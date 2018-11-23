​Реновацию жилищного фонда на парламентских слушаниях обсудили в Государственной России.



В обсуждениях приняла участие делегация Ярославской области во главе с советником губернатора, главным архитектором области Михаилом Кудряшовым. В состав делегации также вошли депутаты и председатель областной Думы Алексей Константинов.



Как отмечалось в ходе выступлений, новый законопроект о реновации жилищного фонда в Российской Федерации отличается от документа, регулирующего эту программу в Москве, тем и предусматривает в первую очередь реконструкцию домов. В частности, как отметила председатель Комитета по жилищному хозяйству Галина Хованская законопроект потребует внесения изменений в Градостроительный, Земельный, Административный, Налоговый кодексы и ко второму чтению будет существенно доработан. По ее мнению, именно сейчас надо продумать стратегию на будущее и создать нормативно-правовую базу, как основу для успешной реновации в РФ. И Ярославская область по ее словам как раз является одним из 5-6 регионов, готовым стать пилотной площадкой для реализации проекта.



-Реновация Ярославской области необходима как решение проблем территориального развития поселений. Она может стать регулирующим механизмом агломерационных процессов, - поддерживает мнение разработчиков проекта главный архитектор области Михаил Кудряшов. - Реновация позволит качественно обновить существующую жилую городскую среду в районах массовой застройки.



Заместитель Председателя Государственной Думы, руководитель рабочей группы по защите прав и интересов граждан при реализации программы реновации в Москве Петр Толстой отметил, что, согласно соцопросам, 70% граждан России хотели бы распространить программу реновации на регионы.



-Мы стараемся учитывать пожелания и интересы граждан. И в этом смысле рабочая группа при Государственной Думе выполняет функцию надзора за соблюдением прав граждан и пытается по мере возможности снять вопросы законодательного характера, которые возникают в ходе программы, — заключил Петр Толстой.