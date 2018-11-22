​22 ноября в Москве состоялось торжественное



награждение ярославской семьи Мареевых – победителя всероссийского конкурса



«Семья года».



Марина и Андрей Мареевы 22 года в браке. У



них семеро детей, один из которых инвалид. В настоящее время двое старших



сыновей уже совершеннолетние, студенты, младшие – школьники, занимаются



танцевальным спортом. Родители воспитывают их в атмосфере любви, трудолюбия и



взаимопонимания.



– Мареевым по праву присвоено звание одной



из лучших семей – участников всероссийского конкурса «Семья года», – сказала



начальник управления по социальной и демографической политике Правительства



области Марина Башмашникова. – Столь высокий статус заслужен: большая семья,



неустанная забота о детях, достаток и уют в доме даются постоянным серьезным



трудом. Эта семья – образец для всего нашего общества. Такие семьи своим



примером формируют у окружающих ответственное отношение к супружеским узам и



воспитанию детей. И именно родительский дом дает ребенку моральные ориентиры



счастливой, успешной жизни. В таких семьях – крепких, любящих – все дети



счастливые и талантливые.



На участие во всероссийском конкурсе,



организованном Министерством труда и социальной защиты РФ и Фондом поддержки



детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, было подано 329 заявок из всех



регионов страны. Вместе с ярославцами победителями в номинации «Многодетная семья» стали еще 14 российских семей.



Мареевы перед тем, как выйти на федеральный



уровень, стали победителями регионального смотра-конкурса «Семья года». Он



проводился в рамках мероприятий областной целевой программы «Семья и дети



Ярославии». Также Марина и Андрей Мареевы в 2014 году награждены областной



медалью «За верность родительскому долгу».



Справка



В 2015 году Правительство региона выделило



бюджетные средства на улучшение жилищных условий Мареевых в рамках подпрограммы



«Улучшение жилищных условий многодетных семей» региональной программы



«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской



области». На предоставленные средства семья приобрела двухэтажный жилой дом



площадью 140 кв. м.