|23 ноября губернатор Дмитрий Миронов принял
участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника налоговых
органов РФ. Оно прошло в КСК «Вознесенский» в Ярославле. Глава региона
поздравил всех собравшихся с профессиональным праздником.
– Именно от ваших грамотности и
профессионализма напрямую зависят налоговые поступления в бюджеты разных
уровней, а значит, и решение актуальных социальных задач, и в целом состояние
экономики региона, – сказал Дмитрий Миронов. – Сегодня благодаря вашей работе и
активному внедрению современных технологий повысилась грамотность
налогоплательщиков. Я поздравляю всех сотрудников управления Федеральной
налоговой службы по Ярославской области с профессиональным праздником! Желаю
успехов в службе, здоровья вам и вашим семьям!
За 10 месяцев текущего года в
консолидированный бюджет страны с территории региона поступило более 156
миллиардов рублей. В консолидированный бюджет Ярославской области мобилизовано
налоговых поступлений порядка 55 миллиардов рублей, что на 6,6 миллиарда
больше, чем в соответствующий период прошлого года. Увеличению региональной
казны также способствует и проводимая Правительством области активная работа по
стимулированию инвестиционной деятельности.
На торжественном собрании Дмитрий Миронов
поздравил наиболее отличившихся сотрудников налоговой службы. Почетных грамот
губернатора за многолетний добросовестный труд, значительные достижения и
успехи в служебной деятельности удостоены руководитель УФНС России по
Ярославской области Дмитрий Яковицкий, главный специалист-эксперт регионального
управления Нина Давыдова, заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС №5
по Ярославской области Ольга Никитина, начальник отдела инспекции ФНС по
Ленинскому району Ярославля Екатерина Слезина. Пять сотрудников отмечены
благодарностями главы региона.
– Стремительными темпами совершенствуются
механизмы налогового администрирования, позволяющие поддерживать добросовестных
налогоплательщиков, пресекая действия бизнеса, применяющего агрессивные схемы
налогового планирования. Используются современные цифровые технологии, которые упрощают
взаимодействие с налоговыми органами, – отметил Дмитрий Яковицкий. – За два
года интенсивной работы наше управление поднялось на 42 позиции в рейтинге
оценки эффективности деятельности налоговых органов РФ. Это показатель труда
каждого сотрудника налоговых органов Ярославской области.
Дмитрий Яковицкий вручил ведомственные
награды 15 специалистам, отметил представителей династии налоговиков и
родителей молодых талантливых сотрудников службы.
С поздравлениями также выступили главный
федеральный инспектор по Ярославской области аппарата полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО Алексей Володичев, представители областной
Думы и Ярославской епархии.
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