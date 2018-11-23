​В Ярославской области прошел финал



традиционного бизнес-марафона «Взлетная полоса. Школьники». Лучшей стала



команда учащихся ярославской школы №49 «Quadrifoglio» с проектом холодных



малокалорийных конфет.



– Задачи поддержки молодежного



предпринимательства и развития предпринимательского мышления у школьников и



молодежи включены в национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка



индивидуальной предпринимательской инициативы», – сообщила директор



регионального департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. –



Финалисты проекта «Взлетная полоса» на себе почувствовали, какие возможности



дает предпринимательство. И если они захотят реализовать свои бизнес-проекты,



инвестиционный блок Правительства Ярославской области их поддержит.



В финале бизнес-марафона 10 команд



школьников из Ярославля, Данилова, Гаврилов-Яма, Переславля-Залесского, Углича



защищали свои бизнес-проекты. Они направлены на различные сферы



предпринимательства: кожевенное дело, производство неоновых сувенирных конструкций,



гостиница-кафе для животных, производство браслетов с QR-кодом для экстренной



помощи и другие.



– До финала дошли команды из пяти



муниципальных образований. Впервые за 5 лет в финале участвуют ребята из



Данилова, – рассказала член Общественной палаты РФ, сопредседатель ЯРОО «Союз



молодых предпринимателей» Елена Мильто. – У финалистов есть инициативы в сферах



ИТ, производства и туризма. Это не просто идеи, а просчитанные проекты, которые



действительно можно реализовать.



Финал конкурса – это результат 2-месячного



курса, в рамках которого школьники прошли обучение основам предпринимательской



деятельности, познакомились с успешными бизнесменами, объединились в команды и



придумали свои бизнес-идеи. Каждую группу сопровождал



наставник-предприниматель, что помогло участникам марафона получить



практические советы от профессионалов.



Три лучшие команды поедут в инновационный



центр «Сколково».



Марафон организован ГБУ ЯО «Корпорация



развития МСП (бизнес-инкубатор)», ЯРОО «Союз молодых предпринимателей»,



Ярославским государственным университетом им. П.Г. Демидова при поддержке



департамента инвестиций и промышленности Ярославской области, Федерального



агентства по делам молодежи РФ и регионального Центра поддержки



предпринимательства.