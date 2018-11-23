|Несколько муниципальных библиотек в
Ярославской области стали участниками пилотного проекта по созданию на их базе
общественно-культурных пространств.
– Эта работа ведется с учетом необходимости
реализации модельного стандарта, утвержденного Министерством культуры, –
отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим
Авдеев. – Библиотеки станут идеальным местом для встреч людей всех возрастов и
интересов, где можно получить доступ к оцифрованным фондам мировой культуры,
смотреть фильмы, играть, получать консультации, заниматься в кружках и клубах,
ставить спектакли и т. д. И, конечно, помещение библиотеки должно быть
благоустроено для реализации этих запросов.
В пилотном проекте принимают участие
библиотеки Большесельского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Даниловского,
Мышкинского, Первомайского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского муниципальных
районов, а также Ярославля, Переславля-Залесского и Рыбинска.
Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная
районная библиотека-музей – наиболее активный участник проекта
переформатирования. Сегодня здесь реализуются программы развивающего чтения для
детей, ведется поисково-исследовательская и издательская деятельность, работают
читательские клубы, сектор краеведения. Для жителей создана возможность
оцифровки архивных документов и фотографий. В помещении библиотеки ведется
ремонт, сделано новое зонирование пространства.
В планах – организовать библиотечную
«продленку» для школьников, привлечь к работе с детьми волонтеров,
предусмотреть возможность интересного досуга для родителей, пока их дети
занимаются в кружках и секциях.
– Уже сегодня ребята приходят к нам после
школы, делают у нас уроки, и мы помогаем им находить нужную информацию,
проверяем работу. Это пока не озвученный, но уже обозначенный запрос, –
рассказала директор библиотеки Анастасия Никифорова.
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