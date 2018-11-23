​По

итогам 9 месяцев текущего года число выявленных преступлений, связанных с

незаконным оборотом наркотиков, в целом по России снизилось на 4,6 процента, по

ЦФО – на 2,1 процента, в Ярославской области – на 35,1 процента, с 985 до 639.

Такие цифры были озвучены 23 ноября на заседании региональной антинаркотической

комиссии, которое провел заместитель губернатора Андрей Шабалин.

Он

отметил, что, хотя в целом по региону количество выявленных преступлений

уменьшилось, в шести муниципальных районах их число возросло. Наибольшее

увеличение допущено в Ярославском МР. Также ситуация ухудшилась на территории

Некрасовского, Гаврилов-Ямского, Большесельского, Переславского, Даниловского

районов.



Роль органов местного самоуправления в деле профилактики распространения

наркомании очень велика, – подчеркнул Андрей Шабалин. – Ведь на местах как

нельзя лучше известны проблемы граждан, именно на уровне муниципальных

образований ясно, какая помощь и кому должна быть оказана. Однако аппаратом

антинаркотической комиссии Ярославской области выявлены факты поверхностной

оценки криминогенной ситуации в сфере незаконного оборота наркотических средств

и психотропных веществ.

Андрей

Шабалин сообщил, что подготовка к проведению заседаний муниципальных

антинаркотических комиссий нередко проводится формально, в протоколы заносятся

неконкретные и декларативные поручения.



Необходимо обеспечить единообразную постановку задач, создать систему

механизмом и сервисов, направленную на формирование устойчивого иммунитета к

потреблению наркотиков, особенно у молодежи, – сказал заместитель губернатора.

Председатель

комитета общей профилактики правонарушений департамента региональной

безопасности Виктор Смирнов добавил, что важнейшим направлением деятельности

муниципальных антинаркотических комиссий должна являться защита подростков и

молодежи, организация базовой профилактики наркомании. Он проинформировал

собравшихся, что за 9 месяцев этого года в областной наркобольнице под

наблюдением состояли 78 несовершеннолетних, из них лица до 14 лет – 18 человек.

В стационарных условиях там пролечены 34 несовершеннолетних.



Важно расширять профилактический сегмент в СМИ и интернет-пространстве,

создавать специальные сайты, форумы, публикации, – сказал Виктор Смирнов. –

Кроме того, необходимо продолжить работу по развитию мест для проведения досуга

подростково-молодежных групп, организовывать тематические интеллектуальные игры

и спортивные праздники.

Также

на заседании были рассмотрены вопросы исполнения мероприятий областной целевой

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их

незаконному обороту» на 2016 – 2018 годы, планы работы комиссии на 2019 год.

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