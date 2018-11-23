​23 ноября губернатор Дмитрий Миронов принял



участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника налоговых



органов РФ. Оно прошло в КСК «Вознесенский» в Ярославле. Глава региона



поздравил всех собравшихся с профессиональным праздником.



– Именно от ваших грамотности и



профессионализма напрямую зависят налоговые поступления в бюджеты разных



уровней, а значит, и решение актуальных социальных задач, и в целом состояние



экономики региона, – сказал Дмитрий Миронов. – Сегодня благодаря вашей работе и



активному внедрению современных технологий повысилась грамотность



налогоплательщиков. Я поздравляю всех сотрудников управления Федеральной



налоговой службы по Ярославской области с профессиональным праздником! Желаю



успехов в службе, здоровья вам и вашим семьям!



За 10 месяцев текущего года в



консолидированный бюджет страны с территории региона поступило более 156



миллиардов рублей. В консолидированный бюджет Ярославской области мобилизовано



налоговых поступлений порядка 55 миллиардов рублей, что на 6,6 миллиарда



больше, чем в соответствующий период прошлого года. Увеличению региональной



казны также способствует и проводимая Правительством области активная работа по



стимулированию инвестиционной деятельности.



На торжественном собрании Дмитрий Миронов



поздравил наиболее отличившихся сотрудников налоговой службы. Почетных грамот



губернатора за многолетний добросовестный труд, значительные достижения и



успехи в служебной деятельности удостоены руководитель УФНС России по



Ярославской области Дмитрий Яковицкий, главный специалист-эксперт регионального



управления Нина Давыдова, заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС №5



по Ярославской области Ольга Никитина, начальник отдела инспекции ФНС по



Ленинскому району Ярославля Екатерина Слезина. Пять сотрудников отмечены



благодарностями главы региона.



– Стремительными темпами совершенствуются



механизмы налогового администрирования, позволяющие поддерживать добросовестных



налогоплательщиков, пресекая действия бизнеса, применяющего агрессивные схемы



налогового планирования. Используются современные цифровые технологии, которые упрощают



взаимодействие с налоговыми органами, – отметил Дмитрий Яковицкий. – За два



года интенсивной работы наше управление поднялось на 42 позиции в рейтинге



оценки эффективности деятельности налоговых органов РФ. Это показатель труда



каждого сотрудника налоговых органов Ярославской области.



Дмитрий Яковицкий вручил ведомственные



награды 15 специалистам, отметил представителей династии налоговиков и



родителей молодых талантливых сотрудников службы.



С поздравлениями также выступили главный



федеральный инспектор по Ярославской области аппарата полномочного



представителя Президента РФ в ЦФО Алексей Володичев, представители областной



Думы и Ярославской епархии.