​22 ноября во Дворце молодежи прошел



форум-встреча «Об участии граждан в охране общественного порядка». В рамках



мероприятия были подведены итоги областных конкурсов «Лучшая народная дружина»



и «Лучший народный дружинник». Победителей поздравил заместитель губернатора



Андрей Шабалин.



– Народные дружины вносят значительный вклад



в противодействие преступности и охрану общественного порядка, – отметил Андрей



Шабалин. – Дружинников всегда отличали активная гражданская позиция,



неравнодушие к ближнему, самоотверженность, готовность прийти на помощь в



трудную минуту. Их деятельность является не только поддержкой для



правоохранительных органов, но и залогом спокойствия и благополучия жителей



Ярославской области.



Первое место в конкурсе «Лучшая народная



дружина» заняли добровольцы ПАО «Автодизель». Лучшим народным дружинником



региона признан Илья Дружечков из Переславской народной дружины.



Сегодня на территории области действует 116



добровольных народных дружин общей численностью 1354 человека. При их



содействии выявлено и пресечено более двух тысяч правонарушений.



В рамках форума также были вручены



свидетельства о внесении народных дружин в региональный реестр, удостоверения



народных дружинников. Церемония прошла при участии начальника УМВД России по



Ярославской области Андрея Липилина, представителей мэрии Ярославля, атамана



Ярославского городского казачьего общества Ильи Семенова.



Справка



Конкурсы «Лучшая народная дружина» и «Лучший



народный дружинник» проводятся в регионе с 2017 года в рамках региональной



целевой программы «Профилактика правонарушений в Ярославской области в 2016 –



2018 гг.».