​23 ноября в областном центре состоялась торжественная церемония награждения победителей V регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». В нем приняли участие 328 студентов из 34 организаций среднего профессионального образования в возрасте от 14 до 22 лет.



– Правительство Ярославской области уделяет особое внимание подготовке специалистов, и одно из важных направлений этой работы – участие в соревнованиях движения «Молодые профессионалы», – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Такие состязания способствуют профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. Это очень значимо для нашего региона, учитывая реализацию инвестиционных проектов и развитие новых производственных площадок. Нам нужны высококвалифицированные специалисты, способные работать в соответствии с самыми высокими современными технологическими требованиями.



Участники в возрасте 16 – 22 лет соревновались в 35 компетенциях, охватывающих такие сферы деятельности, как строительство, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, услуги, транспорт и логистика.



В этом году с трех до восьми увеличилось количество компетенций, в которых выступают юниоры – ребята в возрасте до 16 лет. Активное участие в чемпионате также приняли организации дополнительного образования. В компетенции «Электроника» выступали воспитанники рыбинского «Кванториума», в компетенции «Технологии моды» – ребята из центра детей и юношества. Центр детского и юношеского туризма и экскурсий не только представил конкурсантов в компетенции «Организация экскурсионных услуг», но и единственный в России из учреждений дополнительного образования организовал площадку для соревнований.



По итогам регионального этапа будет сформирована сборная команда Ярославской области для участия во II национальном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Он пройдет в мае 2019 года в Казани.