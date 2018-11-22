​23 ноября на территории стадиона «Шинник» в



центре подготовки юных футболистов впервые пройдет региональный этап



всероссийской акции «Уличный красава».



Этот турнир по дворовому футболу,



стартовавший в середине октября, будет организован во всех регионах России. В



Ярославской области в соревнованиях примут участие более сотни юных спортсменов



в возрасте от 14 до 17 лет. Две лучшие команды отправятся на межрегиональный



этап, где сразятся за право выступить в финале.



Матч, в котором определится победитель всероссийской



акции «Уличный красава», состоится в Сочи на знаменитом стадионе «Фишт» в канун



нового года. Команда, занявшая первое место, получит сертификат на



строительство спортивной площадки рядом с домом.



– Всероссийский проект «Уличный красава»



дает возможность юным любителям футбола показать свои возможности, свой уровень



игры, – отметил заместитель директора департамента по физической культуре,



спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. – В регионе



идет целенаправленная работа по развитию массового спорта. Наша задача –



сделать занятия доступными для всех, а здоровый образ жизни – популярным. И



такие проекты, как «Уличный красава», также способствуют достижению этих целей.



Департамент по физической культуре, спорту и



молодежной политике выступил одним из организаторов регионального турнира.



Также мероприятие проводится при участии центра спортивной подготовки



Ярославской области и клуба «Буревестник – Верхняя Волга».



– Турнир – это не шанс сыграть за трофей, а



возможность попасть на поле стадиона, где играли мировые звезды, – сказал



координатор команды «Молодежка ОНФ» в Ярославской области Дмитрий Уторов. – Кто



знает, может, через 5 – 10 лет кто-то из этих мальчишек приедет на «Шинник» в



форме национальной сборной. В мировом футболе немало примеров, когда никому не



известные любители превращались в суперзвезд.