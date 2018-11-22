|23 ноября на территории стадиона «Шинник» в
центре подготовки юных футболистов впервые пройдет региональный этап
всероссийской акции «Уличный красава».
Этот турнир по дворовому футболу,
стартовавший в середине октября, будет организован во всех регионах России. В
Ярославской области в соревнованиях примут участие более сотни юных спортсменов
в возрасте от 14 до 17 лет. Две лучшие команды отправятся на межрегиональный
этап, где сразятся за право выступить в финале.
Матч, в котором определится победитель всероссийской
акции «Уличный красава», состоится в Сочи на знаменитом стадионе «Фишт» в канун
нового года. Команда, занявшая первое место, получит сертификат на
строительство спортивной площадки рядом с домом.
– Всероссийский проект «Уличный красава»
дает возможность юным любителям футбола показать свои возможности, свой уровень
игры, – отметил заместитель директора департамента по физической культуре,
спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. – В регионе
идет целенаправленная работа по развитию массового спорта. Наша задача –
сделать занятия доступными для всех, а здоровый образ жизни – популярным. И
такие проекты, как «Уличный красава», также способствуют достижению этих целей.
Департамент по физической культуре, спорту и
молодежной политике выступил одним из организаторов регионального турнира.
Также мероприятие проводится при участии центра спортивной подготовки
Ярославской области и клуба «Буревестник – Верхняя Волга».
– Турнир – это не шанс сыграть за трофей, а
возможность попасть на поле стадиона, где играли мировые звезды, – сказал
координатор команды «Молодежка ОНФ» в Ярославской области Дмитрий Уторов. – Кто
знает, может, через 5 – 10 лет кто-то из этих мальчишек приедет на «Шинник» в
форме национальной сборной. В мировом футболе немало примеров, когда никому не
известные любители превращались в суперзвезд.
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