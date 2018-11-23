|В Ярославской области начался конкурс «Здесь
нам жить!». Он проходит в регионе в третий раз, и второй раз – в статусе
всероссийского.
Мероприятие ориентировано на учащихся
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, организаций
дополнительного образования из всех регионов страны.
Лучшие будут определены в пяти номинациях:
«Социальная инициатива», «Социальный проект», «Художественная публицистика»,
«Видеоролик», «Плакат». Содержание работ должно быть связано с деятельностью в
сфере ЖКХ, энергетики, энергосбережения, формирования комфортной городской или
сельской среды. Ребята могут рассказать о новых технологиях, профессиях
настоящего и будущего, героях труда, волонтерах и добровольцах,
профессиональных праздниках и событиях.
Для участия в конкурсе необходимо подать
заявку и разместить работы в виртуальных кабинетах участников на сайте «Школы
профессий будущего» (https://shpb.edu.yar.ru/conc2018) до 10 декабря
включительно.
Награждение победителей состоится 25
декабря.
Учредители конкурса – департамент ЖКХ,
энергетики и регулирования тарифов и департамент образования Ярославской
области. Вопросы по участию можно направлять на e-mail: Konkurs@edu.yar.ru.
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