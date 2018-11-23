​Ярославская команда собрала коллекцию наград

на IV национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и

людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который завершился

сегодня в Москве.

Андрей Шелаков стал лучшим в компетенции

«Массаж» в категории «Специалисты». Ученик Багряниковской школы-интерната

Кирилл Романенко – второй в компетенции «Ремонт обуви», а студентка

Ярославского торгово-экономического колледжа Наталья Дмитриева завоевала серебро

в компетенции «Торговля». Бронзовую медаль в копилку наград добавил ученик

ярославской школы №87 Егор Давыдов в компетенции «Робототехника».

– Это несомненный успех нашей команды, –

отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. –

Наш регион включился в движение «Абилимпикс» в 2016 году, и в прошлом году в

соревнованиях российского уровня мы участвовали впервые. Тогда ярославцы

получили одну медаль, но высшей пробы. На этот раз в копилке нашей команды – 4

медали. Мы впервые выступили в категории «Специалисты» – и сразу завоевали

высшую награду. У ярославской сборной теперь коллекция медалей всех достоинств:

и золото, и серебро, и бронза.

В национальном чемпионате «Абилимпикс» в

Москве участвовали 1189 человек из 83 регионов России. Они боролись за победу в

57 компетенциях, от прикладного искусства до IT-сферы. 

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