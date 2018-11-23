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ноября губернатор Дмитрий Миронов обсудил с главой Даниловского района



Александром Смирновым вопросы дальнейшего развития муниципального образования.



Глава



региона поинтересовался, как реализуются его поручения, в первую очередь по



завершению строительства детского сада на 240 мест в Данилове.



–



Строительство было непростым, пришлось менять подрядчика, – сказал Дмитрий



Миронов. – Сообщите, как сейчас обстоят дела и когда детский сад начнет работу.



Как



сообщил Александр Смирнов, все работы завершены, сейчас идет приемка здания.



–



Проверена вся документация, системы пожарной безопасности, вентиляции, –



отметил глава Даниловского района. – Есть небольшие замечания, но все они



устранимы. В ближайшее время объект будет сдан, и мы в течение декабря должны



принять здание в собственность, чтобы с января садик начал работу. Группы уже



сформированы, составлено штатное расписание.



Губернатор



поручил Александру Смирнову держать вопрос под личным контролем. Аналогичное



поручение дано областному департаменту строительства.



Также в



ходе встречи обсуждалась тема ликвидации последствий несанкционированной свалки



у деревни Шолохово. В феврале 2017 года в карьер рядом с населенным пунктом



было незаконно завезено порядка 2900 тонн отходов металлургического



производства. В ситуацию пришлось вмешаться областным властям.



–



Районная администрация никак не отреагировала на этот факт, ничего не сделала



для ликвидации свалки. Хотя это в зоне ее ответственности, – сказал губернатор.



– Силами области отходы убраны. Вопрос в том, что вы планируете делать для



рекультивации загрязненного участка. Кроме того, какие меры будут приняты по



восстановлению поврежденной грузовыми машинами дороги к деревне Шолохово? И,



самое главное, когда?



Как



доложил глава района, средства на рекультивацию объекта заложены в бюджет на



следующий год. Готовится проектно-сметная документация, весной будут сделаны



необходимые изыскания. Полностью работы планируется завершить в 2020 году.



–



Это недопустимая ситуация, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Прошу вас впредь



внимательней относиться к подобным случаям, и если сами не справляетесь –



докладывайте в Правительство области.



Еще



один важный вопрос обсуждения – развитие ОАО «Даниловский маслосырзавод»,



которое является важным предприятием областного сырного кластера.



–



После смены собственника завода, как мне доложили, стала расширяться линейка



выпускаемой продукции. Достигнуты соглашения с сетевыми магазинами по



реализации товаров, – заметил глава региона. – Думаю, надо выходить и на



межрегиональный уровень, поставлять товары в соседние области, Москву и



Санкт-Петербург. Какие перспективы вы видите?



Александр



Смирнов рассказал, что продукцией предприятия заинтересованы даже в центральной



Сибири, и завод готов расширять объемы производства. В настоящее время он



перерабатывает около 13 тонн молока, а сельхозпредприятия района производят



около 36 тонн.



завершение встречи губернатор поинтересовался, как на территории района



проходит отопительный сезон.



По



словам Александра Смирнова, все 37 котельных работают в штатном режиме. Ведется



постоянный мониторинг ситуации. Предприятия обеспечены дровами и углем.



Дмитрий



Миронов подчеркнул, что тепло должно бесперебойно поступать каждому жителю



района, и это персональная ответственность главы.