2018.11.22 Семья Мареевых из Ярославля признана одной их лучших многодетных семей России
2018.11.22 В областном родительском собрании смогут принять участие представители всех муниципальных районов
2018.11.22 Школы искусств получили комплекты нотной и музыкально-образовательной литературы