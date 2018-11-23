​В детском парке Тутаева завершены работы по строительству скейт-площадки. Работы на спортивном объекте выполнялись за счет гранта, выделенного Тутаевскому муниципальному району из областного бюджета в рамках программы по оценке итогов деятельности органов местного самоуправления «Рейтинг- 76» за достижение наилучших показателей среди муниципальных образований области.



-Еще в начале года общественность Тутаева вышла с инициативой строительства площадки, - рассказал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. – Было определено место в детском парке около 1000 квадратных метров, найден источник финансирования. Подрядчик вышел на работы в августе, и все должен был завершить к концу лета . Но когда подошел срок сдачи объекта, мы его не приняли. Так как не устроило качество покрытия. И мы рекомендовали уложить еще один слой асфальта. За нарушение срока сдачи объекта с подрядчика удержаны пени.



В настоящее время, как сообщил глава района, все работы в парке по подготовке площадки завершены. Закупка и установка оборудования планируется уже в следующем году.