​Ярославская команда собрала коллекцию наград



на IV национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и



людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который завершился



сегодня в Москве.



Андрей Шелаков стал лучшим в компетенции



«Массаж» в категории «Специалисты». Ученик Багряниковской школы-интерната



Кирилл Романенко – второй в компетенции «Ремонт обуви», а студентка



Ярославского торгово-экономического колледжа Наталья Дмитриева завоевала серебро



в компетенции «Торговля». Бронзовую медаль в копилку наград добавил ученик



ярославской школы №87 Егор Давыдов в компетенции «Робототехника».



– Это несомненный успех нашей команды, –



отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. –



Наш регион включился в движение «Абилимпикс» в 2016 году, и в прошлом году в



соревнованиях российского уровня мы участвовали впервые. Тогда ярославцы



получили одну медаль, но высшей пробы. На этот раз в копилке нашей команды – 4



медали. Мы впервые выступили в категории «Специалисты» – и сразу завоевали



высшую награду. У ярославской сборной теперь коллекция медалей всех достоинств:



и золото, и серебро, и бронза.



В национальном чемпионате «Абилимпикс» в



Москве участвовали 1189 человек из 83 регионов России. Они боролись за победу в



57 компетенциях, от прикладного искусства до IT-сферы.