​В Ярославле подвели итоги первого всероссийского фестиваля телевизионных программ, фильмов и видеороликов «Золотое кольцо России». Торжественное награждение победителей прошло в Концертно-зрелищном центре и было приурочено к празднованию дня рождения популярного национального туристического маршрута. В церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев, председатель областной Думы Алексей Константинов и другие официальные лица.



– Фестиваль объединил авторов всей России, – отметил Максим Авдеев. – Представленные работы раскрывают богатое духовное наследие и неповторимый колорит городов, показывают новые турпродукты и пробуждают интерес к путешествиям по нашей стране. Это особенно важно в то время, когда на туризм как отрасль экономики возлагаются большие надежды. Благодарю всех участников фестиваля за интересные проекты и поздравляю победителей.



На конкурс поступило 150 работ, которые оценивались в 10 номинациях. В жюри фестиваля вошли ведущие специалисты в сфере телевизионного вещания, журналисты, представители ветеранских и молодежных общественных организаций, преподаватели вузов, специалисты туриндустрии. В финал вышло 30 программ, фильмов и видеороликов, авторы которых были приглашены в Ярославль на торжественную церемонию.



Среди финалистов – три работы из Ярославского региона: сюжет АНО «Апрель» «Рыбинск. Костел северного сердца», ставший вторым в номинации «Истории из истории», ролик ООО «Волга-тур» про гастрономический фестиваль «Пир на Волге», ставший победителем в номинации «Лучший гастрономический тур». В номинации «Находка» первое место у корреспондента ГТРК «Ярославия» Никиты Мордовина с репортажем об историческом дайвинге на Рыбинском водохранилище.



Золото в номинации «Современная старина» получила ГТРК «Башкортостан», рассказавшая о единственном в мире человеке, который мастерит тюркские юрты. Высшую награду в номинации «Истории из истории» взяла журналист из Карелии с фильмом «Хранитель времени. Традиционная вепсская усадьба». Лучшей в номинации «Жемчужина России» признана работа «Фрески Пскова. Довмонтов город» ГТРК «Псков».



Первое место в номинации «Хранители традиций» получила ГТРК «Алания» с работой «Лучшее в жизни. Мадина Хуриева/Шелковый платок в национальном стиле», в номинации «Спасти и сохранить» – работа «Лицо» ГТРК «Саратов», «Лучшее этнокультурное событие по Золотому кольцу» – работа «Конно-верховой тур по следам Пржевальского» ГТРК «Башкортостан», «Лучший ремесленный тур по Золотому кольцу» – «Экскурсия в музей «Баклуши» от ООО «Мос-Тур», «Лучший свадебный тур по Золотому кольцу» – работа «Гостиница «Царская деревня» от ООО «Диво».



– В День телевидения, в День рождения Золотого кольца сегодня у нас такой праздник, который состоялся благодаря поддержке Правительства Ярославской области, губернатора Дмитрия Миронова, давшего добро на проведение этого фестиваля. Поддержка ВГТРК – телеканала «Россия». Ну и, конечно же, наша телекомпания сделала все, чтобы этот фестиваль прошел на хорошем уровне, – отметила директор ГТРК «Ярославия» Яна Харитонская.



Конкурсные работы будут находиться в открытом доступе, и познакомиться с ними смогут все желающие. Самые интересные проекты будут показаны в эфире региональных телеканалов сети ВГТРК.