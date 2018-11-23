​В Ярославской области начался конкурс «Здесь



нам жить!». Он проходит в регионе в третий раз, и второй раз – в статусе



всероссийского.



Мероприятие ориентировано на учащихся



общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, организаций



дополнительного образования из всех регионов страны.



Лучшие будут определены в пяти номинациях:



«Социальная инициатива», «Социальный проект», «Художественная публицистика»,



«Видеоролик», «Плакат». Содержание работ должно быть связано с деятельностью в



сфере ЖКХ, энергетики, энергосбережения, формирования комфортной городской или



сельской среды. Ребята могут рассказать о новых технологиях, профессиях



настоящего и будущего, героях труда, волонтерах и добровольцах,



профессиональных праздниках и событиях.



Для участия в конкурсе необходимо подать



заявку и разместить работы в виртуальных кабинетах участников на сайте «Школы



профессий будущего» (https://shpb.edu.yar.ru/conc2018) до 10 декабря



включительно.



Награждение победителей состоится 25



декабря.



Учредители конкурса – департамент ЖКХ,



энергетики и регулирования тарифов и департамент образования Ярославской



области. Вопросы по участию можно направлять на e-mail: Konkurs@edu.yar.ru.