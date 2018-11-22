​Опыт Ярославской области по внедрению новой

системы обращения с ТКО представлен на всероссийском совещании. В режиме

видео-конференц-связи мероприятие провел первый заместитель министра природных

ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.

– Особое внимание сегодня уделяется переходу

в регионах на новую экологически безопасную систему обращения с отходами,

созданию новой инфраструктуры для их утилизации и переработки, – сказал Денис

Храмов. 

Отмечено, что в Ярославской области

разработаны  территориальная схема обращения с отходами, программа по

развитию комплексной системы обращения с ТКО, нормативы и порядок их

накопления.

– Одновременно с началом работы единого

регионального оператора активизирован процесс реформирования системы обращения

с ТКО, – доложил заместитель председателя Правительства Ярославской области

Роман Колесов. – Разработан и начал реализовываться комплекс мероприятий,

направленных на развитие инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации,

обезвреживанию и размещению отходов, в том числе твердых коммунальных.

В муниципальных районах идут поэтапное

обновление контейнерного и бункерного парка и переход на новую экологически

безопасную мусоровывозящую технику. Также реализуются мероприятия по

модернизации действующих полигонов ТКО, созданию сортировочных станций и

объектов утилизации отходов. Например, в «Скоково» до конца года начнет работу

комплекс по дроблению строительного мусора, а в следующем году планируется

создание участка по компостированию органических фракций, входящих в состав

ТКО.

Кроме того, в Ярославской области есть

положительный опыт заключения концессионных соглашений в сфере обращения с

отходами. Речь идет о модернизации полигона в Угличском районе. За восемь лет в

проект будет вложено более 24,5 миллиона рублей. Ведется строительство очистных

сооружений, пруда-испарителя, автовесовой, смонтирована дренажная система.

Началось создание мусоросортировочного комплекса. Концессионером по данному

соглашению выступила компания «Хартия».

Также с сентября на территории ЗАО «Чистый

город» в Ярославле начала работу мусоросортировочная станция. Все собранные на

территории города отходы проходят сортировку, что сокращает объемы, подлежащие

захоронению на полигоне «Скоково», на 15 процентов. С начала сентября на

вторичную переработку направлено более тысячи тонн полезных фракций, включая

макулатуру, пластик, металл и стеклобой. До 2021 года в регионе будет создано

пять мусоросортировочных станций.

Продолжается установка контейнеров для раздельного

сбора отходов от населения. В Ярославле ими уже оборудовано 100 площадок, в

Брейтове – 15, в Тутаеве – 8, в Угличе – 48.

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