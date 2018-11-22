​Сегодня в Ярославле в Концертно-зрелищном



центре прошло областное мероприятие, посвященное Дню матери. По традиции на



празднике были вручены медали «За верность родительскому долгу». Их получили 12



семей.



– Россия всегда славилась крепкими



многодетными семьями и женщинами-матерями, готовыми на подвиг и



самопожертвование во имя своих детей, – сказал, поздравляя награжденных,



заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев. –



Дети, воспитанные в атмосфере любви и заботы, становятся достойными людьми,



которыми могут гордиться родители. На таких людях и будет держаться Россия.



Медали «За верность родительскому долгу»



вручают родителям, усыновителям и приемным родителям, которые сумели обеспечить



полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное развитие своих



детей, а также родителям, не менее 18 лет с момента установления инвалидности



осуществляющим надлежащий уход за ребенком-инвалидом I группы.



– Начиная с 2010 года в Ярославской области



таких медалей удостоены 280 человек, – сообщила начальник управления по



социальной и демографической политике Правительства региона Марина



Башмашникова. – Награждение сопровождается единовременным денежным поощрением в



размере 30 тысяч рублей.



Торжество, посвященное Дню матери, организовано



в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии». Праздники



сегодня также прошли в других городских округах и муниципальных районах



региона. Например, в Рыбинске состоялись спортивные состязания «Мама и я – с



фитнесом друзья!» и конкурсная программа «Супермамочки». В центральной



городской библиотеке им. А.П. Малашенко Переславля-Залесского открылись книжные



выставки «Образ матери в русской литературе» и «Пусть всегда будем мама». В



Некрасовском муниципальном районе прошел поэтический час «Моя мама – солнышко»,



в Угличском районе – праздничный концерт.