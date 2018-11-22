​23 ноября на территории стадиона «Шинник» в

центре подготовки юных футболистов впервые пройдет региональный этап

всероссийской акции «Уличный красава».

Этот турнир по дворовому футболу,

стартовавший в середине октября, будет организован во всех регионах России. В

Ярославской области в соревнованиях примут участие более сотни юных спортсменов

в возрасте от 14 до 17 лет. Две лучшие команды отправятся на межрегиональный

этап, где сразятся за право выступить в финале.

Матч, в котором определится победитель всероссийской

акции «Уличный красава», состоится в Сочи на знаменитом стадионе «Фишт» в канун

нового года. Команда, занявшая первое место, получит сертификат на

строительство спортивной площадки рядом с домом.

– Всероссийский проект «Уличный красава»

дает возможность юным любителям футбола показать свои возможности, свой уровень

игры, – отметил заместитель директора департамента по физической культуре,

спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. – В регионе

идет целенаправленная работа по развитию массового спорта. Наша задача –

сделать занятия доступными для всех, а здоровый образ жизни – популярным. И

такие проекты, как «Уличный красава», также способствуют достижению этих целей.

Департамент по физической культуре, спорту и

молодежной политике выступил одним из организаторов регионального турнира.

Также мероприятие проводится при участии центра спортивной подготовки

Ярославской области и клуба «Буревестник – Верхняя Волга».

– Турнир – это не шанс сыграть за трофей, а

возможность попасть на поле стадиона, где играли мировые звезды, – сказал

координатор команды «Молодежка ОНФ» в Ярославской области Дмитрий Уторов. – Кто

знает, может, через 5 – 10 лет кто-то из этих мальчишек приедет на «Шинник» в

форме национальной сборной. В мировом футболе немало примеров, когда никому не

известные любители превращались в суперзвезд.

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