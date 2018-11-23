​Несколько муниципальных библиотек в

Ярославской области стали участниками пилотного проекта по созданию на их базе

общественно-культурных пространств.

– Эта работа ведется с учетом необходимости

реализации модельного стандарта, утвержденного Министерством культуры, –

отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим

Авдеев. – Библиотеки станут идеальным местом для встреч людей всех возрастов и

интересов, где можно получить доступ к оцифрованным фондам мировой культуры,

смотреть фильмы, играть, получать консультации, заниматься в кружках и клубах,

ставить спектакли и т. д. И, конечно, помещение библиотеки должно быть

благоустроено для реализации этих запросов.

В пилотном проекте принимают участие

библиотеки Большесельского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Даниловского,

Мышкинского, Первомайского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского муниципальных

районов, а также Ярославля, Переславля-Залесского и Рыбинска.

Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная

районная библиотека-музей – наиболее активный участник проекта

переформатирования. Сегодня здесь реализуются программы развивающего чтения для

детей, ведется поисково-исследовательская и издательская деятельность, работают

читательские клубы, сектор краеведения. Для жителей создана возможность

оцифровки архивных документов и фотографий. В помещении библиотеки ведется

ремонт, сделано новое зонирование пространства.

В планах – организовать библиотечную

«продленку» для школьников, привлечь к работе с детьми волонтеров,

предусмотреть возможность интересного досуга для родителей, пока их дети

занимаются в кружках и секциях.

– Уже сегодня ребята приходят к нам после

школы, делают у нас уроки, и мы помогаем им находить нужную информацию,

проверяем работу. Это пока не озвученный, но уже обозначенный запрос, –

рассказала директор библиотеки Анастасия Никифорова.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
53 минуты назад
6 просмотров