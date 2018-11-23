|По
итогам 9 месяцев текущего года число выявленных преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, в целом по России снизилось на 4,6 процента, по
ЦФО – на 2,1 процента, в Ярославской области – на 35,1 процента, с 985 до 639.
Такие цифры были озвучены 23 ноября на заседании региональной антинаркотической
комиссии, которое провел заместитель губернатора Андрей Шабалин.
Он
отметил, что, хотя в целом по региону количество выявленных преступлений
уменьшилось, в шести муниципальных районах их число возросло. Наибольшее
увеличение допущено в Ярославском МР. Также ситуация ухудшилась на территории
Некрасовского, Гаврилов-Ямского, Большесельского, Переславского, Даниловского
районов.
–
Роль органов местного самоуправления в деле профилактики распространения
наркомании очень велика, – подчеркнул Андрей Шабалин. – Ведь на местах как
нельзя лучше известны проблемы граждан, именно на уровне муниципальных
образований ясно, какая помощь и кому должна быть оказана. Однако аппаратом
антинаркотической комиссии Ярославской области выявлены факты поверхностной
оценки криминогенной ситуации в сфере незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ.
Андрей
Шабалин сообщил, что подготовка к проведению заседаний муниципальных
антинаркотических комиссий нередко проводится формально, в протоколы заносятся
неконкретные и декларативные поручения.
–
Необходимо обеспечить единообразную постановку задач, создать систему
механизмом и сервисов, направленную на формирование устойчивого иммунитета к
потреблению наркотиков, особенно у молодежи, – сказал заместитель губернатора.
Председатель
комитета общей профилактики правонарушений департамента региональной
безопасности Виктор Смирнов добавил, что важнейшим направлением деятельности
муниципальных антинаркотических комиссий должна являться защита подростков и
молодежи, организация базовой профилактики наркомании. Он проинформировал
собравшихся, что за 9 месяцев этого года в областной наркобольнице под
наблюдением состояли 78 несовершеннолетних, из них лица до 14 лет – 18 человек.
В стационарных условиях там пролечены 34 несовершеннолетних.
–
Важно расширять профилактический сегмент в СМИ и интернет-пространстве,
создавать специальные сайты, форумы, публикации, – сказал Виктор Смирнов. –
Кроме того, необходимо продолжить работу по развитию мест для проведения досуга
подростково-молодежных групп, организовывать тематические интеллектуальные игры
и спортивные праздники.
Также
на заседании были рассмотрены вопросы исполнения мероприятий областной целевой
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» на 2016 – 2018 годы, планы работы комиссии на 2019 год.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
14:15
18 просмотров
2018.11.23 В муниципальных библиотеках меняют систему взаимодействия с посетителями2018.11.23 Зимой в Данилове начнет работу новый детский сад2018.11.23 Определены победители бизнес-марафона для школьников «Взлетная полоса»2018.11.23 Дмитрий Миронов поздравил с профессиональным праздником ярославских налоговиков2018.11.23 В Переславле-Залесском по программе «Решаем вместе!» благоустроен сквер «Утиные пруды»