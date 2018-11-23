​23 ноября губернатор Дмитрий Миронов принял

участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника налоговых

органов РФ. Оно прошло в КСК «Вознесенский» в Ярославле. Глава региона

поздравил всех собравшихся с профессиональным праздником.

– Именно от ваших грамотности и

профессионализма напрямую зависят налоговые поступления в бюджеты разных

уровней, а значит, и решение актуальных социальных задач, и в целом состояние

экономики региона, – сказал Дмитрий Миронов. – Сегодня благодаря вашей работе и

активному внедрению современных технологий повысилась грамотность

налогоплательщиков. Я поздравляю всех сотрудников управления Федеральной

налоговой службы по Ярославской области с профессиональным праздником! Желаю

успехов в службе, здоровья вам и вашим семьям!

За 10 месяцев текущего года в

консолидированный бюджет страны с территории региона поступило более 156

миллиардов рублей. В консолидированный бюджет Ярославской области мобилизовано

налоговых поступлений порядка 55 миллиардов рублей, что на 6,6 миллиарда

больше, чем в соответствующий период прошлого года. Увеличению региональной

казны также способствует и проводимая Правительством области активная работа по

стимулированию инвестиционной деятельности.

На торжественном собрании Дмитрий Миронов

поздравил наиболее отличившихся сотрудников налоговой службы. Почетных грамот

губернатора за многолетний добросовестный труд, значительные достижения и

успехи в служебной деятельности удостоены руководитель УФНС России по

Ярославской области Дмитрий Яковицкий, главный специалист-эксперт регионального

управления Нина Давыдова, заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС №5

по Ярославской области Ольга Никитина, начальник отдела инспекции ФНС по

Ленинскому району Ярославля Екатерина Слезина. Пять сотрудников отмечены

благодарностями главы региона.

– Стремительными темпами совершенствуются

механизмы налогового администрирования, позволяющие поддерживать добросовестных

налогоплательщиков, пресекая действия бизнеса, применяющего агрессивные схемы

налогового планирования. Используются современные цифровые технологии, которые упрощают

взаимодействие с налоговыми органами, – отметил Дмитрий Яковицкий. – За два

года интенсивной работы наше управление поднялось на 42 позиции в рейтинге

оценки эффективности деятельности налоговых органов РФ. Это показатель труда

каждого сотрудника налоговых органов Ярославской области.

Дмитрий Яковицкий вручил ведомственные

награды 15 специалистам, отметил представителей династии налоговиков и

родителей молодых талантливых сотрудников службы.

С поздравлениями также выступили главный

федеральный инспектор по Ярославской области аппарата полномочного

представителя Президента РФ в ЦФО Алексей Володичев, представители областной

Думы и Ярославской епархии.

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