​23

ноября губернатор Дмитрий Миронов обсудил с главой Даниловского района

Александром Смирновым вопросы дальнейшего развития муниципального образования.

Глава

региона поинтересовался, как реализуются его поручения, в первую очередь по

завершению строительства детского сада на 240 мест в Данилове.



Строительство было непростым, пришлось менять подрядчика, – сказал Дмитрий

Миронов. – Сообщите, как сейчас обстоят дела и когда детский сад начнет работу.

Как

сообщил Александр Смирнов, все работы завершены, сейчас идет приемка здания.



Проверена вся документация, системы пожарной безопасности, вентиляции, –

отметил глава Даниловского района. – Есть небольшие замечания, но все они

устранимы. В ближайшее время объект будет сдан, и мы в течение декабря должны

принять здание в собственность, чтобы с января садик начал работу. Группы уже

сформированы, составлено штатное расписание.

Губернатор

поручил Александру Смирнову держать вопрос под личным контролем. Аналогичное

поручение дано областному департаменту строительства.

Также в

ходе встречи обсуждалась тема ликвидации последствий несанкционированной свалки

у деревни Шолохово. В феврале 2017 года в карьер рядом с населенным пунктом

было незаконно завезено порядка 2900 тонн отходов металлургического

производства. В ситуацию пришлось вмешаться областным властям.



Районная администрация никак не отреагировала на этот факт, ничего не сделала

для ликвидации свалки. Хотя это в зоне ее ответственности, – сказал губернатор.

– Силами области отходы убраны. Вопрос в том, что вы планируете делать для

рекультивации загрязненного участка. Кроме того, какие меры будут приняты по

восстановлению поврежденной грузовыми машинами дороги к деревне Шолохово? И,

самое главное, когда?

Как

доложил глава района, средства на рекультивацию объекта заложены в бюджет на

следующий год. Готовится проектно-сметная документация, весной будут сделаны

необходимые изыскания. Полностью работы планируется завершить в 2020 году.



Это недопустимая ситуация, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Прошу вас впредь

внимательней относиться к подобным случаям, и если сами не справляетесь –

докладывайте в Правительство области.

Еще

один важный вопрос обсуждения – развитие ОАО «Даниловский маслосырзавод»,

которое является важным предприятием областного сырного кластера.



После смены собственника завода, как мне доложили, стала расширяться линейка

выпускаемой продукции. Достигнуты соглашения с сетевыми магазинами по

реализации товаров, – заметил глава региона. – Думаю, надо выходить и на

межрегиональный уровень, поставлять товары в соседние области, Москву и

Санкт-Петербург. Какие перспективы вы видите?

Александр

Смирнов рассказал, что продукцией предприятия заинтересованы даже в центральной

Сибири, и завод готов расширять объемы производства. В настоящее время он

перерабатывает около 13 тонн молока, а сельхозпредприятия района производят

около 36 тонн.

завершение встречи губернатор поинтересовался, как на территории района

проходит отопительный сезон.

По

словам Александра Смирнова, все 37 котельных работают в штатном режиме. Ведется

постоянный мониторинг ситуации. Предприятия обеспечены дровами и углем.

Дмитрий

Миронов подчеркнул, что тепло должно бесперебойно поступать каждому жителю

района, и это персональная ответственность главы.

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