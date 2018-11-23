|Ярославец Андрей Шелаков стал победителем IV
национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и
людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который проходит в
эти дни в Москве. Член сборной региона завоевал высшую награду в компетенции
«Массаж».
национальном чемпионате ярославская команда выступает в трех категориях:
«Школьники», «Студенты» и «Специалисты», причем в последней принимает участие
впервые, и Андрей Шелаков стал лучшим именно в ней.
На соревнованиях в столицу приехали 1189
человек из 83 регионов России. Они борются за победу в 57 компетенциях, от
прикладного искусства до IT-сферы.
В ярославской сборной – победители и призеры
III областного чемпионата «Абилимпикс», прошедшего в октябре 2018 года.
Справка
«Абилимпикс» – это международное
некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования. Ярославская область
включилась в движение в 2016 году, тогда же был проведен первый чемпионат. В
2017-м на российском уровне ярославский школьник Никита Демидов занял 1-е место
в компетенции «Робототехника».
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