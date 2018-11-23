|В Ярославской области прошел финал
традиционного бизнес-марафона «Взлетная полоса. Школьники». Лучшей стала
команда учащихся ярославской школы №49 «Quadrifoglio» с проектом холодных
малокалорийных конфет.
– Задачи поддержки молодежного
предпринимательства и развития предпринимательского мышления у школьников и
молодежи включены в национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», – сообщила директор
регионального департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. –
Финалисты проекта «Взлетная полоса» на себе почувствовали, какие возможности
дает предпринимательство. И если они захотят реализовать свои бизнес-проекты,
инвестиционный блок Правительства Ярославской области их поддержит.
В финале бизнес-марафона 10 команд
школьников из Ярославля, Данилова, Гаврилов-Яма, Переславля-Залесского, Углича
защищали свои бизнес-проекты. Они направлены на различные сферы
предпринимательства: кожевенное дело, производство неоновых сувенирных конструкций,
гостиница-кафе для животных, производство браслетов с QR-кодом для экстренной
помощи и другие.
– До финала дошли команды из пяти
муниципальных образований. Впервые за 5 лет в финале участвуют ребята из
Данилова, – рассказала член Общественной палаты РФ, сопредседатель ЯРОО «Союз
молодых предпринимателей» Елена Мильто. – У финалистов есть инициативы в сферах
ИТ, производства и туризма. Это не просто идеи, а просчитанные проекты, которые
действительно можно реализовать.
Финал конкурса – это результат 2-месячного
курса, в рамках которого школьники прошли обучение основам предпринимательской
деятельности, познакомились с успешными бизнесменами, объединились в команды и
придумали свои бизнес-идеи. Каждую группу сопровождал
наставник-предприниматель, что помогло участникам марафона получить
практические советы от профессионалов.
Три лучшие команды поедут в инновационный
центр «Сколково».
Марафон организован ГБУ ЯО «Корпорация
развития МСП (бизнес-инкубатор)», ЯРОО «Союз молодых предпринимателей»,
Ярославским государственным университетом им. П.Г. Демидова при поддержке
департамента инвестиций и промышленности Ярославской области, Федерального
агентства по делам молодежи РФ и регионального Центра поддержки
предпринимательства.
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