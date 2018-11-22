​Сегодня в Ярославле в Концертно-зрелищном

центре прошло областное мероприятие, посвященное Дню матери. По традиции на

празднике были вручены медали «За верность родительскому долгу». Их получили 12

семей.

– Россия всегда славилась крепкими

многодетными семьями и женщинами-матерями, готовыми на подвиг и

самопожертвование во имя своих детей, – сказал, поздравляя награжденных,

заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев. –

Дети, воспитанные в атмосфере любви и заботы, становятся достойными людьми,

которыми могут гордиться родители. На таких людях и будет держаться Россия.

Медали «За верность родительскому долгу»

вручают родителям, усыновителям и приемным родителям, которые сумели обеспечить

полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное развитие своих

детей, а также родителям, не менее 18 лет с момента установления инвалидности

осуществляющим надлежащий уход за ребенком-инвалидом I группы.

– Начиная с 2010 года в Ярославской области

таких медалей удостоены 280 человек, – сообщила начальник управления по

социальной и демографической политике Правительства региона Марина

Башмашникова. – Награждение сопровождается единовременным денежным поощрением в

размере 30 тысяч рублей.

Торжество, посвященное Дню матери, организовано

в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии». Праздники

сегодня также прошли в других городских округах и муниципальных районах

региона. Например, в Рыбинске состоялись спортивные состязания «Мама и я – с

фитнесом друзья!» и конкурсная программа «Супермамочки». В центральной

городской библиотеке им. А.П. Малашенко Переславля-Залесского открылись книжные

выставки «Образ матери в русской литературе» и «Пусть всегда будем мама». В

Некрасовском муниципальном районе прошел поэтический час «Моя мама – солнышко»,

в Угличском районе – праздничный концерт.

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