​В Ярославской области прошел финал

традиционного бизнес-марафона «Взлетная полоса. Школьники». Лучшей стала

команда учащихся ярославской школы №49 «Quadrifoglio» с проектом холодных

малокалорийных конфет.

– Задачи поддержки молодежного

предпринимательства и развития предпринимательского мышления у школьников и

молодежи включены в национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы», – сообщила директор

регионального департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. –

Финалисты проекта «Взлетная полоса» на себе почувствовали, какие возможности

дает предпринимательство. И если они захотят реализовать свои бизнес-проекты,

инвестиционный блок Правительства Ярославской области их поддержит.

В финале бизнес-марафона 10 команд

школьников из Ярославля, Данилова, Гаврилов-Яма, Переславля-Залесского, Углича

защищали свои бизнес-проекты. Они направлены на различные сферы

предпринимательства: кожевенное дело, производство неоновых сувенирных конструкций,

гостиница-кафе для животных, производство браслетов с QR-кодом для экстренной

помощи и другие.

– До финала дошли команды из пяти

муниципальных образований. Впервые за 5 лет в финале участвуют ребята из

Данилова, – рассказала член Общественной палаты РФ, сопредседатель ЯРОО «Союз

молодых предпринимателей» Елена Мильто. – У финалистов есть инициативы в сферах

ИТ, производства и туризма. Это не просто идеи, а просчитанные проекты, которые

действительно можно реализовать.

Финал конкурса – это результат 2-месячного

курса, в рамках которого школьники прошли обучение основам предпринимательской

деятельности, познакомились с успешными бизнесменами, объединились в команды и

придумали свои бизнес-идеи. Каждую группу сопровождал

наставник-предприниматель, что помогло участникам марафона получить

практические советы от профессионалов.

Три лучшие команды поедут в инновационный

центр «Сколково».

Марафон организован ГБУ ЯО «Корпорация

развития МСП (бизнес-инкубатор)», ЯРОО «Союз молодых предпринимателей»,

Ярославским государственным университетом им. П.Г. Демидова при поддержке

департамента инвестиций и промышленности Ярославской области, Федерального

агентства по делам молодежи РФ и регионального Центра поддержки

предпринимательства.

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