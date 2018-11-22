​В Переславле-Залесском завершено



строительство улицы Дорожной. Работы выполнены по поручению губернатора



Ярославской области Дмитрия Миронова.



С просьбой помочь в решении вопроса к главе



региона обратились местные жители. Они рассказали, что на центральной улице



города – Советской постоянно возникают пробки и аварийные ситуации. Причина в



том, что маршрут по объездной дороге в 2 – 3 раза длиннее, чем напрямую, а



большинство автомобилистов экономят время и выбирают короткий путь. Улице



Советской – части федеральной трассы М-8 – требовался дублер, который мог бы



взять часть потока на себя.



– Средства на строительство улицы-дублера



центральной магистрали выделены из областного бюджета, – рассказал заместитель



председателя Правительства региона Виктор Неженец. – Было предусмотрено три



этапа работ. На первом сделан участок длиной 1,8 километра, на втором – 1,5



километра. Процесс осложнялся тем, что прокладывать дорогу приходилось по



болотистой, торфяной почве, и это не было учтено в первоначальном проекте.



Пришлось вносить в него изменения.



В настоящее время первые два этапа



завершены. Проведено полное переустройство земляного полотна, сделано новое



дорожное покрытие проезжей части шириной 6 метров. Ведется приемка выполненных



работ, стоимость которых составила около 100 миллионов рублей.



– Фактически новая дорога в два раза



разгрузила город, связав Западный и Южный микрорайоны, – отметил и. о. главы



городского округа Переславля-Залесского Валерий Астраханцев. – Надеюсь, что



жители оценят позитивные изменения, которые способствуют повышению уровня жизни



в нашем городе.



Снижению транспортной нагрузки на центральную



улицу очень рады в школе №1, корпуса которой расположены по разные стороны от



магистрали.



– Нередко учащиеся перебегают через дорогу,



– рассказала директор учебного заведения Елена Сурнина. – Теперь поток машин



стал меньше, водители чаще притормаживают, что, конечно, положительно



сказывается на безопасности передвижения детей.



По инициативе общественности и местного



бизнеса вместе с дорогой в городе появились новые тротуары. В частности,



отремонтирован участок от улицы Менделеева до Троицкой слободы. Его часто



затапливало, и люди были вынуждены идти по проезжей части. Для решения проблемы



были привлечены средства инвестора. Тротуар приподнят, сделаны новое



асфальтовое покрытие и освещение.