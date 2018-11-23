|23
ноября губернатор Дмитрий Миронов обсудил с главой Даниловского района
Александром Смирновым вопросы дальнейшего развития муниципального образования.
Глава
региона поинтересовался, как реализуются его поручения, в первую очередь по
завершению строительства детского сада на 240 мест в Данилове.
–
Строительство было непростым, пришлось менять подрядчика, – сказал Дмитрий
Миронов. – Сообщите, как сейчас обстоят дела и когда детский сад начнет работу.
Как
сообщил Александр Смирнов, все работы завершены, сейчас идет приемка здания.
–
Проверена вся документация, системы пожарной безопасности, вентиляции, –
отметил глава Даниловского района. – Есть небольшие замечания, но все они
устранимы. В ближайшее время объект будет сдан, и мы в течение декабря должны
принять здание в собственность, чтобы с января садик начал работу. Группы уже
сформированы, составлено штатное расписание.
Губернатор
поручил Александру Смирнову держать вопрос под личным контролем. Аналогичное
поручение дано областному департаменту строительства.
Также в
ходе встречи обсуждалась тема ликвидации последствий несанкционированной свалки
у деревни Шолохово. В феврале 2017 года в карьер рядом с населенным пунктом
было незаконно завезено порядка 2900 тонн отходов металлургического
производства. В ситуацию пришлось вмешаться областным властям.
–
Районная администрация никак не отреагировала на этот факт, ничего не сделала
для ликвидации свалки. Хотя это в зоне ее ответственности, – сказал губернатор.
– Силами области отходы убраны. Вопрос в том, что вы планируете делать для
рекультивации загрязненного участка. Кроме того, какие меры будут приняты по
восстановлению поврежденной грузовыми машинами дороги к деревне Шолохово? И,
самое главное, когда?
Как
доложил глава района, средства на рекультивацию объекта заложены в бюджет на
следующий год. Готовится проектно-сметная документация, весной будут сделаны
необходимые изыскания. Полностью работы планируется завершить в 2020 году.
–
Это недопустимая ситуация, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Прошу вас впредь
внимательней относиться к подобным случаям, и если сами не справляетесь –
докладывайте в Правительство области.
Еще
один важный вопрос обсуждения – развитие ОАО «Даниловский маслосырзавод»,
которое является важным предприятием областного сырного кластера.
–
После смены собственника завода, как мне доложили, стала расширяться линейка
выпускаемой продукции. Достигнуты соглашения с сетевыми магазинами по
реализации товаров, – заметил глава региона. – Думаю, надо выходить и на
межрегиональный уровень, поставлять товары в соседние области, Москву и
Санкт-Петербург. Какие перспективы вы видите?
Александр
Смирнов рассказал, что продукцией предприятия заинтересованы даже в центральной
Сибири, и завод готов расширять объемы производства. В настоящее время он
перерабатывает около 13 тонн молока, а сельхозпредприятия района производят
около 36 тонн.
завершение встречи губернатор поинтересовался, как на территории района
проходит отопительный сезон.
По
словам Александра Смирнова, все 37 котельных работают в штатном режиме. Ведется
постоянный мониторинг ситуации. Предприятия обеспечены дровами и углем.
Дмитрий
Миронов подчеркнул, что тепло должно бесперебойно поступать каждому жителю
района, и это персональная ответственность главы.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
52 минуты назад
6 просмотров
2018.11.23 В муниципальных библиотеках меняют систему взаимодействия с посетителями2018.11.23 Определены победители бизнес-марафона для школьников «Взлетная полоса»2018.11.23 Дмитрий Миронов поздравил с профессиональным праздником ярославских налоговиков2018.11.23 В Переславле-Залесском по программе «Решаем вместе!» благоустроен сквер «Утиные пруды»2018.11.23 Ярославская команда завоевала на IV национальном чемпионате «Абилимпикс» золото, серебро и бронзу