​Несколько муниципальных библиотек в



Ярославской области стали участниками пилотного проекта по созданию на их базе



общественно-культурных пространств.



– Эта работа ведется с учетом необходимости



реализации модельного стандарта, утвержденного Министерством культуры, –



отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим



Авдеев. – Библиотеки станут идеальным местом для встреч людей всех возрастов и



интересов, где можно получить доступ к оцифрованным фондам мировой культуры,



смотреть фильмы, играть, получать консультации, заниматься в кружках и клубах,



ставить спектакли и т. д. И, конечно, помещение библиотеки должно быть



благоустроено для реализации этих запросов.



В пилотном проекте принимают участие



библиотеки Большесельского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Даниловского,



Мышкинского, Первомайского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского муниципальных



районов, а также Ярославля, Переславля-Залесского и Рыбинска.



Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная



районная библиотека-музей – наиболее активный участник проекта



переформатирования. Сегодня здесь реализуются программы развивающего чтения для



детей, ведется поисково-исследовательская и издательская деятельность, работают



читательские клубы, сектор краеведения. Для жителей создана возможность



оцифровки архивных документов и фотографий. В помещении библиотеки ведется



ремонт, сделано новое зонирование пространства.



В планах – организовать библиотечную



«продленку» для школьников, привлечь к работе с детьми волонтеров,



предусмотреть возможность интересного досуга для родителей, пока их дети



занимаются в кружках и секциях.



– Уже сегодня ребята приходят к нам после



школы, делают у нас уроки, и мы помогаем им находить нужную информацию,



проверяем работу. Это пока не озвученный, но уже обозначенный запрос, –



рассказала директор библиотеки Анастасия Никифорова.