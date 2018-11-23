​В



Переславле-Залесском отремонтирован двор многоквартирных домов на пересечении



улиц Пушкина и Вокзальной. На проведение работ в рамках губернаторской



программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», которую



Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия», было



направлено более 7 миллионов рублей.



Завершение



этого проекта находилось на особом контроле по поручению главы региона Дмитрия



Миронова.



–



Сроки выполнения работ затянулись из-за некачественно сделанной проектно-сметной



документации. Во дворе была произведена полная замена водопроводных сетей, чего



изначально не предполагалось, – рассказал и. о. главы городского округа



Переславль-Залесский Валерий Астраханцев. – Только потом приступили к укладке



асфальтового покрытия. Ход работ постоянно обсуждался с жителями. Если бы мы не



заменили коммуникации, то потом каждую зиму вновь приходилось бы перекапывать



территорию для ремонта сетей. Сегодня двор благоустроен, заасфальтированы



тротуары и проезды. Такого ремонта здесь никогда не было.



Во



дворе для удобства жителей обустроены парковочные места, детская и спортивная



площадки, выполнено их ограждение. Также оборудованы сушилки для белья,



установлены новые лавочки и урны, сделано дополнительное освещение территории.



Как



сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин, в



настоящее время подрядчик устраняет небольшие недоделки. Плановая техническая



приемка объекта пройдет на следующей неделе.



–



В Переславле-Залесском в рамках губернаторской программы по формированию



комфортной городской среды также выполнены работы по благоустройству сквера



«Утиные пруды», – добавил Евгений Чуркин. – По предложению жителей здесь



обустроены спортплощадка, пешеходные дорожки, сделана бетонная стена для



граффити, проведены работы по благоустройству территории вокруг прудов,



установлены скамейки, смонтировано освещение. На эти цели в программе было



предусмотрено почти 9 миллионов рублей. Дополнительно городские власти решили



вопросы очистки водоемов, установки домиков для уток и размещения в сквере



площадки для скейтеров.



Справка



Программа



«Решаем вместе!» направлена на выполнение поручения Президента России Владимира



Путина по созданию комфортной среды в городах и сельской местности. Проект



реализуется в регионе с 2017 года по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



Благодаря этой работе уже приведено в порядок около 900 объектов в различных



муниципальных образованиях. В следующем году процесс будет продолжен.