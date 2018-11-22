|22 ноября в Москве состоялось торжественное
награждение ярославской семьи Мареевых – победителя всероссийского конкурса
«Семья года».
Марина и Андрей Мареевы 22 года в браке. У
них семеро детей, один из которых инвалид. В настоящее время двое старших
сыновей уже совершеннолетние, студенты, младшие – школьники, занимаются
танцевальным спортом. Родители воспитывают их в атмосфере любви, трудолюбия и
взаимопонимания.
– Мареевым по праву присвоено звание одной
из лучших семей – участников всероссийского конкурса «Семья года», – сказала
начальник управления по социальной и демографической политике Правительства
области Марина Башмашникова. – Столь высокий статус заслужен: большая семья,
неустанная забота о детях, достаток и уют в доме даются постоянным серьезным
трудом. Эта семья – образец для всего нашего общества. Такие семьи своим
примером формируют у окружающих ответственное отношение к супружеским узам и
воспитанию детей. И именно родительский дом дает ребенку моральные ориентиры
счастливой, успешной жизни. В таких семьях – крепких, любящих – все дети
счастливые и талантливые.
На участие во всероссийском конкурсе,
организованном Министерством труда и социальной защиты РФ и Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, было подано 329 заявок из всех
регионов страны. Вместе с ярославцами победителями в номинации «Многодетная семья» стали еще 14 российских семей.
Мареевы перед тем, как выйти на федеральный
уровень, стали победителями регионального смотра-конкурса «Семья года». Он
проводился в рамках мероприятий областной целевой программы «Семья и дети
Ярославии». Также Марина и Андрей Мареевы в 2014 году награждены областной
медалью «За верность родительскому долгу».
Справка
В 2015 году Правительство региона выделило
бюджетные средства на улучшение жилищных условий Мареевых в рамках подпрограммы
«Улучшение жилищных условий многодетных семей» региональной программы
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской
области». На предоставленные средства семья приобрела двухэтажный жилой дом
площадью 140 кв. м.
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