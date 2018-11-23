|Ярославская команда собрала коллекцию наград
на IV национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и
людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который завершился
сегодня в Москве.
Андрей Шелаков стал лучшим в компетенции
«Массаж» в категории «Специалисты». Ученик Багряниковской школы-интерната
Кирилл Романенко – второй в компетенции «Ремонт обуви», а студентка
Ярославского торгово-экономического колледжа Наталья Дмитриева завоевала серебро
в компетенции «Торговля». Бронзовую медаль в копилку наград добавил ученик
ярославской школы №87 Егор Давыдов в компетенции «Робототехника».
– Это несомненный успех нашей команды, –
отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. –
Наш регион включился в движение «Абилимпикс» в 2016 году, и в прошлом году в
соревнованиях российского уровня мы участвовали впервые. Тогда ярославцы
получили одну медаль, но высшей пробы. На этот раз в копилке нашей команды – 4
медали. Мы впервые выступили в категории «Специалисты» – и сразу завоевали
высшую награду. У ярославской сборной теперь коллекция медалей всех достоинств:
и золото, и серебро, и бронза.
В национальном чемпионате «Абилимпикс» в
Москве участвовали 1189 человек из 83 регионов России. Они боролись за победу в
57 компетенциях, от прикладного искусства до IT-сферы.
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