​По



итогам 9 месяцев текущего года число выявленных преступлений, связанных с



незаконным оборотом наркотиков, в целом по России снизилось на 4,6 процента, по



ЦФО – на 2,1 процента, в Ярославской области – на 35,1 процента, с 985 до 639.



Такие цифры были озвучены 23 ноября на заседании региональной антинаркотической



комиссии, которое провел заместитель губернатора Андрей Шабалин.



Он



отметил, что, хотя в целом по региону количество выявленных преступлений



уменьшилось, в шести муниципальных районах их число возросло. Наибольшее



увеличение допущено в Ярославском МР. Также ситуация ухудшилась на территории



Некрасовского, Гаврилов-Ямского, Большесельского, Переславского, Даниловского



районов.



–



Роль органов местного самоуправления в деле профилактики распространения



наркомании очень велика, – подчеркнул Андрей Шабалин. – Ведь на местах как



нельзя лучше известны проблемы граждан, именно на уровне муниципальных



образований ясно, какая помощь и кому должна быть оказана. Однако аппаратом



антинаркотической комиссии Ярославской области выявлены факты поверхностной



оценки криминогенной ситуации в сфере незаконного оборота наркотических средств



и психотропных веществ.



Андрей



Шабалин сообщил, что подготовка к проведению заседаний муниципальных



антинаркотических комиссий нередко проводится формально, в протоколы заносятся



неконкретные и декларативные поручения.



–



Необходимо обеспечить единообразную постановку задач, создать систему



механизмом и сервисов, направленную на формирование устойчивого иммунитета к



потреблению наркотиков, особенно у молодежи, – сказал заместитель губернатора.



Председатель



комитета общей профилактики правонарушений департамента региональной



безопасности Виктор Смирнов добавил, что важнейшим направлением деятельности



муниципальных антинаркотических комиссий должна являться защита подростков и



молодежи, организация базовой профилактики наркомании. Он проинформировал



собравшихся, что за 9 месяцев этого года в областной наркобольнице под



наблюдением состояли 78 несовершеннолетних, из них лица до 14 лет – 18 человек.



В стационарных условиях там пролечены 34 несовершеннолетних.



–



Важно расширять профилактический сегмент в СМИ и интернет-пространстве,



создавать специальные сайты, форумы, публикации, – сказал Виктор Смирнов. –



Кроме того, необходимо продолжить работу по развитию мест для проведения досуга



подростково-молодежных групп, организовывать тематические интеллектуальные игры



и спортивные праздники.



Также



на заседании были рассмотрены вопросы исполнения мероприятий областной целевой



программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их



незаконному обороту» на 2016 – 2018 годы, планы работы комиссии на 2019 год.