​В

Переславле-Залесском отремонтирован двор многоквартирных домов на пересечении

улиц Пушкина и Вокзальной. На проведение работ в рамках губернаторской

программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», которую

Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия», было

направлено более 7 миллионов рублей.

Завершение

этого проекта находилось на особом контроле по поручению главы региона Дмитрия

Миронова.



Сроки выполнения работ затянулись из-за некачественно сделанной проектно-сметной

документации. Во дворе была произведена полная замена водопроводных сетей, чего

изначально не предполагалось, – рассказал и. о. главы городского округа

Переславль-Залесский Валерий Астраханцев. – Только потом приступили к укладке

асфальтового покрытия. Ход работ постоянно обсуждался с жителями. Если бы мы не

заменили коммуникации, то потом каждую зиму вновь приходилось бы перекапывать

территорию для ремонта сетей. Сегодня двор благоустроен, заасфальтированы

тротуары и проезды. Такого ремонта здесь никогда не было.

Во

дворе для удобства жителей обустроены парковочные места, детская и спортивная

площадки, выполнено их ограждение. Также оборудованы сушилки для белья,

установлены новые лавочки и урны, сделано дополнительное освещение территории.

Как

сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин, в

настоящее время подрядчик устраняет небольшие недоделки. Плановая техническая

приемка объекта пройдет на следующей неделе.



В Переславле-Залесском в рамках губернаторской программы по формированию

комфортной городской среды также выполнены работы по благоустройству сквера

«Утиные пруды», – добавил Евгений Чуркин. – По предложению жителей здесь

обустроены спортплощадка, пешеходные дорожки, сделана бетонная стена для

граффити, проведены работы по благоустройству территории вокруг прудов,

установлены скамейки, смонтировано освещение. На эти цели в программе было

предусмотрено почти 9 миллионов рублей. Дополнительно городские власти решили

вопросы очистки водоемов, установки домиков для уток и размещения в сквере

площадки для скейтеров.

Справка

Программа

«Решаем вместе!» направлена на выполнение поручения Президента России Владимира

Путина по созданию комфортной среды в городах и сельской местности. Проект

реализуется в регионе с 2017 года по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.

Благодаря этой работе уже приведено в порядок около 900 объектов в различных

муниципальных образованиях. В следующем году процесс будет продолжен.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
16:15
9 просмотров