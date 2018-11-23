​Ярославец Андрей Шелаков стал победителем IV

национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и

людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который проходит в

эти дни в Москве. Член сборной региона завоевал высшую награду в компетенции

«Массаж».

национальном чемпионате ярославская команда выступает в трех категориях:

«Школьники», «Студенты» и «Специалисты», причем в последней принимает участие

впервые, и Андрей Шелаков стал лучшим именно в ней.

На соревнованиях в столицу приехали 1189

человек из 83 регионов России. Они борются за победу в 57 компетенциях, от

прикладного искусства до IT-сферы.

В ярославской сборной – победители и призеры

III областного чемпионата «Абилимпикс», прошедшего в октябре 2018 года.

Справка

«Абилимпикс» – это международное

некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих

профессий и развитие профессионального образования. Ярославская область

включилась в движение в 2016 году, тогда же был проведен первый чемпионат. В

2017-м на российском уровне ярославский школьник Никита Демидов занял 1-е место

в компетенции «Робототехника».

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