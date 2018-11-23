​В Ярославской области начался конкурс «Здесь

нам жить!». Он проходит в регионе в третий раз, и второй раз – в статусе

всероссийского.

Мероприятие ориентировано на учащихся

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, организаций

дополнительного образования из всех регионов страны.

Лучшие будут определены в пяти номинациях:

«Социальная инициатива», «Социальный проект», «Художественная публицистика»,

«Видеоролик», «Плакат». Содержание работ должно быть связано с деятельностью в

сфере ЖКХ, энергетики, энергосбережения, формирования комфортной городской или

сельской среды. Ребята могут рассказать о новых технологиях, профессиях

настоящего и будущего, героях труда, волонтерах и добровольцах,

профессиональных праздниках и событиях.

Для участия в конкурсе необходимо подать

заявку и разместить работы в виртуальных кабинетах участников на сайте «Школы

профессий будущего» (https://shpb.edu.yar.ru/conc2018) до 10 декабря

включительно.

Награждение победителей состоится 25

декабря.

Учредители конкурса – департамент ЖКХ,

энергетики и регулирования тарифов и департамент образования Ярославской

области. Вопросы по участию можно направлять на e-mail: Konkurs@edu.yar.ru. 

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