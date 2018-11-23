​Ярославец Андрей Шелаков стал победителем IV



национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и



людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который проходит в



эти дни в Москве. Член сборной региона завоевал высшую награду в компетенции



«Массаж».



национальном чемпионате ярославская команда выступает в трех категориях:



«Школьники», «Студенты» и «Специалисты», причем в последней принимает участие



впервые, и Андрей Шелаков стал лучшим именно в ней.



На соревнованиях в столицу приехали 1189



человек из 83 регионов России. Они борются за победу в 57 компетенциях, от



прикладного искусства до IT-сферы.



В ярославской сборной – победители и призеры



III областного чемпионата «Абилимпикс», прошедшего в октябре 2018 года.



Справка



«Абилимпикс» – это международное



некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих



профессий и развитие профессионального образования. Ярославская область



включилась в движение в 2016 году, тогда же был проведен первый чемпионат. В



2017-м на российском уровне ярославский школьник Никита Демидов занял 1-е место



в компетенции «Робототехника».