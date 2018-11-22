|Сегодня в Ярославле в Концертно-зрелищном
центре прошло областное мероприятие, посвященное Дню матери. По традиции на
празднике были вручены медали «За верность родительскому долгу». Их получили 12
семей.
– Россия всегда славилась крепкими
многодетными семьями и женщинами-матерями, готовыми на подвиг и
самопожертвование во имя своих детей, – сказал, поздравляя награжденных,
заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев. –
Дети, воспитанные в атмосфере любви и заботы, становятся достойными людьми,
которыми могут гордиться родители. На таких людях и будет держаться Россия.
Медали «За верность родительскому долгу»
вручают родителям, усыновителям и приемным родителям, которые сумели обеспечить
полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное развитие своих
детей, а также родителям, не менее 18 лет с момента установления инвалидности
осуществляющим надлежащий уход за ребенком-инвалидом I группы.
– Начиная с 2010 года в Ярославской области
таких медалей удостоены 280 человек, – сообщила начальник управления по
социальной и демографической политике Правительства региона Марина
Башмашникова. – Награждение сопровождается единовременным денежным поощрением в
размере 30 тысяч рублей.
Торжество, посвященное Дню матери, организовано
в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии». Праздники
сегодня также прошли в других городских округах и муниципальных районах
региона. Например, в Рыбинске состоялись спортивные состязания «Мама и я – с
фитнесом друзья!» и конкурсная программа «Супермамочки». В центральной
городской библиотеке им. А.П. Малашенко Переславля-Залесского открылись книжные
выставки «Образ матери в русской литературе» и «Пусть всегда будем мама». В
Некрасовском муниципальном районе прошел поэтический час «Моя мама – солнышко»,
в Угличском районе – праздничный концерт.
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вчера, 17:45
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