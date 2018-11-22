|Опыт Ярославской области по внедрению новой
системы обращения с ТКО представлен на всероссийском совещании. В режиме
видео-конференц-связи мероприятие провел первый заместитель министра природных
ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.
– Особое внимание сегодня уделяется переходу
в регионах на новую экологически безопасную систему обращения с отходами,
созданию новой инфраструктуры для их утилизации и переработки, – сказал Денис
Храмов.
Отмечено, что в Ярославской области
разработаны территориальная схема обращения с отходами, программа по
развитию комплексной системы обращения с ТКО, нормативы и порядок их
накопления.
– Одновременно с началом работы единого
регионального оператора активизирован процесс реформирования системы обращения
с ТКО, – доложил заместитель председателя Правительства Ярославской области
Роман Колесов. – Разработан и начал реализовываться комплекс мероприятий,
направленных на развитие инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации,
обезвреживанию и размещению отходов, в том числе твердых коммунальных.
В муниципальных районах идут поэтапное
обновление контейнерного и бункерного парка и переход на новую экологически
безопасную мусоровывозящую технику. Также реализуются мероприятия по
модернизации действующих полигонов ТКО, созданию сортировочных станций и
объектов утилизации отходов. Например, в «Скоково» до конца года начнет работу
комплекс по дроблению строительного мусора, а в следующем году планируется
создание участка по компостированию органических фракций, входящих в состав
ТКО.
Кроме того, в Ярославской области есть
положительный опыт заключения концессионных соглашений в сфере обращения с
отходами. Речь идет о модернизации полигона в Угличском районе. За восемь лет в
проект будет вложено более 24,5 миллиона рублей. Ведется строительство очистных
сооружений, пруда-испарителя, автовесовой, смонтирована дренажная система.
Началось создание мусоросортировочного комплекса. Концессионером по данному
соглашению выступила компания «Хартия».
Также с сентября на территории ЗАО «Чистый
город» в Ярославле начала работу мусоросортировочная станция. Все собранные на
территории города отходы проходят сортировку, что сокращает объемы, подлежащие
захоронению на полигоне «Скоково», на 15 процентов. С начала сентября на
вторичную переработку направлено более тысячи тонн полезных фракций, включая
макулатуру, пластик, металл и стеклобой. До 2021 года в регионе будет создано
пять мусоросортировочных станций.
Продолжается установка контейнеров для раздельного
сбора отходов от населения. В Ярославле ими уже оборудовано 100 площадок, в
Брейтове – 15, в Тутаеве – 8, в Угличе – 48.
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