​Опыт Ярославской области по внедрению новой



системы обращения с ТКО представлен на всероссийском совещании. В режиме



видео-конференц-связи мероприятие провел первый заместитель министра природных



ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.



– Особое внимание сегодня уделяется переходу



в регионах на новую экологически безопасную систему обращения с отходами,



созданию новой инфраструктуры для их утилизации и переработки, – сказал Денис



Храмов.



Отмечено, что в Ярославской области



разработаны территориальная схема обращения с отходами, программа по



развитию комплексной системы обращения с ТКО, нормативы и порядок их



накопления.



– Одновременно с началом работы единого



регионального оператора активизирован процесс реформирования системы обращения



с ТКО, – доложил заместитель председателя Правительства Ярославской области



Роман Колесов. – Разработан и начал реализовываться комплекс мероприятий,



направленных на развитие инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации,



обезвреживанию и размещению отходов, в том числе твердых коммунальных.



В муниципальных районах идут поэтапное



обновление контейнерного и бункерного парка и переход на новую экологически



безопасную мусоровывозящую технику. Также реализуются мероприятия по



модернизации действующих полигонов ТКО, созданию сортировочных станций и



объектов утилизации отходов. Например, в «Скоково» до конца года начнет работу



комплекс по дроблению строительного мусора, а в следующем году планируется



создание участка по компостированию органических фракций, входящих в состав



ТКО.



Кроме того, в Ярославской области есть



положительный опыт заключения концессионных соглашений в сфере обращения с



отходами. Речь идет о модернизации полигона в Угличском районе. За восемь лет в



проект будет вложено более 24,5 миллиона рублей. Ведется строительство очистных



сооружений, пруда-испарителя, автовесовой, смонтирована дренажная система.



Началось создание мусоросортировочного комплекса. Концессионером по данному



соглашению выступила компания «Хартия».



Также с сентября на территории ЗАО «Чистый



город» в Ярославле начала работу мусоросортировочная станция. Все собранные на



территории города отходы проходят сортировку, что сокращает объемы, подлежащие



захоронению на полигоне «Скоково», на 15 процентов. С начала сентября на



вторичную переработку направлено более тысячи тонн полезных фракций, включая



макулатуру, пластик, металл и стеклобой. До 2021 года в регионе будет создано



пять мусоросортировочных станций.



Продолжается установка контейнеров для раздельного



сбора отходов от населения. В Ярославле ими уже оборудовано 100 площадок, в



Брейтове – 15, в Тутаеве – 8, в Угличе – 48.