|В
Переславле-Залесском отремонтирован двор многоквартирных домов на пересечении
улиц Пушкина и Вокзальной. На проведение работ в рамках губернаторской
программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», которую
Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия», было
направлено более 7 миллионов рублей.
Завершение
этого проекта находилось на особом контроле по поручению главы региона Дмитрия
Миронова.
–
Сроки выполнения работ затянулись из-за некачественно сделанной проектно-сметной
документации. Во дворе была произведена полная замена водопроводных сетей, чего
изначально не предполагалось, – рассказал и. о. главы городского округа
Переславль-Залесский Валерий Астраханцев. – Только потом приступили к укладке
асфальтового покрытия. Ход работ постоянно обсуждался с жителями. Если бы мы не
заменили коммуникации, то потом каждую зиму вновь приходилось бы перекапывать
территорию для ремонта сетей. Сегодня двор благоустроен, заасфальтированы
тротуары и проезды. Такого ремонта здесь никогда не было.
Во
дворе для удобства жителей обустроены парковочные места, детская и спортивная
площадки, выполнено их ограждение. Также оборудованы сушилки для белья,
установлены новые лавочки и урны, сделано дополнительное освещение территории.
Как
сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин, в
настоящее время подрядчик устраняет небольшие недоделки. Плановая техническая
приемка объекта пройдет на следующей неделе.
–
В Переславле-Залесском в рамках губернаторской программы по формированию
комфортной городской среды также выполнены работы по благоустройству сквера
«Утиные пруды», – добавил Евгений Чуркин. – По предложению жителей здесь
обустроены спортплощадка, пешеходные дорожки, сделана бетонная стена для
граффити, проведены работы по благоустройству территории вокруг прудов,
установлены скамейки, смонтировано освещение. На эти цели в программе было
предусмотрено почти 9 миллионов рублей. Дополнительно городские власти решили
вопросы очистки водоемов, установки домиков для уток и размещения в сквере
площадки для скейтеров.
Справка
Программа
«Решаем вместе!» направлена на выполнение поручения Президента России Владимира
Путина по созданию комфортной среды в городах и сельской местности. Проект
реализуется в регионе с 2017 года по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.
Благодаря этой работе уже приведено в порядок около 900 объектов в различных
муниципальных образованиях. В следующем году процесс будет продолжен.
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