|В ярославской школе №13 прошел фестиваль «Я –
спортсмен!» для учеников начальных классов. Он начался с общей зарядки под
руководством члена сборной России по фехтованию Ильи Дегтярева. Затем
воспитанники СДЮСШОР №10 провели показательные выступления по самбо и
греко-римской борьбе и продемонстрировали ребятам самые сложные приемы.
Мероприятие организовано департаментом по
физической культуре, спорту и молодежной политике области совместно с
региональным департаментом образования и управлением физической культуры и
спорта мэрии Ярославля. Цель фестиваля – привлечение детей к занятиям спортом и
профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.
– Работа с подрастающим поколением ведется на
системной основе. Спортивные федерации региона регулярно проводят в школах и
детских садах мероприятия по своим видам спорта, организуют мастер-классы, –
отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной
политике Ярославской области Сергей Панчишный. – Чтобы дети приходили в спорт,
они должны видеть яркие примеры. Общение со спортсменами, показательные
выступления и первые, полуигровые пробы сил отлично мотивируют ребят к занятиям,
к работе над собой.
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