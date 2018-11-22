|В Переславле-Залесском завершено
строительство улицы Дорожной. Работы выполнены по поручению губернатора
Ярославской области Дмитрия Миронова.
С просьбой помочь в решении вопроса к главе
региона обратились местные жители. Они рассказали, что на центральной улице
города – Советской постоянно возникают пробки и аварийные ситуации. Причина в
том, что маршрут по объездной дороге в 2 – 3 раза длиннее, чем напрямую, а
большинство автомобилистов экономят время и выбирают короткий путь. Улице
Советской – части федеральной трассы М-8 – требовался дублер, который мог бы
взять часть потока на себя.
– Средства на строительство улицы-дублера
центральной магистрали выделены из областного бюджета, – рассказал заместитель
председателя Правительства региона Виктор Неженец. – Было предусмотрено три
этапа работ. На первом сделан участок длиной 1,8 километра, на втором – 1,5
километра. Процесс осложнялся тем, что прокладывать дорогу приходилось по
болотистой, торфяной почве, и это не было учтено в первоначальном проекте.
Пришлось вносить в него изменения.
В настоящее время первые два этапа
завершены. Проведено полное переустройство земляного полотна, сделано новое
дорожное покрытие проезжей части шириной 6 метров. Ведется приемка выполненных
работ, стоимость которых составила около 100 миллионов рублей.
– Фактически новая дорога в два раза
разгрузила город, связав Западный и Южный микрорайоны, – отметил и. о. главы
городского округа Переславля-Залесского Валерий Астраханцев. – Надеюсь, что
жители оценят позитивные изменения, которые способствуют повышению уровня жизни
в нашем городе.
Снижению транспортной нагрузки на центральную
улицу очень рады в школе №1, корпуса которой расположены по разные стороны от
магистрали.
– Нередко учащиеся перебегают через дорогу,
– рассказала директор учебного заведения Елена Сурнина. – Теперь поток машин
стал меньше, водители чаще притормаживают, что, конечно, положительно
сказывается на безопасности передвижения детей.
По инициативе общественности и местного
бизнеса вместе с дорогой в городе появились новые тротуары. В частности,
отремонтирован участок от улицы Менделеева до Троицкой слободы. Его часто
затапливало, и люди были вынуждены идти по проезжей части. Для решения проблемы
были привлечены средства инвестора. Тротуар приподнят, сделаны новое
асфальтовое покрытие и освещение.
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